De ce nu prea se găsesc în magazine conserve făcute din legume și fructe românești

Stiri Diverse
22-08-2025 | 20:20
×
Codul embed a fost copiat

Cine nu pune conserve în casă are mici șanse să găsească la iarnă în magazine bulion, zarzavat și ghiveciuri ieftine, din legume românești.

autor
Adriana Stere

Procesatorii spun că recolta pentru industrializare este de 60 de ori mai mică decât necesarul intern. Iar 80% din compoturile și gemurile de pe rafturi sunt de import.

Inclusiv în multe borcane cu murături făcute la noi veți găsi castraveți turcești.

Un șir de mașini din mai multe județe cu români gospodari la volan s-a întins pe sute de metri atrase parcă de un miros dulce-acrișor de tomată coaptă.

Reporter: „Ce așteptați?

Citește și
Bulion
Secrete pentru cel mai bun bulion de casă. Rețete și trucuri pentru a face suc de roșii ca pe vremuri

Femeie: „La suc de roșii. Să facem bulionul.”

Reporter:„Pentru familie?

Femeie: „Păi, din 25 de kile rămân 10, 12...

Între timp, camioane de roșii intră la spălat. Apoi urcă pe rampe și se zvântă la soare. Le așteaptă goale 14 milioane de borcane.

Sucul vrac se vinde cu același preț ca anul trecut — 3,5 lei litrul — însă cei din zonă sunt printre puținii români norocoși.

Fabrica de conserve are 50 de ani și respectă tradiția de a-i primi întâi pe consumatorii privați să-și facă stocul dorit. Apoi intră în producție contractele cu marile lanțuri comerciale.

Ancuța Iacob, reprezentantul fabricii: „Vom prepara 10.000 de tone de roșii de la același producător ca anul trecut. Procesăm și 500 de tone de castraveți românești, am luat restul de la turci, că în țară n-am găsit.”

Însă conservele ieftine de legume și fructe 100% românești — cândva o soluție sustenabilă și accesibilă în lunile de iarnă — au devenit o raritate în magazine.

Reporter: „Simțiți vreo diferență de gust între conservele de acum și cele de acum câteva zeci de ani?

Femeie: „Da, aveau alt gust, mult mai bun.”

Unul dintre motive, susțin reprezentanții procesatorilor de legume și fructe, este acoperirea mare a necesarului intern cu marfă de import, care nu respectă standardul industriei. De pildă, bulionul se face numai din roșii și sare, fără adaosuri.

Republica Moldova a ajuns printre cei mai importanți exportatori în România, când vine vorba de legume conservate. În ultimii ani, au crescut vizibil și cantitățile de sucuri de fructe, dulceață și gem importate din această țară, atât vrac, cât și ambalate.Vin la prețuri de 5–10 lei borcanul, sortimentele de calitate medie. Cele artizanale sunt comparabile la calitate, dar și la preț, cu produsele românești — până la 30 de lei borcanul.

Bătaie cu răngi și bâte într-o benzinărie din Tecuci. Patru bărbați cu răni grave au fost prinși, alți nouă identificați

Sursa: Pro TV

Etichete: legume, conserve, bulion,

Dată publicare: 22-08-2025 20:20

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Prăjitura cu bulion – rețeta clasică. Cum să faci cel mai delicios și simplu desert
Stiri Diverse
Prăjitura cu bulion – rețeta clasică. Cum să faci cel mai delicios și simplu desert

Dacă nu ai auzit până acum de prăjitura cu bulion, atunci trebuie neapărat să îi dai o șansă, oricât de ciudat ar putea să sune. Această prăjitură este una clasică și cei care au gustat-o știu cât de delicioasă este.

Secrete pentru cel mai bun bulion de casă. Rețete și trucuri pentru a face suc de roșii ca pe vremuri
Stiri Diverse
Secrete pentru cel mai bun bulion de casă. Rețete și trucuri pentru a face suc de roșii ca pe vremuri

Bulionul de casă nu este doar delicios, dar este un ingredient esențial în bucătăria tradițională și poate fi folosit într-o varietate de preparate

Recomandări
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul
Stiri Economice
Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul

Anul viitor, vom plăti mai mult la impozitul pe locuință anunță ministrul Finanțelor, iar autoritățile centrale și locale poartă deja negocieri pentru procentul de majorare.

La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție
Stiri Sanatate
La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție

Primul centru de mari arși din țara noastră va fi gata la sfârșitul acestui an, anunță ministrul Sănătății. Este vorba despre cel de la Timișoara, unde lucrările au depășit 80%.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 August 2025

50:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12