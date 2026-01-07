”Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Stiri Politice
07-01-2026 | 15:42
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Inquam/ George Călin

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

autor
Cristian Matei

Această informație a fost publicată inițial de G4Media. Potrivit surselor Știrile Pro TV, viitorul departament de la Cotroceni va fi  format din reprezentanți ai instituțiilor statului care au atribuții în acest sens.

De altfel, statul român are în prezent cel puțin două sisteme de monitorizare a tuturor mesajelor publicate de cetățenii români pe rețelele sociale și pe website-uri.

În luna octombrie a anului 2025, președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro că instituțiile din România care se ocupă de combaterea știrilor false și a dezinformărilor care fac parte din războiul hibrid al Rusiei vor fi coordonate de la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), pentru a le putea bloca rapid și eficient. 

Preşedintele României îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Citește și
Nicușor Dan
Nicuşor Dan: Cercetarea procurorului general demonstrează dezinformarea sistematică a Rusiei în România din ultimii ani

„În ceea ce privește procesul de dezinformare sistematică pe rețele sociale suntem cam la același nivel, mai avem de lucru. Adică reușim să detectăm informația falsă, reușim să scanăm spațiul online. Ce nu reușim să facem? Nu reușim să intervenim suficient de rapid ca să contracarăm și nu comunicăm sistematic”, a spus președintele la acea vreme.

Șeful statului a enumerat nu mai puțin de opt instituții și structuri interne ale unor servicii sau ministere care se ocupă de combaterea dezinformărilor. Printre ele se află STS, SRI, MapN, ANCOM, DNSC și CNA.

Nu în ultimul rând, mai trebuie precizat faptul că, în 2024, printre motivele care au stat la baza deciziei judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR) de anulare a alegerilor prezidențiale s-au aflat și cele referitoare la ”dezinformarea alegătorilor”.

”În prezenta cauză, caracterul liber exprimat al votului a fost încălcat prin faptul că alegătorii au fost dezinformați prin intermediul unei campanii electorale în cadrul căreia unul dintre candidați a beneficiat de o promovare agresivă, derulată cu eludarea legislației naționale în domeniul electoral și prin exploatarea abuzivă a algoritmilor platformelor de social-media.

Manipularea votului a fost cu atât mai evidentă cu cât materialele electorale de promovare a unui candidat nu au purtat însemnele specifice publicității electorale conform Legii nr.370/2004. În plus, candidatul a beneficiat și de un tratament preferențial pe platformele de social-media, ceea ce a avut ca efect denaturarea manifestării de voință a alegătorilor.”, se arată în decizia CCR din 2024.

Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, fake news, dezinformare,

Dată publicare: 07-01-2026 15:41

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Nicușor Dan: Instituțiile care combat dezinformările Rusiei vor fi coordonate de CSAT. “Fiecare s-a ocupat de bucățica ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: Instituțiile care combat dezinformările Rusiei vor fi coordonate de CSAT. “Fiecare s-a ocupat de bucățica ei”

Instituțiile care se ocupă de combaterea știrilor false și a dezinformărilor care fac parte din războiul hibrid al Rusiei vor fi coordonate de la nivelul CSAT, pentru a le putea bloca rapid și eficient.

Nicuşor Dan: Cercetarea procurorului general demonstrează dezinformarea sistematică a Rusiei în România din ultimii ani
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Cercetarea procurorului general demonstrează dezinformarea sistematică a Rusiei în România din ultimii ani

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani.  

Nicuşor Dan: Dezinformările şi Fake News-urile, reprezintă o problemă
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Dezinformările şi Fake News-urile, reprezintă o problemă "neglijată de statul român"

Preşedintele ales, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că dezinformările şi fake news-urile, reprezintă o problemă "neglijată de statul român", prezentă de 10 ani şi care creşte în amploare.

 

Analiză AFP. Nicușor Dan, ținta unei campanii de dezinformare online. Documente false și atacuri „sistematice și deliberate”
Alegeri prezidentiale 2025
Analiză AFP. Nicușor Dan, ținta unei campanii de dezinformare online. Documente false și atacuri „sistematice și deliberate”

Nicuşor Dan este ţinta unei campanii de dezinformare şi de propagandă care se intensifică înaintea celui de-al doilea tur, prin documente falsificate, „deepfake”-uri şi atacuri personale, potrivit unor analişti, relatează AFP.

Recomandări
Administrațiile locale, prinse din nou nepregătite. Cei care vor să-și plătească taxele încă nu știu cât datorează statului
Stiri Economice
Administrațiile locale, prinse din nou nepregătite. Cei care vor să-și plătească taxele încă nu știu cât datorează statului

Încă din primele zile ale anului, zeci de mii de români au achitat taxele majorate pentru locuințe, terenuri și autoturisme, însă mulți au avut parte de o surpriză neplăcută.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii
Stiri externe
Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Ianuarie 2026

03:31:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28