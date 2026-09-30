Băsescu îi cataloghează pe cei care ies în stradă în sprijinul lui Georgescu drept „câţiva exaltaţi”, el estimând că susţinerea pentru Georgescu va scădea pe măsură ce oamenii vor realiza că acesta a comis o infracţiune, scrie News.ro.

Băsescu exclude legătura cu politica

Traian Băsescu exclude ideea că dosarul lui Călin Georgescu are legătură cu politica şi spune că fostul prezidenţiabil trebuia arestat din momentul în care a fost acuzat oficial în dosarul privind tentativa de lovitură de stat.

„După mine, a fost o mare întârziere trecerea la nişte măsuri mai dure din momentul în care a fost acuzat de participare la o posibilă lovitură de stat. Din acel moment el trebuia arestat. Nu trebuiau lungite lucrurile. Or, a fost lăsat în mod excesiv să facă tot soiul de campanii de dezvoltare ale personalităţi lui politice false, la oameni fără prea multă carte. De altfel şi de asta tesele PISA ne arată că nu prea înţelegem ce citim şi are succes unul cum este Georgescu, pe care eu v-am spus de la bun început că e un şarlatan. (...) Dosarul acesta nu are nimic comun cu politica. Dosarul de înşelăciune nu are nimic comun cu dosarele pe care le are legat de utilizarea însemnelor naziste sau cu cel legat de lovitura de stat, sunt teme total diferite”, a afirmat Traian Băsescu, la B1 TV, miercuri seară, conform sursei citate.

El consideră că Georgescu nu va mai fi un vehicul electoral, subliniind că electoratul lui nu se va îndrepta către AUR.

„Eu cred că nu mai are aceeaşi tracţiune. Şi mai este un lucru pe care aş putea să-l remarc: faptul că electoratul lui Georgescu nu înseamnă neapărat electoratul care merge la AUR. Georgescu a avut un electorat al lui, altul decât electoratul AUR, sau a avut un segment din electoratul AUR, nu a fost pe voturile lui Simion, a fost pe voturile lui, pe electoratul lui, pur şi simplu. Călin Georgescu are electoratul lui, iar cine crede că îI ia cu uşurinţă se înşală. Pe asta şi mizez când spun că o să înceapă declinul AUR-ului”, a adăugat Traian Băsescu.

Băsescu vorbește despre electoratul lui Georgescu

Fostul şef al statului consideră că cei care ies în stradă „sunt câţiva exaltaţi care se dau cu burta de pământ de dragul lui Georgescu”, el estimând că „uşor-uşor va scădea presiunea de susţinere a lui Georgescu, pe măsură ce oamenii înţeleg că omul chiar a făcut încălcări de lege”.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, acuzat de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, şi a omului de afaceri Ionel Rusen. Călin Georgescu a fost preluat de către poliţişti de la locuinţa sa din Mogoşoaia, fiind încătuşat.

La locuinţa sa, dar şi la instanţă şi la Arestul Central s-au strâns susţinători au fostuluii candidat.