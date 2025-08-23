Fructul pasiunii - ce este, cum îl folosești și ce beneficii pentru sănătate are

Fructul pasiunii este un fruct exotic cu aromă intensă și gust dulce-acrișor, apreciat atât pentru savoare, cât și pentru proprietățile sale nutritive.

Cu textura sa gelatinoasă, culoarea strălucitoare și semințele asemănătoare cu mărgelele, fructul pasiunii este un adevărat mister pentru mulți oameni.

Dincolo de aspect, acest fruct tropical este iubit în întreaga lume pentru aroma sa puternică și răcoritoare, care se potrivește excelent cu o varietate de preparate, de la băuturi la mic dejun și deserturi. În unele culturi, acest fruct este considerat afrodisiac.

De unde provine fructul pasiunii

Fructul pasiunii este un fruct de climă caldă, originar din regiunile subtropicale ale Americii de Sud. Crește pe o viță de vie numită Passiflora edulis, vița florii pasiunii.

Deși este originar din nordul Argentinei, Paraguay și sudul Braziliei, este exportat în întreaga lume.

Astăzi, fructul pasiunii se cultivă și în Australia, California, Florida, Noua Zeelandă și Hawaii și, în funcție de locație, poate fi disponibil pe tot parcursul anului.

Există câteva varietăți de fructe ale pasiunii, dar două sunt cele mai des întâlnite comercial – galben și mov (sau roșu). Fructul rotund vine în toate dimensiunile, de la mărimea unei prune până la cea a unui grapefruit. Este fascinant de privit, cu coaja sa închisă la culoare, adesea denivelată, care se transformă din fermă și strălucitoare în ternă, lăsată și ridată atunci când este copt. Odată tăiat, interiorul galben, presărat cu puncte, este dezvăluit, prezentând o pulpă gelatinoasă plină de semințe.

Ce gust are fructul pasiunii

Fructul pasiunii poate fi considerat doar dulce, dar este destul de acrișor când este proaspăt. Această combinație de dulce și acrișor îl face atât de interesant. Gustul este descris ca citric, cu note de pepene galben, ananas sau kiwi. Pe măsură ce fructul se coace, devine mai dulce și mai complex. Dacă este prea copt, poate avea chiar un ușor gust fermentat.

Întregul interior al fructului pasiunii este comestibil. Miezul alb este spongios și puțin fibros, dar și ușor amar, motiv pentru care mulți aleg să nu-l consume, deși este perfect sigur. Semințele sunt acrișoare și crocante, dar nu greu de mestecat, oferind un contrast remarcabil de textură față de pulpa gelatinoasă.

Tipuri de fructul pasiunii

Fructul pasiunii există în mai multe varietăți. Iată câteva dintre categoriile principale:

Fructul pasiunii mov. Acesta este, în general, cel mai comun. Tinde să fie mai aromat și mai gustos, cu mai mult suc decât varietățile galbene. Printre varietățile mov se numără Black Knight, Red Rover, Purple Giant și Kahuna.

Fructul pasiunii galben. Fructele pasiunii galbene sunt, în general, mai mari decât cele mov și sunt cunoscute pentru sucurile lor cu miros plăcut. Exemple de varietăți galbene: Brazilian Golden și Golden Giant.

Granadilla dulce. Aceste varietăți sunt, de obicei, galbene până la portocalii, deși pot fi și mov.

Alte denumiri pentru fructul pasiunii. Fructul pasiunii mai este cunoscut ca maracuyá sau parcha (spaniolă), grenadille sau fruit de la passion (franceză), maracujá (portugheză) și lilikoʻi (hawaiian).

De asemenea, varietățile disponibile într-o zonă pot diferi de cele din alte zone.

Beneficii ale fructului pasiunii

Ca și alte fructe, fructul pasiunii este bogat în nutrienți și oferă varietate în dietă dacă ești obișnuit cu mere, portocale și banane. Iată câteva dintre beneficiile sale:

•Vitamina C: Ajută la formarea vaselor de sânge, cartilajului, mușchilor și colagenului, reduce inflamația, protejează celulele și scade riscul de răceală și anumite tipuri de cancer.

