Delir la Moscova după ce americanii au capturat petrolierul rus „Marinera” în Atlantic. Ce acuză rușii

Stiri externe
07-01-2026 | 18:05
kremlin

Ministerul rus al Transporturilor denunţă miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Marina americană împotriva petrolierului rus M/V Bella 1 - redenumit Marinera - în ape internaţionale, cu care a pierdut legătura, relatează Le Monde.

autor
Alexandru Toader

”La 24 decembrie 2025, nava Marinera a primit o autorizaţie timporară de navigaţie sub steagul naţional al Federaţiei ruse, emis conform legislaţiei ruse şi normelor dreptului internţaional”, se arată în comunicat.

”Azi (miercuri), către ora (Moscovei) 15:00 (14:00, ora României), pe marea liberă, în afara apelor teritoriale ale vreunui stat, Forţele Navale americane au abordat nava, iar comunicarea cu ea s-a pierdut”, confirmă ministerul rus.

”Conform normelor Convenţiei ONU a dreptului mării din 1982, regimul libertăţii navigaţiei se aplică pe apele mării libere şi niciun stat nu are dreptul să folosească forţa împotriva navelor înmatriculate în mod corespunzător în jurisdicţia altor state”, acuză Moscova.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 07-01-2026 18:00

