Dacia a revenit pe podium în Raliul Dakar. Cele patru echipaje nu au avut probleme tehnice și au adunat puncte

07-01-2026 | 18:22
Echipajele Dacia Sandriders au avut un parcurs foarte bun în etapa a patra a Raliului Dakar, una în care, spre deosebire de zilele precedente, echipa nu s-a mai confruntat cu probleme tehnice sau ghinioane.

Toate cele patru mașini au rulat la capacitate maximă și au adunat puncte importante în clasamentul general. Sebastien Loeb a fost unul dintre protagoniștii zilei, reușind cel mai bun timp pe una dintre probele speciale ale etapei. Ritmul său a scăzut însă în a doua parte a zilei, iar pilotul Dacia a încheiat etapa pe locul 5. Rezultatul îl readuce în lupta din clasamentul general, unde a urcat pe poziția a opta, notează Profit.ro.

Cel mai bun echipaj al Dacia Sandriders în această etapă a fost însă cel condus de Nasser Al-Attiyah. Qatarianul a forțat pe întreaga durată a probelor speciale, într-o cursă de recuperare față de liderul Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing). Al-Attiyah a terminat ziua la doar 7 secunde în urma liderului etapei și a reușit o revenire spectaculoasă în clasamentul general provizoriu, unde a urcat pe locul al doilea, după ce cu o zi înainte coborâse până pe poziția a zecea. Pilotul Dacia rămâne unul dintre principalii candidați la victoria finală, alături de Loeb.

Un parcurs consistent a avut și echipajul condus de Cristina Gutiérrez, care a menținut ritmul impus de lideri și a trecut linia de sosire la 25 de secunde de Lategan, confirmând progresul echipei în această ediție a Dakarului.

Al patrulea echipaj Dacia Sandriders, cu Lucas Moraes la volan, a încheiat etapa pe locul 12. Brazilianul, transferat în acest sezon la Dacia, nu pare să fi regăsit încă forma care i-a adus titlul mondial anul trecut, la volanul unei mașini Toyota.

Raliul Dakar continuă cu etapa a cincea, programată între Alula și Hail, pe un traseu de 427 de kilometri, dintre care 371 de kilometri reprezintă probe speciale. În competiție au mai rămas nouă etape, finalul fiind programat pentru 17 ianuarie.

Dacia participă în acest al doilea sezon de Dakar cu patru echipaje, mizând pe o strategie care să-i crească șansele la victoria finală. Modelul Dacia Sandrider, dezvoltat de Renault și ProDrive, a fost îmbunătățit pentru acest sezon prin reducerea greutății, creșterea eficienței sistemului de răcire, precum și prin îmbunătățirea vizibilității și a confortului piloților — modificări care încep să se reflecte tot mai clar în rezultate.

Sursa: profit.ro