• Vitamina A: Pulpa și semințele crocante furnizează aproximativ 8% din necesarul zilnic. Esențială pentru ochi sănătoși, celule, reproducere și imunitate.

• Fibre: Mențin sănătatea intestinelor, reduc colesterolul și riscul de diabet, boli de inimă și anumite tipuri de cancer.

• Alți nutrienți: Fructul pasiunii oferă calciu, magneziu, fosfor, potasiu și folat, susținând sănătatea rinichilor, nervilor, mușchilor și inimii.

Beneficii ale semințelor de fructul pasiunii

Consumul semințelor oferă fibre, proteine, minerale și grăsimi sănătoase pentru inimă. Unele studii sugerează că compușii din semințe pot ajuta la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge, sporind beneficiile cardiovasculare, conform webmd.

Shutterstock

Valori nutriționale pentru un fruct mov de pasiunii:

• 17 calorii

• 2 g fibre

• 6%-7% din vitamina C zilnic recomandată

• 1%-2% din vitamina A zilnic recomandată

• 1,6%-3,6% din fierul zilnic recomandat

• 1,8%-2,4% din potasiul zilnic recomandat

Cum să alegi un fruct al pasiunii copt

Fructele mai grele conțin cel mai mult suc, în timp ce fructele ușoare sunt mai susceptibile să fie necoapte sau uscate pe interior. De asemenea, poți verifica următoarele:

Senzație: scutură fructul — dacă simți sau auzi lichid mișcându-se în interior, este un semn bun că are mult suc și pulpă.

Culoare: alege fructe cu cele mai intense culori — fructul pasiunii poate fi mov, roșu sau galben, iar cu cât culoarea este mai închisă, cu atât fructul este mai copt.

Riduri: deși poate părea contraintuitiv, caută fructele încrețite ca semn de coacere. Este una dintre rarele situații când ridurile sunt un semn bun.

De evitat: fructele vizibil mai ușoare, foarte tari sau foarte zbârcite.

Cum să tai și să mănânci fructul pasiunii

Pentru a savura fructul pasiunii crud, tot ce ai nevoie este un cuțit și o lingură! Taie fructul pasiunii în jumătate, având grijă să ții cele două jumătăți împreună pentru ca sucul să nu se verse, apoi așază-le vertical. Unii preferă să taie doar treimea de sus a fructului, lăsând partea de jos intactă.

Folosește o lingură pentru a scoate sucul și pulpa și savurează! Evită partea albă care căptușește interiorul cojii, deoarece este amară, asemănător cu miezul de citrice. Poți mesteca semințele sau le poți înghiți întregi.

Cum poți obține suc de la fructul pasiunii

Pentru a stoarce fructul, scobește interiorul în strecurătoarea de sârmă așezată deasupra unui bol și presează cu o lingură pentru a separa semințele de suc.

Alternativ, poți pune sucul și semințele într-un blender și pulsa timp de 10-20 de secunde pentru a mărunți semințele, apoi strecoară bucățile de semințe. Aceasta metodă obține, de obicei, mai mult suc și este mai rapidă dacă lucrezi cu multe fructe.

Cum poți mânca fructul pasiunii

În băuturi

• Sucuri: amestecă-l cu alte sucuri de fructe pentru a adăuga un gust acrișor și aromă tropicală. O combinație populară este suc de fructul pasiunii, portocală și guava dar se potrivește bine cu multe arome citrice. De asemenea, încearcă-l în smoothie-uri de fructe.

• Mocktail-uri: combină sucul de fructul pasiunii cu apă tonică pentru un mocktail simplu, sau mai sofisticat, zdrobește-l cu frunze de mentă, apoi adaugă suc de lămâie verde, sirop de zahăr și apă minerală.

• Băuturi mixte: înlocuiește sucul de lămâie verde cu fructul pasiunii într-o rețetă clasică de mojito. Fructul pasiunii se potrivește și cu ghimbir, așa că poți face un twist al cocktailului tău preferat adăugând puțin suc de fructul pasiunii.

