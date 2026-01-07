Analiză: Există un adevăr incomod în spatele tentativei lui Trump de a pune mâna pe Groenlanda

Stiri externe
07-01-2026 | 09:40
Groenlanda
Shutterstock

Donald Trump pariază, cel mai probabil, pe faptul că ar putea scăpa nepedepsit dacă ar încerca să preia Groenlanda, deoarece NATO are nevoie de Statele Unite mai mult decât are el nevoie de Alianţă, scrie SkyNews

autor
Vlad Dobrea

Devine din ce în ce mai clar că Donald Trump este serios în privinţa ideii de a lua Groenlanda de la Danemarca, un aliat NATO, în ciuda avertismentelor că o asemenea mişcare ar distruge alianţa. Preşedintele SUA ştie că nicio ţară europeană nu ar încerca cu adevărat să-l oprească prin forţă, pentru că ar pierde.

El mizează, probabil, şi pe faptul că Washingtonul ar putea scăpa cu o acaparare de teritoriu în Arctica, întrucât restul NATO are nevoie de Statele Unite mai mult decât au ele nevoie de Washington.

Desigur, nu este exclus ca ofensiva diplomatică sau înţelegerile din culise să prevaleze în cele din urmă, însă adevărul incomod din spatele calculelor lui Trump este că, într-un anumit sens, are dreptate.

Zeci de ani de dependenţă excesivă a majorităţii statelor NATO de puterea militară americană, de armele şi tehnologia SUA au făcut ca și capacitatea alianţei transatlantice de a se apăra fără Statele Unite – ca să nu mai vorbim de a contracara o ameninţare venită chiar dinspre Washington – să fie grav compromisă.

Citește și
Gustavo Petro
Preşedintele Columbiei convoacă manifestaţii după ce Trump l-a numit ”haiduc al traficului de droguri”: Are un creier senil

Regatul Unit, deşi se prezintă drept cea mai puternică armată europeană din NATO, se află într-o poziţie deosebit de fragilă. Forţele armate britanice au beneficiat enorm de „relaţia specială” cu SUA, în special prin parteneriatul unic în domeniul armelor nucleare, cum ar fi rachetele şi submarinele care lansează focoasele nucleare.

Guvernul britanic susţine că capacitatea sa nucleară – piatra de temelie a politicii de apărare şi securitate – este suverană. Totuşi, relaţia cu SUA reprezintă în mod clar o componentă vitală.

Dependenţa Marii Britanii de puterea militară convenţională a SUA este, de asemenea, esenţială. Pe câmpul de luptă, aşa-numiţii „factori de sprijin” (enablers) sunt cruciali, iar America furnizează foarte mulţi dintre aceştia.

Este vorba despre fluxuri de informaţii de la sateliţi pentru identificarea şi urmărirea ţintelor, capabilităţi de război electronic pentru protejarea avioanelor, navelor şi tancurilor de atacurile inamice, precum şi despre sprijin logistic – vital pentru ca orice armată să-şi poată reface stocurile sau să transporte trupe şi echipamente.

Alianţa NATO porneşte de la premisa că va lupta alături de SUA în caz de război

În orice scenariu de război, Marea Britanie presupune că va opera alături de Statele Unite, care dispun de forţe terestre, navale şi aeriene mult mai numeroase şi mai bine echipate. Această convingere a permis guvernelor britanice succesive să economisească fonduri, renunţând la dezvoltarea unor capabilităţi de sprijin costisitoare, în ideea că America va fi întotdeauna acolo.

Dar dacă nu va mai fi?

Aceeaşi întrebare se aplică întregii alianţe NATO. Majoritatea celorlalte state membre se bazează, la rândul lor, pe sprijinul american pentru a-şi face trupele cât mai eficiente, mai ales pe câmpul de luptă modern.

În plus, există întreaga gamă de echipamente americane achiziţionate şi utilizate de forţele armate britanice şi de alte armate NATO, precum elicopterele Chinook, avioanele de luptă F-35 sau aeronavele de patrulare maritimă P-8.

Sursa: Sky News

Etichete: analiza, donald trump, groenlanda, anexare, adevar,

Dată publicare: 07-01-2026 09:40

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Preşedintele Columbiei convoacă manifestaţii după ce Trump l-a numit ”haiduc al traficului de droguri”: Are un creier senil
Stiri externe
Preşedintele Columbiei convoacă manifestaţii după ce Trump l-a numit ”haiduc al traficului de droguri”: Are un creier senil

Preşedintele columbian Gustavo Petro l-a catalogat marţi pe Donald Trump drept „cu creier senil”, după ce republicanul l-a numit „haiduc al traficului de droguri”, într-un nou episod al tensiunilor verbale dintre cei doi lideri.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, după declarațiile lui Donald Trump
Stiri externe
Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, după declarațiile lui Donald Trump

Guvernele Danemarcei și Groenlandei au cerut marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, după declarațiile administrației Trump privind interesul SUA pentru insula arctică.

Recomandări
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT
Stiri actuale
Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT

O comisie din care fac parte reprezentanți ai serviciilor de informații din România va examina și aviza toate investițiile mai mari de 2 milioane de euro în domenii sensibile ale economiei, inclusiv ale cetățenilor UE, potrivit unui proiect de OUG.  

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

Aflat la Paris – unde liderii europeni au discutat despre garanțiile de securitate pe care ar urma să le primească Ucraina – președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebări despre problemele din sistemul românesc de justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Ianuarie 2026

47:27

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28