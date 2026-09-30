„Aceste informaţii sunt false", a declarat Whitaker, scrie Agerpres.

Postul de televiziune american NBC, citând responsabili americani sub acoperirea anonimatului, relatase la jumătatea lunii septembrie că Washingtonul ar avea intenţia să retragă până la 40.000 de trupe din Europa.

„Asta încă nu a fost prezentat, planul nici măcar nu a fost încă finalizat de către Secretariatul Apărării.”, a afirmat ambasadorul american.

SUA au lansat la sfârşitul lunii iulie procesul care ar trebui să ducă până la sfârşitul anului la o revizuire a prezenţei lor militare în Europa.

„Va fi un adevărat examen, conceput pentru a garanta că NATO progresează rapid şi în mod ireversibil către o Europă care şi asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare convenţională", afirmase atunci numărul doi al Pentagonului, Elbridge Colby.

Europa se teme de reduceri drastice

Dar, mai multe ţări europene sunt îngrijorate de o reducere drastrică, manifestând temerea că aceasta ar putea avea consecinţe asupra capacităţii NATO de descurajare în faţa ameninţării ruse.

„Am repetat constant că vom rămâne angajaţi în Europa", a răspuns Whitaker.

Această reevaluare cuprinde de asemenea utilizarea bazelor de către forţele americane, a indicat acesta. SUA au criticat sever ţările europene care au refuzat forţelor americane utilizarea bazelor NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

„Ceea ce spunem noi este: care este valoarea dispozitivului nostru de baze? Este chiar ceea ce credeam că este?", a întrebat el.

„Şi deci, facem o analiză foarte matematică, foarte mecanică a modului în care suntem implantaţi la scară mondială, pentru că trebuie să facem faţă unor provocări globale", a mai explicat ambasadorul american.

Statele Unite au început deja să-şi ajusteze prezenţa în Europa, cu reduceri de trupe anunţate în Germania.

Washingtonul şi-a exprimat de asemenea la începutul lunii iunie dorinţa de a-şi reduce contribuţia la „modelul de forţe" ale Alianţei care permite NATO să ştie pe ce mijloace militare se poate baza din partea celor 32 de ţări membre în caz de necesitate, notează AFP.