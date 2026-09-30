Creșteri sunt în special, la cea de salcâm. În aceste condiții, este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă.

Unii apicultori si-au dublat producția de miere, comparativ cu anul trecut.

Viorel Popa are 500 de familii de albine și vinde mierea online. În cazul celei de salcâm, dă kilogramul cu 50 de lei, de la 60, în 2025.

Viorel Popa – apicultor: „Prețul să știți că se menține un pic scăzut ca anul trecut mai ales la salcâm, în jur de 20-25%”.

Alexandru Popa - apicultor: „Prețul mierii a scăzut la salcâm. Probabil în următoarele două luni va fi de 36-40 de lei”.

Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine, anul trecut, producția de miere a fost sub 10.000 de tone, acum...

Răzvan Coman, președinte Asociația Crescătorilor de Albine: „Cumulând la nivel național să spunem că se situează undeva la 15-17.000 de tone. Dacă e să privim doar din punct de vedere al producției de miere la salcâm putem spune că este și de 100%, pentru că anul trecut mierea de salcâm nu s-a făcut aproape deloc”.

Sara Talpoș, apicultor: „Temperaturile chiar au fost foarte bune, ne-au ajutat și în general clima, ploile, au susținut formarea nectarului în flori și mai departe mierea pe care am recoltat-o. Prețurile rămân neschimbate”.

Și consumul este în creștere. Conform Institutului Național de Statistică, un român a mâncat, anul trecut, 1,3 kg de miere.

Dar cu toate că producătorii de la noi vând și în străinătate, valoarea importurilor a urcat la peste 17 milioane de euro, în 2025, arată datele INS.