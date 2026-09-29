„În continuarea comunicărilor publice anterioare referitoare la dosarul penal în care se efectuează cercetări cu privire la stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul unei persoane de sex feminin, în vârstă de 28 de ani, al cărui cadavru a fost descoperit în cursul zilei de 22.09.2026, în zona Barajului Ioneşti, de pe râul Olt, jud. Vâlcea, sunt în măsură să vă aduc la cunoştinţă că autorităţile judiciare din România au fost informate, pe canale oficiale, cu privire la faptul că persoana de sex masculin ce are calitatea de inculpat în cauză, faţă de care se efectuează acte de căutare în baza unui mandat internaţional de arestare, s-a predat autorităţilor din Elveţia în seara zilei de 28.09.2026”, au transmis autoritățile române.

Vineri, Valentina, fata găsită într-un geamantan aruncat în Olt, a fost condusă pe ultimul drum.

Tânăra a suferit o moarte violentă

Ancheta în acest caz s-a declanșat după ce o valiză, de aproximativ 80 pe 50 de centimetri, a fost observată plutind în zona barajului Zăvideni. În interior a fost descoperit trupul Valentinei Tănăsie, o tânără de 28 de ani, din Filiași, Dolj, fiica unui lăutar cunoscut în zonă. Valentina locuia în Vâlcea, împreună cu iubitul ei, un frizer de 30 de ani, pe care l-ar fi cunoscut online. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni.

Tatăl victimei spune că, înainte de descoperirea trupului, sunase la 112 pentru că nu mai putea lua legătura cu fiica sa.

Ultima lor discuție avusese loc în noaptea de duminică spre luni, după o petrecere. Potrivit tatălui, Valentina i-ar fi spus că bărbatul consumase mult alcool și a amenințat-o. Luni, îngrijorat, tatăl l-a sunat și pe acesta.

Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, Valentina avea lovituri la cap, coaste rupte și mai multe echimoze. Examinarea medico-legală a stabilit că moartea a fost violentă.

Vlad Bălțățeanu, bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, a băgat-o într-o valiză și a aruncat-o în râul Olt, are un trecut violent. În urmă cu patru ani, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu, într-un caz care privea o altă parteneră. Dosarul, deschis inițial pentru viol, a ajuns în instanță sub acuzația de lovire sau alte violențe.

El a reușit să treacă frontiera prin Ungaria înainte ca valiza să fie descoperită plutind pe apă. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă.