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🚨🇨🇴 LO ÚLTIMO | CARTAGENA está siendo atacada por hombres armados que secuestraron un éxito completo. Lo que piden: 7.000.0000 mil millones de pesos, 2 camionetas polarizadas y vía libre en transcaribe con dirección a Barranquilla. https://t.co/PATTVuqVeo — Reacción Nacional (@RNacional_News) November 24, 2026

AFP Deschide galeria (5 imagini)

AFP AFP AFP AFP AFP

Cinci femei în vârstă care erau reţinute au fost deja eliberate, a spus el, informează Reuters, citată de Agerpres.

Incidentul a început când un grup a încercat să preia controlul asupra unei maşini blindate ce transporta bani de la un mall. Operatorii camerelor de supraveghere au informat poliţia printr-un buton de panică, a spus De La Espriella.

Apoi "nu au avut altă opţiune decât să se adăpostească într-unul dintre magazine", a spus el.

Imaginile Reuters arătau militari şi poliţişti înarmaţi adunaţi în faţa unui supermarket Exito din cartierul La Castellana.

"Treizeci de persoane au fost răpite, dintre care cinci au fost deja eliberate. Sunt femei mai în vârstă", a spus De La Espriella din oraşul Villavicencio, unde a călătorit după un atentat cu maşină care a avut loc în timpul nopţii.

"Toate capacităţile forţelor noastre de securitate au fost acum mobilizate, inclusiv unităţile speciale", a adăugat el.

Imaginile de pe reţelele sociale arătau mai devreme marţi câţiva oameni îngenuncheaţi lângă ferestrele magazinului, cu mâinile aparent legate. Reuters nu a putut verifica imediat în mod independent aceste imagini.

"Pentru Grupo Exito, protejarea vieţilor şi a siguranţei oamenilor este prioritatea noastră", a spus supermarketul Exito într-un comunicat.

"Situaţia de la magazinul nostru din Cartagena este gestionată de autorităţile competente. Urmăm îndrumările lor şi modul în care tratează situaţia", conform comunicatului.

Cartagena, în special districtul său istoric colonial înconjurat de ziduri, este o destinaţie turistică populară atât pentru columbieni, cât şi pentru turiştii străini.

Aeroportul Rafael Nunez din Cartagena a suspendat temporar aterizările, deoarece forţele armate au folosit una dintre piste în legătură cu incidentul. Aterizările au fost reluate la aproximativ 45 de minute după suspendare.