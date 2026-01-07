Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Stiri externe
07-01-2026 | 09:40
petrolier
Shutterstock

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

autor
Ioana Andreescu

Nava, care în prezent nu transportă nicio încărcătură, a transportat în trecut țiței venezuelean și se credea că se afla marți între Scoția și Islanda.

Președintele Donald Trump a declarat luna trecută că a ordonat o „blocadă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela, o măsură pe care guvernul de la Caracas a descris-o drept „furt”, potrivit BBC.

Înainte de capturarea, sâmbătă, a fostului lider al țării, Nicolás Maduro, Trump a acuzat în repetate rânduri guvernul Venezuelei că folosește nave pentru a aduce droguri în Statele Unite. Paza de Coastă a SUA a încercat luna trecută să urce la bordul navei Bella 1 în Caraibe, când se credea că aceasta se îndrepta spre Venezuela. Exista un mandat pentru confiscarea navei, acuzată că a încălcat sancțiunile americane și că a transportat petrol iranian.

Nava și-a schimbat numele și pavilionul pentru a evita confiscarea

Ulterior, nava și-a schimbat dramatic cursul — precum și numele, în Marinera — și ar fi fost reînregistrată, trecând de sub pavilion guyanez sub pavilion rus. Apropierea navei de Europa a coincis cu sosirea a aproximativ 10 avioane militare americane de transport, precum și a unor elicoptere.

Citește și
Trump Maduro
Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau”

Rusia afirmă că „monitorizează cu îngrijorare” situația din jurul navei. Doi oficiali americani au declarat pentru CBS News, marți, că forțele americane plănuiau să urce la bordul navei și că Washingtonul preferă să o confiște, nu să o scufunde. Marți, Comandamentul Sudic al armatei SUA a transmis pe rețelele de socializare că „rămâne pregătit să sprijine partenerii agențiilor guvernamentale americane în confruntarea cu navele și persoanele sancționate care tranzitează această regiune”.

Se credea că Marinera se afla între Scoția și Islanda în noaptea de marți, distanța și condițiile meteo făcând dificilă o abordare. Înainte ca orice operațiune militară americană să fie lansată de pe teritoriul Regatului Unit, Washingtonul ar fi de așteptat să-și informeze aliatul. Deocamdată, Ministerul Apărării din Regatul Unit afirmă că nu va comenta activitățile militare ale altor națiuni.

Experți: schimbarea pavilionului nu oprește o eventuală intervenție a SUA

Oficialii americani citați de CBS au sugerat că SUA ar putea desfășura o operațiune similară celei din luna trecută, când pușcași marini americani și forțe de operațiuni speciale, lucrând împreună cu Paza de Coastă, au capturat The Skipper, un mare petrolier sub pavilion guyanez, după ce nava a părăsit un port din Venezuela. Datele de urmărire AIS (sistem automat de identificare) pentru petrolier, care pot fi falsificate, sugerează că acesta se afla marți în Atlanticul de Nord, la aproximativ 2.000 km (1.200 de mile) vest de Europa continentală.

Potrivit dreptului internațional, navele care arborează pavilionul unei țări se află sub protecția acelui stat, însă Dimitris Ampatzidis, analist principal în domeniul riscurilor și conformității la compania de informații maritime Kpler, a declarat pentru BBC Verify că schimbarea numelui și a pavilionului navei ar putea să nu schimbe mare lucru.

„Acțiunile SUA sunt determinate de identitatea de bază a navei [numărul IMO], de rețelele de proprietate și control și de istoricul sancțiunilor, nu de marcajele vopsite sau de pavilionul declarat”, a spus el.

Ampatzidis a adăugat că trecerea la registrul rus ar putea provoca „fricțiuni diplomatice”, dar nu ar opri o eventuală acțiune de aplicare a legii din partea SUA.

„În prezent, nava noastră navighează în apele internaționale ale Atlanticului de Nord sub pavilionul de stat al Federației Ruse și în deplină conformitate cu normele dreptului maritim internațional”, a declarat Ministerul rus de Externe.

„Din motive care ne sunt neclare, nava rusă primește o atenție sporită și în mod clar disproporționată din partea armatei SUA și NATO, în pofida statutului său pașnic”, a mai spus ministerul.

„Ne așteptăm ca țările occidentale, care își declară angajamentul față de libertatea de navigație pe mările internaționale, să înceapă să respecte ele însele acest principiu.”

Posibila confruntare legată de petrolier are loc la câteva zile după ce SUA au șocat lumea prin capturarea lui Maduro din capitala Caracas. În timpul operațiunii, forțele americane au bombardat ținte din oraș pentru a-l extrage pe el și pe soția sa, sub suspiciunea de infracțiuni legate de arme și droguri.

„Coaliția de Voință” de la Paris. România exclude trimiterea de trupe, iar garanțiile de securitate vor ajunge în Parlament

Sursa: BBC

Etichete: Rusia, SUA, nave,

Dată publicare: 07-01-2026 09:33

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Statele Unite au intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului
Stiri externe
Statele Unite au intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului

Administrația Donald Trump intensifică presiunea asupra Caracasului. Paza de Coastă a Statelor Unite urmărește în apele din largul Venezuelei un petrolier aflat sub sancțiuni internaționale.

Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau”
Stiri externe
Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau”

Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, într-un interviu difuzat vineri, în momentul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului cu un blocaj petrolier, informează AFP:

Ucraina a lovit cu drone un petrolier din „flota fantomă” rusă în Marea Mediterană. Imaginile oferite de SBU | VIDEO
Stiri externe
Ucraina a lovit cu drone un petrolier din „flota fantomă” rusă în Marea Mediterană. Imaginile oferite de SBU | VIDEO

Ucraina a lovit pentru prima oară un petrolier din ”flota fantomă” rusă ”în ape neutre” la Marea Mediterană, declară vineri o sursă din cadrul Serviciilor ucrainene de securitate (SBU) AFP.

Recomandări
Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă”
Stiri actuale
Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă”

A treia săptămână la rând cu zile în care nu se lucrează a adus valuri de turiști la munte. Sunt oameni care nu vor să plătească mese festive costisitoare, ci doar să profite de zăpada proaspăt căzută.

Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT
Stiri actuale
Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT

O comisie din care fac parte reprezentanți ai serviciilor de informații din România va examina și aviza toate investițiile mai mari de 2 milioane de euro în domenii sensibile ale economiei, inclusiv ale cetățenilor UE, potrivit unui proiect de OUG.

 

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

Aflat la Paris – unde liderii europeni au discutat despre garanțiile de securitate pe care ar urma să le primească Ucraina – președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebări despre problemele din sistemul românesc de justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Ianuarie 2026

47:27

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28