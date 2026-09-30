Conform recrutorilor, ar trebui să răspunzi la această întrebare descriind abilitățile pe care vrei să le dezvolți și impactul pe care vrei să îl ai, nu anumite funcții sau titluri profesionale. Iată cum treci peste această întrebare a angajatorului.

De ce apare întrebarea „Unde te vezi peste 5 ani?” la interviu

Intervievatorii încearcă să afle trei lucruri: dacă vei rămâne suficient de mult timp pentru ca angajarea ta să își justifice costurile, dacă ambițiile tale se aliniază cu oportunitățile de dezvoltare ale companiei și dacă te-ai gândit serios la direcția în care vrei să îți construiești cariera.

Concentrează-te pe entuziasmul față de potențialul rolului și leagă evoluția ta profesională de misiunea companiei.

Ce vrea angajatorul să afle prin această întrebare

Majoritatea candidaților aud întrebarea „Unde te vezi peste 5 ani?” și se gândesc că angajatorii vor să afle care este planul lor concret de carieră.

Iată ce înseamnă, de fapt, întrebarea „Unde te vezi peste 5 ani?”:

„Vei rămâne suficient de mult timp încât să ne recuperăm investiția făcută prin angajarea ta? Obiectivele tale profesionale se aliniază cu ceea ce îți poate oferi în mod realist acest rol? Te gândești serios la cariera ta sau răspunzi pe moment?”

Intervievatorii evaluează prin această întrebare:

· Riscul de plecare: Vei pleca peste 12 luni pentru că acest rol nu se potrivește cu direcția în care vrei să evoluezi?

· Compatibilitatea ambițiilor: Obiectivele tale se potrivesc cu ceea ce îți putem oferi în mod concret?

· Autocunoașterea: Te gândești realist la evoluția ta profesională?

· Compatibilitatea motivațiilor: Ce te motivează și vei găsi aceste lucruri în cadrul companiei?

Cum formulezi un răspuns care arată că ai obiective profesionale

Iată structura care arată că direcția ta este aliniată cu rolul, fără să te limitezi la un anumit traseu profesional:

Prezintă-ți direcția, nu un anumit titlu profesional. Vorbește despre tipul de activitate pe care vrei să îl desfășori, nu despre funcția exactă pe care vrei să o ocupi.

Leagă direcția ta de acest rol. Arată cum te ajută acest job să ajungi acolo.

Arată flexibilitate și maturitate profesională. Recunoaște faptul că planurile se pot schimba, dar valorile tale rămân aceleași.

Ce spui dacă nu știi exact unde vei fi peste 5 ani

Odată ce înțelegi această întrebare din perspectiva unui manager care face angajări, îți va fi mai ușor să formulezi un răspuns care să îl ajute să vadă că ești o persoană care îl poate ajuta, la rândul său, să își atingă obiectivele.

Cu toate acestea, răspunsul trebuie să fie „personal” și „modest”, nu o înșiruire a realizărilor tale. Păstrează-l rezonabil, realist, clar și sigur pe tine.

S-ar putea să încerci să răspunzi la această întrebare lăudându-te cu ideile tale ambițioase, uneori chiar inventate, pentru a impresiona managerul care face angajarea.

Este unul dintre lucrurile pe care nu ar trebui să le faci, deoarece recrutorii pot face diferența între un răspuns inventat și unul autentic. Există un singur lucru care poate da autenticitate unui răspuns: adevărul. Așadar, înainte chiar să începi să îți pregătești răspunsul, întreabă-te: „Sunt sincer? Viziunea mea este autentică? Obiectivele mele sunt reale?”

Dacă îți dorești o schimbare și cineva îți adresează această întrebare, fii sincer. Este un moment important în care să fii tu însuți și o ocazie excelentă de a-ți demonstra energia, pasiunea și viziunea.

Dacă nu știi unde te vezi peste 5 ani, poți pune accent pe direcția în care vrei să evoluezi, pe abilitățile pe care vrei să le dezvolți și pe tipul de muncă pe care ți-ar plăcea să îl faci.

Exemple de răspunsuri în funcție de experiența profesională

Dacă nu știi unde te vezi peste 5 ani

„Nu pot spune cu exactitate ce poziție voi ocupa peste cinci ani și cred că este important să rămân deschisă la oportunități și la schimbările care pot apărea pe parcurs. Știu însă că vreau să continui să mă dezvolt profesional, să îmi aprofundez abilitățile și să îmi asum treptat mai multe responsabilități. Mi-ar plăcea ca peste cinci ani să fiu într-un punct în care am acumulat experiență solidă, aduc valoare reală echipei și lucrez într-un domeniu care mă motivează.”

