Fructul pasiunii - ce este, cum îl folosești și ce beneficii pentru sănătate are

Stiri Diverse
23-08-2025 | 20:31
fructul pasiunii
Shutterstock

Fructul pasiunii este un fruct exotic cu aromă intensă și gust dulce-acrișor, apreciat atât pentru savoare, cât și pentru proprietățile sale nutritive.

autor
Anca Lupescu

Cu textura sa gelatinoasă, culoarea strălucitoare și semințele asemănătoare cu mărgelele, fructul pasiunii este un adevărat mister pentru mulți oameni.

Dincolo de aspect, acest fruct tropical este iubit în întreaga lume pentru aroma sa puternică și răcoritoare, care se potrivește excelent cu o varietate de preparate, de la băuturi la mic dejun și deserturi. În unele culturi, acest fruct este considerat afrodisiac.

De unde provine fructul pasiunii

Fructul pasiunii este un fruct de climă caldă, originar din regiunile subtropicale ale Americii de Sud. Crește pe o viță de vie numită Passiflora edulis, vița florii pasiunii.

Deși este originar din nordul Argentinei, Paraguay și sudul Braziliei, este exportat în întreaga lume.

Citește și
vaci
Fermierii recurg la soluții disperate din cauza secetei: Sacrifică vacile și oile sau le hrănesc cu fructe și legume

Astăzi, fructul pasiunii se cultivă și în Australia, California, Florida, Noua Zeelandă și Hawaii și, în funcție de locație, poate fi disponibil pe tot parcursul anului.

Există câteva varietăți de fructe ale pasiunii, dar două sunt cele mai des întâlnite comercial – galben și mov (sau roșu). Fructul rotund vine în toate dimensiunile, de la mărimea unei prune până la cea a unui grapefruit. Este fascinant de privit, cu coaja sa închisă la culoare, adesea denivelată, care se transformă din fermă și strălucitoare în ternă, lăsată și ridată atunci când este copt. Odată tăiat, interiorul galben, presărat cu puncte, este dezvăluit, prezentând o pulpă gelatinoasă plină de semințe.

Ce gust are fructul pasiunii

Fructul pasiunii poate fi considerat doar dulce, dar este destul de acrișor când este proaspăt. Această combinație de dulce și acrișor îl face atât de interesant. Gustul este descris ca citric, cu note de pepene galben, ananas sau kiwi. Pe măsură ce fructul se coace, devine mai dulce și mai complex. Dacă este prea copt, poate avea chiar un ușor gust fermentat.

Întregul interior al fructului pasiunii este comestibil. Miezul alb este spongios și puțin fibros, dar și ușor amar, motiv pentru care mulți aleg să nu-l consume, deși este perfect sigur. Semințele sunt acrișoare și crocante, dar nu greu de mestecat, oferind un contrast remarcabil de textură față de pulpa gelatinoasă.

Tipuri de fructul pasiunii 

Fructul pasiunii există în mai multe varietăți. Iată câteva dintre categoriile principale:

Fructul pasiunii mov. Acesta este, în general, cel mai comun. Tinde să fie mai aromat și mai gustos, cu mai mult suc decât varietățile galbene. Printre varietățile mov se numără Black Knight, Red Rover, Purple Giant și Kahuna.

Fructul pasiunii galben. Fructele pasiunii galbene sunt, în general, mai mari decât cele mov și sunt cunoscute pentru sucurile lor cu miros plăcut. Exemple de varietăți galbene: Brazilian Golden și Golden Giant.

Granadilla dulce. Aceste varietăți sunt, de obicei, galbene până la portocalii, deși pot fi și mov.

Alte denumiri pentru fructul pasiunii. Fructul pasiunii mai este cunoscut ca maracuyá sau parcha (spaniolă), grenadille sau fruit de la passion (franceză), maracujá (portugheză) și lilikoʻi (hawaiian).

De asemenea, varietățile disponibile într-o zonă pot diferi de cele din alte zone.

Beneficii ale fructului pasiunii 

Ca și alte fructe, fructul pasiunii este bogat în nutrienți și oferă varietate în dietă dacă ești obișnuit cu mere, portocale și banane. Iată câteva dintre beneficiile sale:

Vitamina C: Ajută la formarea vaselor de sânge, cartilajului, mușchilor și colagenului, reduce inflamația, protejează celulele și scade riscul de răceală și anumite tipuri de cancer.

Vitamina A: Pulpa și semințele crocante furnizează aproximativ 8% din necesarul zilnic. Esențială pentru ochi sănătoși, celule, reproducere și imunitate.

Fibre: Mențin sănătatea intestinelor, reduc colesterolul și riscul de diabet, boli de inimă și anumite tipuri de cancer.

Alți nutrienți: Fructul pasiunii oferă calciu, magneziu, fosfor, potasiu și folat, susținând sănătatea rinichilor, nervilor, mușchilor și inimii.

Beneficii ale semințelor de fructul pasiunii

Consumul semințelor oferă fibre, proteine, minerale și grăsimi sănătoase pentru inimă. Unele studii sugerează că compușii din semințe pot ajuta la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge, sporind beneficiile cardiovasculare, conform webmd.

fructul pasiunii

Valori nutriționale pentru un fruct mov de pasiunii:

• 17 calorii

• 2 g fibre

• 6%-7% din vitamina C zilnic recomandată

• 1%-2% din vitamina A zilnic recomandată

• 1,6%-3,6% din fierul zilnic recomandat

• 1,8%-2,4% din potasiul zilnic recomandat

Cum să alegi un fruct al pasiunii copt

Fructele mai grele conțin cel mai mult suc, în timp ce fructele ușoare sunt mai susceptibile să fie necoapte sau uscate pe interior. De asemenea, poți verifica următoarele:

Senzație: scutură fructul — dacă simți sau auzi lichid mișcându-se în interior, este un semn bun că are mult suc și pulpă.

