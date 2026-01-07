Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

07-01-2026 | 18:31
scoala

Elevii din mai multe școli din țară vor avea o vacanță prelungită, după ce inspectoratele școlare au decis că nu pot deschide unitățile de învățământ din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Lorena Mihăilă

Update: Se adaugă, în urma informărilor primite de la ISJ, următoarele județe & unități de învățământ: 

Galați: 

- Liceul Tehnologic "Radu Negru" Galați (online - 8 și 9 ianuarie) 

Elevi școală
Elevii din România revin la ore, joi, 8 ianuarie. Când vor avea următoarea vacanță. Calendarul anului școlar 2025-2026

- Grădinița "Sf. Stelian'", structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online - 8 ianuarie) 

Prahova: 

- Grădinița cu program prelungit nr. 35  Ploiești (online în perioada 8 - 16 ianuarie - cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor).

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj”, a transmis Ministerul Educației.

Unitățile de învățământ afectate sunt:

Județul Hunedoara:

- Școala Primară General Berthelot

- Școala Gimnazială Răchitova

Județul Mehedinți:

- Școala Gimnazială Balta

Județul Sălaj:

- Școala Gimnazială Nr. 1 Marca

- Școala Primară Glod

- Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu”, Zalău

Autoritățile precizează că informațiile au fost centralizate până la ora 16:00 și pot fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivel județean.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ în care activitatea didactică este suspendată vor stabili măsurile necesare pentru recuperarea orelor de curs.

Gestul făcut de o fată de 14 ani când părinții săi se certau violent. Cei doi sunt despărțiți

Elevii din România revin la ore, joi, 8 ianuarie. Când vor avea următoarea vacanță. Calendarul anului școlar 2025-2026
Elevii din România revin la ore, joi, 8 ianuarie. Când vor avea următoarea vacanță. Calendarul anului școlar 2025-2026

Elevii din România revin joi la ore, odată cu încheierea vacanței de iarnă, marcând începutul celui de-al treilea modul al anului școlar 2025-2026.

În Finlanda, lupta împotriva știrilor false începe la grădiniță cu copiii de 3 ani: ”Este foarte important pentru națiune”
În Finlanda, lupta împotriva știrilor false începe la grădiniță cu copiii de 3 ani: ”Este foarte important pentru națiune”

În Finlanda, lupta împotriva știrilor false începe în sălile din grădinițe. De zeci de ani, această țară nordică a integrat educația media, inclusiv capacitatea de a recunoaște dezinformarea, în programa națională pentru elevii cu vârste până la 3 ani.

Mai multe autoare, educație media și inteligență artificială. Ce aduce nou programa de Limba română pentru clasa a IX-a
Mai multe autoare, educație media și inteligență artificială. Ce aduce nou programa de Limba română pentru clasa a IX-a

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, învăţământ liceal.

„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat
Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit marți seară despre fenomenul medicilor care nu respectă programul din spitalele publice, desfășurând în paralel activități și în clinici private.

