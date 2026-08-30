Super-leguma care înlocuiește cartoful. Ce gust are Taro și cum se prepară în siguranță

Este posibil să îl cunoașteți din ceaiul boba, însă această legumă rădăcinoasă bogată în amidon poate fi folosită în multe alte moduri.

Ce este Taro și de ce este un aliment de bază în bucătăria asiatică

Taro (Colocasia esculenta), numit și eddo sau dasheen, este o plantă tropicală originară din Asia de Sud-Est, care produce un tubercul bogat în amidon, cu coajă maro și miez alb, presărat cu pete mov. Deși este denumit în mod obișnuit „rădăcină de taro”, acesta nu este, din punct de vedere tehnic, o rădăcină, ci un corm, adică o tulpină subterană, conform allrecipes.

Frunzele și cormii de taro sunt toxici dacă sunt consumați cruzi, din cauza conținutului ridicat de oxalat de calciu, dar pot fi consumați în siguranță după gătire.

Cum se mănâncă Taro

Taro, în stare crudă, este toxic. După gătire, poate fi consumat în siguranță, însă chiar și simplul contact cu taro poate provoca iritații severe ale pielii, de aceea este important să îl manipulezi cu grijă. Indiferent dacă vrei să prepari taro la cuptor, chipsuri de taro prăjite sau clătite cu taro, urmează pașii de mai jos înainte de a începe:

Pune-ți mănuși, spală bine rădăcina de taro și apoi îndepărtează coaja cu un cuțit pentru curățat legume sau cu un curățător de legume. Sunt recomandate în special curățătoarele de legume în formă de Y, mai ales pentru legumele rădăcinoase care pot fi mai greu de curățat. Mănușile sunt necesare din cauza cristalelor de acid oxalic, care pot irita pielea. Dacă nu ai mănuși de unică folosință, unge-ți mâinile cu puțin ulei de gătit înainte de a curăța taro și evită să-ți atingi ochii.

După ce ai curățat cormii de taro, taie-i sau feliază-i în funcție de preparatul pe care vrei să îl faci. Folosește-i imediat sau pune-i într-un bol cu apă rece pentru a preveni schimbarea culorii. Cormii de eddo de dimensiuni mici sunt adesea gătiți cu tot cu coajă și curățați ulterior, ceea ce elimină necesitatea folosirii mănușilor.

Important: dacă acești compuși ai acidului oxalic îți pot irita pielea mâinilor, pot provoca iritații și la nivelul gâtului. Nu consuma taro crud, acesta trebuie gătit înainte de consum. Același lucru este valabil și pentru frunze și tulpinile frunzelor.

Taro poate fi pasat sau transformat în piure, însă trebuie ținut cont de faptul că are o textură lipicioasă dacă este doar fiert și pasat. Pentru a obține o textură mai uscată, aerată sau crocantă, este necesară coacerea sau prăjirea.

• Taie taro în bucăți și gătește-l în tocănițe și supe. De asemenea, poate fi adăugat în supe cu tăiței și legume.

• Taro poate fi transformat într-o pastă, care poate fi folosită ulterior în produse de patiserie și pâine.

• Poate fi folosit și în deserturi, precum înghețată, cheesecake sau plăcinte.

Ce gust are rădăcina de Taro și în ce preparate se potrivește cel mai bine

Taro are o aromă delicată, ușor dulce, cu o notă de nucă, ceea ce îl face un ingredient versatil, potrivit atât pentru preparate dulci, cât și pentru cele sărate. Gustul său este adesea comparat cu o combinație între cartof dulce și castană, iar textura cremoasă devine și mai fină după gătire.

Taro crud nu trebuie consumat din cauza cristalelor de oxalat de calciu prezente în mod natural, care pot provoca iritații. După gătire, capătă o consistență bogată în amidon, aproape untoasă, și o aromă delicată, ușor pământie, care se combină bine cu diverse ingrediente. Gustul său poate fi descris ca o variantă mai delicată și mai fină a cartofului, cu o ușoară dulceață naturală.