„Sincer, nu știu exact unde voi fi peste cinci ani și nu aș vrea să inventez un plan doar ca să dau un răspuns perfect. Știu însă în ce direcție vreau să merg: vreau să continui să învăț, să devin foarte bună în ceea ce fac și să ajung să îmi asum mai multe responsabilități. Cred că voi avea o imagine mult mai clară asupra următorului pas pe măsură ce acumulez experiență.”

Dacă ești la început de carieră

„În următorii cinci ani, vreau să acumulez cât mai multă experiență și să îmi dezvolt abilitățile în acest domeniu. Mi-ar plăcea să ajung într-un punct în care să pot lucra independent, să îmi asum proiecte mai complexe și să aduc o contribuție reală echipei.”

Dacă ai 2–5 ani de experiență

„Peste cinci ani, mi-aș dori să am o experiență mult mai solidă în domeniu și să fiu recunoscută pentru anumite competențe pe care le-am dezvoltat. Vreau să continui să învăț, dar și să preiau proiecte mai complexe și mai multă responsabilitate. Nu mă concentrez neapărat pe un anumit titlu, ci pe evoluția mea profesională și pe valoarea pe care o pot aduce.”

Dacă ai experiență de peste 5 ani

„În următorii cinci ani, vreau să îmi aprofundez expertiza și să ajung într-un punct în care experiența mea să îmi permită să contribui la proiecte cu un impact mai mare. Mi-ar plăcea să am mai multă autonomie și responsabilitate și, în funcție de oportunități, să pot contribui și la dezvoltarea colegilor mai puțin experimentați.”

Dacă vrei să schimbi domeniul

„În următorii cinci ani, vreau să fac tranziția către acest domeniu și să construiesc o bază solidă de experiență. Știu că voi avea multe lucruri de învățat, dar tocmai asta mă motivează. Mi-aș dori ca peste cinci ani să fi acumulat suficientă experiență încât să pot lucra cu încredere pe proiecte complexe și să aduc o contribuție semnificativă.”

Greșeli frecvente la întrebarea despre viitorul profesional

Nu doar că aceste răspunsuri îi descurajează pe managerii care fac angajări, dar nici recrutorii sau reprezentanții departamentelor de resurse umane nu sunt impresionați de ele.

„Nu sunt sigur/ă unde mă văd peste 5 ani, știu doar că îmi caut o companie care să îmi ofere oportunități de dezvoltare.”

Acest tip de răspuns arată că un candidat nu are o direcție sau un obiectiv clar și doar speră că firma îl va promova treptat.

„Mi-ar plăcea să ies la pensie în următorii 5–10 ani.”

Sinceritatea este întotdeauna cea mai bună abordare, dar să spui că îți cauți un loc unde să lucrezi câțiva ani până când vine momentul pensionării nu îl va motiva pe un angajator să își dorească să te angajeze.

„Mă văd în poziția dumneavoastră.”

Nu este nimic greșit în a ținti cât mai sus și în a-ți dori să ajungi în vârf, dar răspunsul poate suna puțin prea insistent și agresiv și poate fi perceput ca o amenințare de către persoana cu care vorbești.

Răspunsuri care menționează funcții sau roluri specifice.

Fără să știi care este traseul profesional în cadrul companiei, faptul că menționezi o anumită funcție sau un anumit rol pe care îl vrei în viitor îți poate reduce șansele de a fi angajat. Managerul care face angajarea ar putea interpreta acest lucru ca pe un semn că nu vei rămâne în companie dacă nu ajungi în acel rol specific în următorii 5–10 ani.

Încearcă să fii cât mai general atunci când răspunzi la această întrebare. Nu este nimic greșit în a spune că, din moment ce nu cunoști oportunitățile de dezvoltare profesională din cadrul companiei, nu ești sigur care va fi următorul pas. Poți spune că, indiferent de compania în care vei ajunge, speri să ai ocazia să înveți cât mai multe despre poziția respectivă și să continui să evoluezi profesional în cadrul organizației.

Fie că este vorba despre promovări, realizări și succese constante sau despre cursuri și formare profesională, nimic nu este garantat. Nici măcar nu știm dacă acea companie va mai exista peste 5–10 ani. Totuși, o companie își dorește să angajeze o persoană care se vede rămânând pe termen lung și care își dorește să aibă un impact real.