Culoare: alege fructe cu cele mai intense culori — fructul pasiunii poate fi mov, roșu sau galben, iar cu cât culoarea este mai închisă, cu atât fructul este mai copt.

Riduri: deși poate părea contraintuitiv, caută fructele încrețite ca semn de coacere. Este una dintre rarele situații când ridurile sunt un semn bun.

De evitat: fructele vizibil mai ușoare, foarte tari sau foarte zbârcite.

Cum să tai și să mănânci fructul pasiunii

Pentru a savura fructul pasiunii crud, tot ce ai nevoie este un cuțit și o lingură! Taie fructul pasiunii în jumătate, având grijă să ții cele două jumătăți împreună pentru ca sucul să nu se verse, apoi așază-le vertical. Unii preferă să taie doar treimea de sus a fructului, lăsând partea de jos intactă.

Folosește o lingură pentru a scoate sucul și pulpa și savurează! Evită partea albă care căptușește interiorul cojii, deoarece este amară, asemănător cu miezul de citrice. Poți mesteca semințele sau le poți înghiți întregi.

Cum poți obține suc de la fructul pasiunii 

Pentru a stoarce fructul, scobește interiorul în strecurătoarea de sârmă așezată deasupra unui bol și presează cu o lingură pentru a separa semințele de suc.

Alternativ, poți pune sucul și semințele într-un blender și pulsa timp de 10-20 de secunde pentru a mărunți semințele, apoi strecoară bucățile de semințe. Aceasta metodă obține, de obicei, mai mult suc și este mai rapidă dacă lucrezi cu multe fructe.

Cum poți mânca fructul pasiunii

În băuturi

Sucuri: amestecă-l cu alte sucuri de fructe pentru a adăuga un gust acrișor și aromă tropicală. O combinație populară este suc de fructul pasiunii, portocală și guava dar se potrivește bine cu multe arome citrice. De asemenea, încearcă-l în smoothie-uri de fructe.

Mocktail-uri: combină sucul de fructul pasiunii cu apă tonică pentru un mocktail simplu, sau mai sofisticat, zdrobește-l cu frunze de mentă, apoi adaugă suc de lămâie verde, sirop de zahăr și apă minerală.

Băuturi mixte: înlocuiește sucul de lămâie verde cu fructul pasiunii într-o rețetă clasică de mojito. Fructul pasiunii se potrivește și cu ghimbir, așa că poți face un twist al cocktailului tău preferat adăugând puțin suc de fructul pasiunii.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: alimente, beneficii, fructe,

Dată publicare: 23-08-2025 20:31

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Alertă alimentară în România. Un lot de musli cu fructe a fost retras din magazine din cauza unei substanțe toxice
Stiri actuale
Alertă alimentară în România. Un lot de musli cu fructe a fost retras din magazine din cauza unei substanțe toxice

Un lot de musli cu fructe a fost retras din magazinele Profi din cauza depăşirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină întâlnită frecvent în cereale.

Fermierii recurg la soluții disperate din cauza secetei: Sacrifică vacile și oile sau le hrănesc cu fructe și legume
Stiri actuale
Fermierii recurg la soluții disperate din cauza secetei: Sacrifică vacile și oile sau le hrănesc cu fructe și legume

Soarele a pârjolit câmpurile din sudul țării și a lăsat animalele fără hrană. Fermierii nu-și permit să cumpere nutreț, așa că recurg la soluții disperate: sacrifică vacile și oile sau le hrănesc cu fructe și legume.

Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci pepenele roșu cu tot cu semințe. Efectul neașteptat asupra sănătății
Stiri Diverse
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci pepenele roșu cu tot cu semințe. Efectul neașteptat asupra sănătății

Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe ale verii. Deși mulți evită semințele, acestea sunt adesea înghițite accidental sau chiar intenționat. Consumul pepenelui cu tot cu semințe poate avea efecte surprinzătoare asupra sănătății.

Soluțiile inedite la care apelează îngrijitorii unui zoo din România pentru a ajuta animalele să facă față caniculei
Stiri Diverse
Soluțiile inedite la care apelează îngrijitorii unui zoo din România pentru a ajuta animalele să facă față caniculei

Animalele de la zoo suferă din cauza vremii caniculare. Cele mai norocoase primesc în aceste zile meniuri speciale, cu fructe congelate și chiar înghețată, preferata urșilor.

Soiuri exotice de pepeni prind rădăcini în România. Ce fructe au ajuns pe rafturile supermarketurilor
Stiri Diverse
Soiuri exotice de pepeni prind rădăcini în România. Ce fructe au ajuns pe rafturile supermarketurilor

Cultivatorii de pepeni din România și-au diversificat oferta și plantează inclusiv soiuri exotice. Pe lângă tradiționalul pepene roșu, fermierii cultivă acum lubenițe fără semințe, ori cu miez galben.

Recomandări
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie
Stiri Educatie
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou
Vremea
Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12