Luare de ostatici într-un supermarket din Columbia: 25 de persoane, captive în urma unui atac asupra unei blindate cu bani
Un număr de 25 de persoane sunt ţinute ostatice într-un supermarket din oraşul Cartagena, a declarat marţi preşedintele Columbiei, Abelardo De La Espriella, adăugând că forţele militare şi poliţieneşti au fost mobilizate.
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Cinci femei în vârstă care erau reţinute au fost deja eliberate, a spus el, informează Reuters, citată de Agerpres.
Incidentul a început când un grup a încercat să preia controlul asupra unei maşini blindate ce transporta bani de la un mall. Operatorii camerelor de supraveghere au informat poliţia printr-un buton de panică, a spus De La Espriella.
Apoi "nu au avut altă opţiune decât să se adăpostească într-unul dintre magazine", a spus el.
Imaginile Reuters arătau militari şi poliţişti înarmaţi adunaţi în faţa unui supermarket Exito din cartierul La Castellana.
"Treizeci de persoane au fost răpite, dintre care cinci au fost deja eliberate. Sunt femei mai în vârstă", a spus De La Espriella din oraşul Villavicencio, unde a călătorit după un atentat cu maşină care a avut loc în timpul nopţii.
"Toate capacităţile forţelor noastre de securitate au fost acum mobilizate, inclusiv unităţile speciale", a adăugat el.
Imaginile de pe reţelele sociale arătau mai devreme marţi câţiva oameni îngenuncheaţi lângă ferestrele magazinului, cu mâinile aparent legate. Reuters nu a putut verifica imediat în mod independent aceste imagini.
"Pentru Grupo Exito, protejarea vieţilor şi a siguranţei oamenilor este prioritatea noastră", a spus supermarketul Exito într-un comunicat.
"Situaţia de la magazinul nostru din Cartagena este gestionată de autorităţile competente. Urmăm îndrumările lor şi modul în care tratează situaţia", conform comunicatului.
Cartagena, în special districtul său istoric colonial înconjurat de ziduri, este o destinaţie turistică populară atât pentru columbieni, cât şi pentru turiştii străini.
Aeroportul Rafael Nunez din Cartagena a suspendat temporar aterizările, deoarece forţele armate au folosit una dintre piste în legătură cu incidentul. Aterizările au fost reluate la aproximativ 45 de minute după suspendare.
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