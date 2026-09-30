Cristiano Ronaldo a lipsit de la antrenamentul echipei naționale și a părăsit stadionul la câteva minute după ce selecționerul lusitanilor Jorge Jesus a confirmat prezența legendarului jucător. Apoi, Cristiano Ronaldo și-a chemat avionul personal, din Madrid la Copenhaga, pentru a părăsi rapid țara nordică, potrivit site-ului sicnoticias.pt.

„În urma conferinței de presă a antrenorului echipei naționale și după o discuție cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am luat decizia de a părăsi cantonamentul echipei naționale”, a scris atacantul de la Al Nassr pe paginile sale oficiale de social media.

„La momentul potrivit, le voi spune adevărul tuturor portughezilor despre motivele care m-au determinat să părăsesc echipa națională, căreia m-am dedicat întotdeauna. Acum este momentul să le urez mult noroc Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție”, a concluzionat fotbalistul, deținătorul recordului de meciuri și goluri pentru echipa națională a Portugaliei.

Selecţionerul Portugaliei neagă că ar avea un conflict cu Cristiano Ronaldo

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Portugaliei, Jorge Jesus, a insistat miercuri că nu a existat niciun conflict între el şi Cristiano Ronaldo, recunoscând totodată că acesta din urmă a fost dezamăgit că nu a jucat împotriva Norvegiei, duminică, scrie AFP, potrivit Agerpres.

"Nu a existat niciun incident", a subliniat antrenorul în vârstă de 72 de ani în timpul conferinţei de presă premergătoare meciului de joi din etapa a treia a Ligii Naţiunilor, împotriva Danemarcei, la Copenhaga.

După victoria Portugaliei cu 2-1 în faţa Norvegiei, obţinută duminică, la Oslo, Cristiano Ronaldo a mers direct la vestiare, fără a se alătura coechipierilor pentru a saluta suporterii portughezi din tribune.

"Orice jucător - şi eu am fost jucător - atunci când se încălzeşte timp de 20 sau 30 de minute şi apoi nu intră pe teren... nimeni nu este fericit din cauza asta", a spus Jorge Jesus, minimalizând situaţia.

Antrenorul portughez a recunoscut că îi spusese lui Ronaldo, înainte de meci, că nu va face parte din echipa de start, dar că ar putea fi introdus pe teren spre finalul partidei.

"Apoi, în calitate de antrenor, am decis să nu-l introduc. Nu este un lucru care să fie transformat într-un incident", a subliniat el.

Jorge Jesus a explicat, de asemenea, că Ronaldo nu a refuzat să se antreneze marţi, aşa cum sugeraseră unele organisme de presă portugheze, ci a efectuat exerciţii individuale de mobilitate şi de întărire fizică. Selecţionerul a anunţat totodată că deţinătorul a cinci Baloane de Aur se va antrena normal joi, dar că intenţionează să îl titularizeze pe Goncalo Ramos în avanposturile Portugaliei împotriva Danemarcei.

"Dacă totul decurge conform planului, Goncalo va juca", a spus el, adăugând cu privire la Cristiano Ronaldo: "Dacă voi avea nevoie de el, va intra. Dacă nu voi avea nevoie de el, nu va intra".

La 41 de ani, "CR7" a anunţat în această vară că actualul sezon va fi, "probabil", ultimul din cariera sa.