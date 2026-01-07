Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Nava, care în prezent nu transportă nicio încărcătură, a transportat în trecut țiței venezuelean și se credea că se afla marți între Scoția și Islanda.

Președintele Donald Trump a declarat luna trecută că a ordonat o „blocadă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela, o măsură pe care guvernul de la Caracas a descris-o drept „furt”, potrivit BBC.

Înainte de capturarea, sâmbătă, a fostului lider al țării, Nicolás Maduro, Trump a acuzat în repetate rânduri guvernul Venezuelei că folosește nave pentru a aduce droguri în Statele Unite. Paza de Coastă a SUA a încercat luna trecută să urce la bordul navei Bella 1 în Caraibe, când se credea că aceasta se îndrepta spre Venezuela. Exista un mandat pentru confiscarea navei, acuzată că a încălcat sancțiunile americane și că a transportat petrol iranian.

Nava și-a schimbat numele și pavilionul pentru a evita confiscarea

Ulterior, nava și-a schimbat dramatic cursul — precum și numele, în Marinera — și ar fi fost reînregistrată, trecând de sub pavilion guyanez sub pavilion rus. Apropierea navei de Europa a coincis cu sosirea a aproximativ 10 avioane militare americane de transport, precum și a unor elicoptere.

Rusia afirmă că „monitorizează cu îngrijorare” situația din jurul navei. Doi oficiali americani au declarat pentru CBS News, marți, că forțele americane plănuiau să urce la bordul navei și că Washingtonul preferă să o confiște, nu să o scufunde. Marți, Comandamentul Sudic al armatei SUA a transmis pe rețelele de socializare că „rămâne pregătit să sprijine partenerii agențiilor guvernamentale americane în confruntarea cu navele și persoanele sancționate care tranzitează această regiune”.

Se credea că Marinera se afla între Scoția și Islanda în noaptea de marți, distanța și condițiile meteo făcând dificilă o abordare. Înainte ca orice operațiune militară americană să fie lansată de pe teritoriul Regatului Unit, Washingtonul ar fi de așteptat să-și informeze aliatul. Deocamdată, Ministerul Apărării din Regatul Unit afirmă că nu va comenta activitățile militare ale altor națiuni.

Experți: schimbarea pavilionului nu oprește o eventuală intervenție a SUA

Oficialii americani citați de CBS au sugerat că SUA ar putea desfășura o operațiune similară celei din luna trecută, când pușcași marini americani și forțe de operațiuni speciale, lucrând împreună cu Paza de Coastă, au capturat The Skipper, un mare petrolier sub pavilion guyanez, după ce nava a părăsit un port din Venezuela. Datele de urmărire AIS (sistem automat de identificare) pentru petrolier, care pot fi falsificate, sugerează că acesta se afla marți în Atlanticul de Nord, la aproximativ 2.000 km (1.200 de mile) vest de Europa continentală.

Potrivit dreptului internațional, navele care arborează pavilionul unei țări se află sub protecția acelui stat, însă Dimitris Ampatzidis, analist principal în domeniul riscurilor și conformității la compania de informații maritime Kpler, a declarat pentru BBC Verify că schimbarea numelui și a pavilionului navei ar putea să nu schimbe mare lucru.

„Acțiunile SUA sunt determinate de identitatea de bază a navei [numărul IMO], de rețelele de proprietate și control și de istoricul sancțiunilor, nu de marcajele vopsite sau de pavilionul declarat”, a spus el.

Ampatzidis a adăugat că trecerea la registrul rus ar putea provoca „fricțiuni diplomatice”, dar nu ar opri o eventuală acțiune de aplicare a legii din partea SUA.

„În prezent, nava noastră navighează în apele internaționale ale Atlanticului de Nord sub pavilionul de stat al Federației Ruse și în deplină conformitate cu normele dreptului maritim internațional”, a declarat Ministerul rus de Externe.

„Din motive care ne sunt neclare, nava rusă primește o atenție sporită și în mod clar disproporționată din partea armatei SUA și NATO, în pofida statutului său pașnic”, a mai spus ministerul.

„Ne așteptăm ca țările occidentale, care își declară angajamentul față de libertatea de navigație pe mările internaționale, să înceapă să respecte ele însele acest principiu.”

Posibila confruntare legată de petrolier are loc la câteva zile după ce SUA au șocat lumea prin capturarea lui Maduro din capitala Caracas. În timpul operațiunii, forțele americane au bombardat ținte din oraș pentru a-l extrage pe el și pe soția sa, sub suspiciunea de infracțiuni legate de arme și droguri.

