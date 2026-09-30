A fost a treia nominalizare a președintelui și este al doilea premier desemnat care nu reușește să obțină încrederea Legislativului. PSD spune că este pregătit să vină cu o alternativă, în timp ce PNL și USR resping orice colaborare cu social-democrații.

Premierului desemnat i-au lipsit 51 de voturi. A obținut chiar cu șapte voturi mai puține decât Adrian Veștea, precedentul premier respins de Parlament. Din cei 464 de senatori și deputați, 321 au fost prezenți la ședință, însă numai 197 au votat.

Siegfried Mureșan intrase în această săptămână cu aproximativ 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR. Negocierile cu minoritățile și parlamentarii din afara celor trei partide i-au mai adus, în final, doar 12 în plus.

Siegfried Mureșan, fost premier desemnat: „Vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și, în acest ultim an, oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca efortul să nu fie în zadar”.

Atacuri între partide de la tribuna Parlamentului

PSD a participat la ședință, dar nu a votat Guvernul. După rezultat, Sorin Grindeanu a cerut noi consultări la Cotroceni.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „România a pierdut zece zile din cauza orgoliilor PNL-USR. Știau că nu vor face majoritate. Sper ca președintele să convoace consultări cu partidele. PSD e pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum”.

Cei de la PNL și USR vor, deocamdată, să continue împreună. Liberalii nu exclud însă nici alegerile anticipate.

Ionel Bogdan (PNL): „Dacă va desemna un nou candidat, în PNL vom avea discuții și vom decide dacă susținem sau nu varianta propusă. Dacă vor fi anticipate, PNL este pregătit și pentru această variantă”.

Radu Miruță (USR): „Vom continua colaborarea cu PNL și nu vom lăsa PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României”.

Înainte de vot, Siegfried Mureșan a încercat de la tribuna Parlamentului să obțină voturile care îi lipseau. Sorin Grindeanu a atacat imediat Cabinetul propus și programul de guvernare.

Sorin Grindeanu: „Un guvern marionetă. E un guvern Bolojan cu mai mult USR-ism în el. PSD spune „nu” acestui guvern reșapat”.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Au fost presiuni ca premierul desemnat să-și depună mandatul. De ce? Din teama de a nu îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate, cu prețul prelungirii incertitudinii politice. De ce ar respinge cineva reformarea companiilor de stat și restructurarea statului? Așa ceva sperie doar interesele clientelare”.

Și cei din USR au criticat decizia social-democraților de a nu vota cabinetul Mureșan.

Radu Miruță: „Vreți tot voi, nu? După atâția ani în care ați fost la guvernare, veniți astăzi și spuneți, cu domnul Grindeanu, mustind a aroganță, „tot noi, că fără noi nu se poate”. Se poate și fără voi”.

Diana Buzoianu (USR): „V-a promis Grindeanu că vă veți întoarce în două săptămâni la guvernare. Au trecut cinci luni, ați avut timp să faceți majorități”.

Kelemen Hunor a venit cu un avertisment.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Societatea nu mai are răbdare cu noi. Oamenii și-au pierdut răbdarea. De 148 de zile nu suntem în stare să învestim un guvern cu puteri depline, iar acest lucru este inacceptabil. Când societatea nu mai are încredere, își va alege singură soarta. Va alege ce este mai rău. Va alege extremele!”

George Simion a anunțat că în perioada următoare AUR nu va vota niciun premier propus de Nicușor Dan. Mai mult, liderul AUR a sfidat decizia Justiției și a condiționat votul pentru viitorul Guvern de eliberarea lui Georgescu.

George Simion, președintele AUR: „Nu suntem trădători și nici de vânzare. Nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați pe Călin Georgescu!”

Scandal a fost și pe holurile Parlamentului. Diana Șoșoacă, care nu a avut acces în sala de plen, l-a întâmpinat pe Siegfried Mureșan cu huiduieli, strigăte și înjurături.