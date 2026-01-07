Delir la Moscova după ce americanii au capturat petrolierul rus „Marinera” în Atlantic. Ce acuză rușii

Ministerul rus al Transporturilor denunţă miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Marina americană împotriva petrolierului rus M/V Bella 1 - redenumit Marinera - în ape internaţionale, cu care a pierdut legătura, relatează Le Monde.

”La 24 decembrie 2025, nava Marinera a primit o autorizaţie timporară de navigaţie sub steagul naţional al Federaţiei ruse, emis conform legislaţiei ruse şi normelor dreptului internţaional”, se arată în comunicat.

”Azi (miercuri), către ora (Moscovei) 15:00 (14:00, ora României), pe marea liberă, în afara apelor teritoriale ale vreunui stat, Forţele Navale americane au abordat nava, iar comunicarea cu ea s-a pierdut”, confirmă ministerul rus.

”Conform normelor Convenţiei ONU a dreptului mării din 1982, regimul libertăţii navigaţiei se aplică pe apele mării libere şi niciun stat nu are dreptul să folosească forţa împotriva navelor înmatriculate în mod corespunzător în jurisdicţia altor state”, acuză Moscova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













