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Oficialii NATO discută despre noile amenințări ale războiului hibrid, după ce Rusia a fost acuzată că se află în spatele multiplelor sabotaje, și provocări din Europa. Companiile britanice, care oferă sprijin armatei ucrainene, au fost avertizate că ar putea deveni ținte ale unor astfel de sabotaje.

Secretarul general al NATO și cancelarul Germaniei, care s-au întâlnit la Berlin, au fost întrebați despre temerile privind lansarea pe orbită a unui satelit rusesc echipat cu o armă nucleară.

Potrivit relatărilor din presa germană, serviciile de informații și forțele armate au discutat despre existența acestui satelit care ar putea fi lansat în următoarele 60 de zile, posibil chiar până la sfârșitul anului.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Vă pot asigura că vom lua întotdeauna toate măsurile necesare pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO. Iar acest lucru include și asigurarea securității noastre în ceea ce privește componenta spațială”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Informațiile potrivit cărora Rusia intenționează să desfășoare arme nucleare în spațiu nu sunt noi, însă asta nu le face mai puțin șocante. Ele arată până unde este dispusă Rusia să meargă cu escaladarea situației”.

Sute de oficiali civili și militari din țările membre NATO s-au reunit, marți, la Roma, pentru a discuta despre modalitățile de combatere a unei noi forme de război hibrid, în care câmpul de luptă poate fi oriunde, iar liniile frontului nu mai sunt delimitate în mod clar.

Generalul Aurelio Colagrande, comandant adjunct al Comandamentului Suprem Aliat pentru Transformare al NATO: „Trebuie să fim capabili să răspundem amenințărilor în continuă evoluție, deoarece vedem că acestea se schimbă permanent”.

Pe de altă parte, după președintele Franței, și cancelarul Germaniei a vorbit despre apartenența Ucrainei la NATO.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: ﻿„Cred că astăzi putem vedea cu toții, privind retrospectiv, ce greșeală a fost să nu urmăm propunerea americană de la summitul NATO din 2008, de la București, privind admiterea Ucrainei în NATO. Dacă Ucraina ar fi devenit membră NATO, acest război putea fi prevenit”.

Potrivit Financial Times - secretarul american al apărării, Pete Hegseth, nu a aprobat încă transferul către Ucraina a aproximativ 60 de interceptori pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, deși Washingtonul și-a dat acordul pentru furnizarea acestora rachete plătite de aliații europeni ai Ucrainei.

Financial Times mai relatează că un demers separat, menit să obțină aprobarea Statelor Unite pentru ca Ucraina să își producă propriile interceptoare Patriot, este blocat tot la nivelul Pentagonului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Fiecare rachetă Patriot aflată în dotarea noastră este o lovitură pentru Rusia și pentru disprețul pe care îl arată față de diplomație și viața umană”.

Într-un interviu pentru Bloomberg, Volodimir Zelenski a confirmat pentru prima dată că Ucraina s-a aflat în spatele atacului cu drone asupra unei nave cargo rusești în Marea Baltică, în largul coastelor finlandeze.

Liderul ucrainean a afirmat că nava Sparta II reprezenta o țintă legitimă întrucât transporta armament. Dar Zelenski a recunoscut și că atacul a provocat îngrijorare în rândul unora dintre aliații Kievului, care au avertizat asupra riscurilor ca tensiunile să se extindă în regiune.