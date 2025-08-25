Guvernul pregătește o nouă schimbare la TVA pentru a reduce evaziunea. Cum se va aplica măsura

Stiri Economice
25-08-2025 | 09:42
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul ia în calcul să introducă taxarea inversă pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026. Mecanismul este negociat cu Comisia Europeană și ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală.

autor
Adrian Popovici

România ar putea primi o derogare din partea Comisiei Europene pentru introducerea mecanismului de taxare inversă în cazul fructelor și legumelor. Negocierile pentru această măsură ar putea avea loc cu oficialii de la Bruxelles în septembrie, notează Profit.ro.

Măsura taxării inverse este folosită deja în unele domenii care au un risc ridicat de evaziune fiscală. Fenomenul se dovedește a fi o problemă serioasă pentru România, țara noastră având cea mai mare rată de neîncasare a taxei pe valoare adăugată din UE.

România a înregistrat în 2022 cel mai mare deficit de încasare a TVA din Uniunea Europeană (UE), pierzând 30,6% din veniturile aferente acestei taxe, dar acest procent este cu 4,2% mai mic faţă de 2021, conform unei analize.

Una dintre marile probleme ale României este evaziunea fiscală. Doar în cazul TVA se estimează că bugetul este văduvit anual de peste 10 miliarde de euro de neputința instituțiilor de a colecta ce este de colectat și de a opri, măcar parțial, fenomenul evaziunii.

Citește și
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor: Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA sunt false

Mai mult, pe fondul unei creșteri economice fragile, „subunitare”, de doar 0,3% din PIB în primul trimestru al acestui an (față de primul trimestru din anul precedent, 2024) și mai ales a majorării TVA și accizelor, mediului de afaceri îi este din ce în ce mai greu să răzbată.

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume - fructe, pentru taxare inversă. La legume - fructe am trimis Comisiei și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe.

Cum funcționează mecanismul taxării inverse

Mecanismul de taxare inversă transferă răspunderea pentru raportarea unei tranzacții grevate de TVA de la vânzător la cumpărătorul de bunuri sau servicii.

Aplicarea unui astfel de mecanism ar constitui o derogare de la principalele principii generale ale actualului sistem al TVA-ului din UE și, prin urmare, necesită modificarea Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. În conformitate cu propunerea, derogarea ar fi acordată pentru o perioadă limitată de timp și ar fi facultativă pentru statele membre care îndeplinesc condițiile stabilite în propunerea de directivă.

„Obiectivul este acela de a ajuta unele state membre care sunt afectate în mod deosebit de frauda în materie de TVA și nu dispun de suficiente măsuri de combatere a acesteia, de exemplu în cazul mecanismelor de fraudă în materie de TVA precum frauda de tip „carusel” sau frauda cu firme fantomă”, arată Comisia Europeană.

În prezent, taxarea inversă se aplică pentru anumite operațiuni privind livrarea de bunuri. Printre acestea se numără deșeurile feroase și neferoase, rebuturile aceluiași tip, inclusiv produsele semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora. De asemenea, sunt incluse reziduurile și alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase și neferoase, aliajele lor, precum și zgură, cenușă și alte reziduuri industriale ce conțin metale sau aliajele lor.

Taxarea inversă se aplică și pentru deșeurile de materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate, precum hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă și sticlă, precum și pentru materialele rezultate după prelucrarea acestora prin operațiuni de curățare, polizare, selecție, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv lingourile de metale neferoase obținute cu adaosuri de alte elemente de aliere.

Mai trebuie adăugat și faptul că taxarea inversă se aplică, de asemenea, pentru livrările de masă lemnoasă și materiale lemnoase, precum și pentru cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt destinate, în principiu, consumatorilor finali. Sunt vizate și operațiunile de transfer de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, precum și transferul de certificate verzi.

Sursa: profit.ro

Etichete: Comisia Europeana, tva, evaziune fiscala, taxare, alexandru nazare,

Dată publicare: 25-08-2025 09:12

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA
Stiri Economice
Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic.

Ministrul Finanţelor: Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA sunt false
Stiri Economice
Ministrul Finanţelor: Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA sunt false

Regula fiscală e neschimbată: TVA se aplică la data facturării sau a plății din contract, nu la perioada consumului, afirmă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.  

Produsul scutit de TVA în Danemarca. Măsura ar costa bugetul peste 44 de milioane de euro anual
Stiri externe
Produsul scutit de TVA în Danemarca. Măsura ar costa bugetul peste 44 de milioane de euro anual

Pentru a încuraja lectura, Guvernul danez vrea să elimine Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la cărţi, care în prezent este fixată la 25%, a anunţat miercuri ministrul Culturii, Jakob Engel-Schmidt.

Recomandări
Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”
Stiri externe
Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”

Ucraina a folosit doar arme cu rază lungă de acțiune produse intern pentru a lovi teritoriul rus, a declarat președintele Volodimir Zelenski, care subliniat că nu are nevoie de acordul Pentagonului pentru a lovi țara condusă de Vladimir Putin.

Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone
Vremea
Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone

România traversează un val de răcire accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână din august. Temperaturile scad duminică seară sub valorile normale, iar în nord și centru minimele pot ajunge chiar la pragul de îngheț.

Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină
Stiri actuale
Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină

Doi dintre cei patru tineri care și-au pierdut sâmbătă viața în Munții Iezer, din Argeș, erau logodiți. S-au rostogolit cu mașina pe teren accidentat și au fost găsiți după mai bine de nouă ore.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 August 2025

29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12