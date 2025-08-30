Totul despre litchi - micile biluțe pline de dulceață. Cum se mănâncă și ce beneficii are acest fruct pentru sănătate

Litchi este un fruct exotic, cunoscut pentru gustul său dulce și aroma delicată, sub forma unor mici biluțe roșii. Pe lângă savoarea sa inconfundabilă, litchi aduce numeroase beneficii pentru sănătate, fiind bogat în vitamine și antioxidanți.

Litchi este un arbore veșnic verde din familia Sapindaceae, cultivat pentru fructele sale comestibile. Litchiul este originar din Asia de Sud-Est și este un fruct apreciat de cantonezi încă din antichitate.

Fructul se consumă, de obicei, proaspăt, dar poate fi și conservat sau uscat. Pulpa proaspătă are o aromă parfumată, iar pulpa uscată este acrișoară și foarte dulce.

Ce este litchi

Litchiul este un fruct mic, rotund, cu coajă roșie, solzoasă, pulpă dulce și zemoasă și o singură sămânță mare. Este foarte popular în Asia și se regăsește în multe deserturi, băuturi și alte preparate.

Litchiile sunt cultivate de mii de ani în China. Astăzi cresc în mai multe regiuni, inclusiv India, Vietnam, Indonezia, Australia și SUA. Arborii de litchi sunt cultivați în Florida de mai bine de 100 de ani. Se mai găsesc și în Hawaii și în unele zone din California.

Fructul poate fi cumpărat proaspăt, uscat sau conservat. Este folosit și pentru deserturi, băuturi și jeleuri. Fructul proaspăt are un gust dulce, floral, asemănat uneori cu mirosul trandafirilor. Uscat, seamănă mai mult cu o stafidă, având o dulceață intensă, ușor acidă. Pentru a mânca litchi, se decojește coaja roșie, denivelată.

Valori nutriționale

O porție de 100 de grame de fruct proaspăt de litchi conține:

• 66 calorii

• 0,83 g proteine

• 0,44 g grăsimi

• 16,5 g carbohidrați

• 1,3 g fibre alimentare

• 15,2 g zaharuri

• 71,5 mg vitamina C

O porție de 100 g de litchi proaspăt (aproximativ 10 fructe) îți asigură aproape întreaga doză zilnică recomandată de vitamina C, echivalentă cu cea a unei portocale medii. Litchiul este și o sursă de folat, o vitamină B importantă pentru sarcini sănătoase. Conține, de asemenea, cantități mici din mai multe minerale, inclusiv potasiu, zinc, cupru și fier.

Beneficii pentru sănătate

Consumul de litchi te poate ajuta să atingi aportul zilnic recomandat de fructe. Un consum mai mare de fructe și legume poate contribui la reducerea riscului de apariție a unor boli precum bolile cardiovasculare, accidentul vascular cerebral și anumite tipuri de cancer. Iată câteva beneficii pentru sănătate ale acestui fruct:

Stimularea imunității

Fructul de litchi este o bună sursă de vitamina C, care ajută la susținerea sistemului imunitar și la combaterea infecțiilor. Adulții au nevoie de aproximativ 75–90 mg de vitamina C pe zi. O porție de 100 g de litchi furnizează 71,5 mg.

Menținerea sănătății pielii

Vitamina C din acest fruct tropical ajută la repararea și menținerea pielii prin stimularea producției de colagen. Aceasta sprijină vindecarea rănilor și a leziunilor zilnice. Unele cercetări sugerează că vitamina C poate ajuta pielea să se refacă după expunerea la soare și ar putea preveni uscarea pielii.

Îmbunătățirea sănătății ficatului

Ficatul are mai multe funcții esențiale, inclusiv eliminarea toxinelor și transformarea nutrienților în substanțe pe care organismul le poate folosi. Studii preliminare au arătat că extractele din fructul de litchi ar putea contribui la controlul bolilor hepatice, conform webmd.

Reducerea riscului de cancer

Extractul de litchi poate avea proprietăți anticancerigene. Există posibilitatea să inhibe creșterea celulară în diferite tipuri de cancer, însă sunt necesare mai multe studii.

Cum se mănâncă litchi

Fructul de litchi nu se mai coace după ce este cules din copac. În plus, începe să fermenteze, așa că este esențial să alegi doar fructe proaspete și să le consumi în decurs de o săptămână. Litchiul este, de obicei, în sezon de la sfârșitul primăverii până la începutul toamnei.

Când cumperi litchi din piață sau îl culegi din copac, alege fructe mai mari de 2,5 cm în diametru, cu coajă strălucitoare și colorată intens. Majoritatea au coajă roșie, dar unele soiuri pot fi portocalii sau ușor galbene cu tentă roz.

Pentru a verifica dacă este copt, apasă ușor coaja cu degetul mare. Ar trebui să cedeze puțin. Dacă e prea moale, poate fi prea copt. Un litchi copt are un miros floral, dulceag. Semnele că fructul este stricat includ coajă maronie, fruct crăpat, care elimină lichid sau miroase fermentat.

Cum se curăță litchi

Litchiul trebuie decojit, iar coaja și sâmburele eliminate. Sâmburele este ușor toxic, iar doar pulpa albă este comestibilă. Fiind un fruct delicat, ar trebui curățat deasupra unui bol pentru a colecta sucul.

Nu este nevoie să speli litchiul înainte sau după decojire. Coaja protejează partea comestibilă și se desprinde mai ușor atunci când este uscată.

Ținând fructul între degete, perforează coaja aspră cu unghia. Trage coaja la fel cum ai face cu o portocală. Dacă fructul este copt, se desprinde în câteva bucăți.

Partea albă expusă este comestibilă. Dacă observi că este transparentă, pătată sau are nuanțe gălbui-maronii, înseamnă că fructul fermentează și nu trebuie consumat. Taie cu grijă pulpa pe o parte pentru a expune sâmburele. Desfă cele două jumătăți — sâmburele ar trebui să rămână prins de o parte, similar cu avocado.

Apasă ușor cu degetul mare și arătător pentru a desprinde sâmburele. În mod normal, iese ușor. Dacă fructul se rupe puțin, nu e o problemă. În interior vei observa o membrană subțire, brun-deschis, parte a sâmburelui. Aceasta este comestibilă și e mai bine să o lași, pentru că încercarea de a o elimina duce la pierderea sucului și ruperea pulpei.

Cum se consumă litchi

Litchiul crud este o gustare răcoritoare de sine stătătoare, dar poate fi folosit și în alte moduri:

• pe un platou de brânzeturi

• în salate de fructe, împreună cu alte fructe tropicale (mango, fructul pasiunii, ananas);

• adăugat în terci de ovăz

În bucătăriile asiatice, litchiul sau sucul său este folosit adesea în sosuri dulci pentru preparate sărate. Poate fi adăugat în mâncăruri stir-fry cu sos dulce-acrișor. Este utilizat în rețete cu pui și pește și chiar în sosuri de tip barbecue.

De asemenea, litchiul apare frecvent în deserturi și băuturi. Poate fi blenduit într-un smoothie sau gătit în deserturi dulci, cum este budinca thailandeză cu lapte de cocos. Adesea, din fruct se prepară sirop de litchi prin fierbere cu zahăr și apă. Acest sirop este un îndulcitor excelent pentru cocktailuri, ceai și alte băuturi și poate fi turnat peste înghețată sau sorbet.

