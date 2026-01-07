Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat

Stiri actuale
07-01-2026 | 14:51
alexandru rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit marți seară despre fenomenul medicilor care nu respectă programul din spitalele publice, desfășurând în paralel activități și în clinici private.

autor
Mihaela Ivăncică

„Nu poți să spui că ești plătit prost de către statul român, când tu la spitalul public stai trei ore pe zi și restul de 10 ore le stai în cabinetul privat”, a declarat ministrul la televiziunea publică.

Alexandru Rogobete a discutat și despre controale şi modificări legistrative care să reducă aceste fenomene: „Nu generalizăm, nu toți au această gândire. Dar acest fenomen există și eu vreau să îl tratăm în primul rând cu echilibru”

Se vorbeşte despre epuizare, care “de multe ori este reală și e justificată, dar apare o oarecare emoție în spațiul public care se creează pe acest domeniu”, a precizat Rogobete.

„Nu poţi vii să spui că ai lombosciatică la spitalul public și nu poți să faci gărzi, dar poți să stai în picioare 12 ore în clinica ta privată”, a declarat ministrul.

„Există cazuri de epuizare, există cazuri de burnout, dar există și multă ipocrizie în anumite locuri și ea trebuie identificată și tratată cu echilibru. Şi aici mă refer strict la Constanța. Așteptăm raportul corpului de control de la Constanța şi promit că voi face public, cu numărul de ore lucrate în spitalul public versus numărul de ore lucrate în clinica privată de către acei medici care au scutire medical. Oopinia publică trebuie să înțeleagă puțin și realitatea”, a mai transmis oficialul.

Sursa: TVR Info

Etichete: medici, spitale, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 07-01-2026 14:51

