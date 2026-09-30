El a precizat că şi preşedintele Nicuşor Dan va fi responsabil de direcţia în care o va lua România, de aceea ”este decizia preşedintelui cu cine va dori să se asocieze”.

Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că nu face speculaţii în legătură cu următoarea nominalizare a preşedintelui Nicuşor Dan. „Ştiţi, nu mă apuc astăzi să fac recomandări preşedintelui. Are toate datele, are angajamentele pe care le-au făcut partidele, fiecare, are varianta pe care a propus-o PSD-ul, poate să vină cu alte variante. Vom vedea care este situaţia”, a spus premierul interimar, la Digi 24, potrivit News.ro.

Bolojan a adăugat că, dacă ar fi cinic, cel mai bun premier ar fi Sorin Grindeanu: ”Dacă ar fi, aşa, într-o formă cinică, dar nu merită România asta, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situaţie”.

Bolojan a vorbit despre perioada următoare, când România urmăreşte să-şi păstreze ratingul de ţară, iar deciziile politice pot afecta încrederea în România.

”Asta presupune să ai oameni credibili în decizie, care nu sunt nişte piromani economici, care nu vin cu lucruri care nu pot fi realizate, nu promit bani pe care nu-i au, şi care ţin cont de situaţia în care se găseşte România. Ori asta ţine de credibilitatea şi de mesajele pe care le dai. În această perioadă e greu să-ţi păstrezi ratingul de ţară, e greu să-ţi păstrezi încrederea pieţelor, în condiţii dificile, dacă cel care este premier nu transmite această încredere şi e un om serios”, a adăugat Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că Nicuşor Dan este responsabil de direcţia pe care o va lua România: ”Unul dintre oamenii responsabili de situaţia în care este România sau va fi este şi preşedintele României. Gândiţi-vă că, dacă Guvernul pe care îl nominalizează este un guvern care duce România într-o fundătură, atunci asta se va reflecta şi asupra activităţii preşedintelui României (…) Este decizia preşedintelui cu cine va dori să se asocieze în astfel de situaţii”.

PSD l-a propus la consultările de la Cotroceni pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, iar liderul social-democrat a afirmat recent că se aştepta să fie desemnat.

PSD, deşi are cel mai mare număr de parlamentari, nu are majoritate.