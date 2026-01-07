Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

Elevii din mai multe școli din țară vor avea o vacanță prelungită, după ce inspectoratele școlare au decis că nu pot deschide unitățile de învățământ din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Update: Se adaugă, în urma informărilor primite de la ISJ, următoarele județe & unități de învățământ:

Galați:

- Liceul Tehnologic "Radu Negru" Galați (online - 8 și 9 ianuarie)

- Grădinița "Sf. Stelian'", structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online - 8 ianuarie)

Prahova:

- Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 - 16 ianuarie - cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor).

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj”, a transmis Ministerul Educației.

Unitățile de învățământ afectate sunt:

Județul Hunedoara:

- Școala Primară General Berthelot

- Școala Gimnazială Răchitova

Județul Mehedinți:

- Școala Gimnazială Balta

Județul Sălaj:

- Școala Gimnazială Nr. 1 Marca

- Școala Primară Glod

- Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu”, Zalău

Autoritățile precizează că informațiile au fost centralizate până la ora 16:00 și pot fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivel județean.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ în care activitatea didactică este suspendată vor stabili măsurile necesare pentru recuperarea orelor de curs.

