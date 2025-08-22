De ce nu prea se găsesc în magazine conserve făcute din legume și fructe românești

Cine nu pune conserve în casă are mici șanse să găsească la iarnă în magazine bulion, zarzavat și ghiveciuri ieftine, din legume românești.

Procesatorii spun că recolta pentru industrializare este de 60 de ori mai mică decât necesarul intern. Iar 80% din compoturile și gemurile de pe rafturi sunt de import.

Inclusiv în multe borcane cu murături făcute la noi veți găsi castraveți turcești.

Un șir de mașini din mai multe județe cu români gospodari la volan s-a întins pe sute de metri atrase parcă de un miros dulce-acrișor de tomată coaptă.

Reporter: „Ce așteptați?”

Femeie: „La suc de roșii. Să facem bulionul.”

Reporter:„Pentru familie?”

Femeie: „Păi, din 25 de kile rămân 10, 12...”

Între timp, camioane de roșii intră la spălat. Apoi urcă pe rampe și se zvântă la soare. Le așteaptă goale 14 milioane de borcane.

Sucul vrac se vinde cu același preț ca anul trecut — 3,5 lei litrul — însă cei din zonă sunt printre puținii români norocoși.

Fabrica de conserve are 50 de ani și respectă tradiția de a-i primi întâi pe consumatorii privați să-și facă stocul dorit. Apoi intră în producție contractele cu marile lanțuri comerciale.

Ancuța Iacob, reprezentantul fabricii: „Vom prepara 10.000 de tone de roșii de la același producător ca anul trecut. Procesăm și 500 de tone de castraveți românești, am luat restul de la turci, că în țară n-am găsit.”

Însă conservele ieftine de legume și fructe 100% românești — cândva o soluție sustenabilă și accesibilă în lunile de iarnă — au devenit o raritate în magazine.

Reporter: „Simțiți vreo diferență de gust între conservele de acum și cele de acum câteva zeci de ani?”

Femeie: „Da, aveau alt gust, mult mai bun.”

Unul dintre motive, susțin reprezentanții procesatorilor de legume și fructe, este acoperirea mare a necesarului intern cu marfă de import, care nu respectă standardul industriei. De pildă, bulionul se face numai din roșii și sare, fără adaosuri.

Republica Moldova a ajuns printre cei mai importanți exportatori în România, când vine vorba de legume conservate. În ultimii ani, au crescut vizibil și cantitățile de sucuri de fructe, dulceață și gem importate din această țară, atât vrac, cât și ambalate.Vin la prețuri de 5–10 lei borcanul, sortimentele de calitate medie. Cele artizanale sunt comparabile la calitate, dar și la preț, cu produsele românești — până la 30 de lei borcanul.

