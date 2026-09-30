Potrivit premierului Netanyahu, unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt, în încercarea de a prelua controlul aeronavei, în care se aflau 150 de oameni, cei mai mulți israelieni. Un pasager și un membru al echipajului au reușit să intre în cabina de pilotaj și, ajutați de alții, l-au imobilizat pe atacator, care a fost arestat după aterizare.

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„Suntem aici – în avion – tocmai am preluat controlul asupra teroriștilor. Suntem pe cale să aterizăm...Oricine mă aude: avem nevoie de ajutor!” a fost mesajul transmis către turnul de control.

Pasager: „A fost agitație în partea din față a avionului și am înțeles că avusese loc o tentativă de înjunghiere. Iar membrii echipajului și... câțiva băieți care stăteau în partea din față a avionului au intervenit. Dintr-o dată, am simțit o cădere, ca și cum am fi intrat... într-adevăr, o cădere ca într-un montagne russe, înfricoșătoare, foarte bruscă, foarte neobișnuită. Apoi, foarte repede, avionul s-a stabilizat.”

Înaintea transmiterii primului cod de urgență, avionul a coborât extrem de rapid - în mai puțin de două minute - de la altitudinea de 10.400 de metri la 5.200 de metri.

Alexandru Geică, comandant și instructor de zbor: „Probabil că din răfuiala care a ieșit au decuplat pilotul automat. Pilotul automat se poate decupla prin buton sau dacă forțezi comenzile fizic și atunci, probabil, în ce răfuială au avut din interior, au forțat comenzile fizic, pilotul automat s-a decuplat și așa s-a ajuns la pierderea atitudinii respective.”

Pasagerii au trecut prin clipe de groază, și au vorbit apoi despre incident cu jurnaliștii.

- Chiar a fost un membru al echipajului cel care a încercat să preia controlul avionului?

-Așa este..

-Și ce s-a întâmplat mai exact acolo?

-Avionul a coborât brusc...

-Și când ți-ai dat seama ce se întâmplă - înțeleg că soțul tău a realizat situația în timp real și că el și alți israelieni...

-Da. Era o femeie care striga «înjunghiere», iar soțul meu a înțeles imediat situația și a fugit spre partea din față a avionului, împreună cu alți (pasageri) israelieni, l-au imobilizat pe atacator.

Potrivit mărturiilor, unul dintre piloți a fost înjunghiat de celălalt pilot. Apoi, un pasager și un membru al echipajului au reușit, cumva, să intre în cabina de pilotaj. Ajutați și de alți martori, au reușit să-l imobilizeze pe agresor.

Pasager: „O femeie aflată în partea din față a avionului a început să strige că a avut loc o înjunghiere. A venit spre noi și striga: «Este o înjunghiere, este o înjunghiere.» Tatăl meu era chiar acolo; a fugit spre cabina de pilotaj. El și un alt pilot au forțat ușa și l-au imobilizat pe terorist, pe atacator. Tatăl meu a preluat comenzile și a stabilizat într-o oarecare măsură avionul; din fericire, la bord se mai aflau încă doi piloți, iar aceștia au aterizat avionul pentru noi.”

„Au mai fost doi piloți care se aflau în avion; călătoreau pentru a face o conexiune și au preluat controlul aeronavei. Unul dintre ei a preluat controlul avionului și... asta a fost” a explicat altcineva

Zborul companiei Flydubai, care transporta aproximativ 150 de oameni, majoritatea israelieni, a fost redirecționat și a aterizat pe Aeroportul Tabuk, din nord-estul Arabiei Saudite.

Avionul a transmis un cod de urgență la aproximativ două ore de la decolare, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Câteva minute mai târziu, aeronava a trecut la codul utilizat pentru semnalarea unei deturnări, dar ulterior a revenit la semnalul general de urgență.

Alexandru Geică, comandant și instructor de zbor: „Sunt codurile de urgență. Dacă nu ai comunicație, 7600, dacă ai hijack sau dacă ai emergency, 7500 sau 7700, se pun pe panou și ATC-ul, adică Air Traffic Control, poate să primească informația de la tine. Este un mod de a spune că te afli în pericol.”

Atât comandantul de zbor, cât și secundul acestuia au fost răniți și transportați la spital, după această tentativă de deturnare, pe care oficialii israelieni o numesc atac terorist jihadist.