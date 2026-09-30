Luna începe pe 8 octombrie și ține până pe 6 noiembrie. Această perioadă se numește „Roua rece”. Începem să ne zgribulim mai mult și să ne pregătim pentru hibernare. Asta înseamnă că mai culegem ceva roade, dar trebuie să le și depozităm bine, să nu începem să le risipim.

Odată culese și obținute roadele, luna aceasta are o particularitate: se numește luna Câinelui de Pământ și este o lună destul de rigidă. Ce înseamnă acest lucru? Fiecare dintre noi s-ar putea să fie mai încăpățânat decât de obicei. Negocierile vor fi mai căpoase, fiecare va considera că are dreptatea lui.

Există însă și un aspect foarte favorabil: oamenii vor începe să se asocieze, să se adune după valori comune. De exemplu, dacă există un proiect de făcut, se pot găsi mai mulți prieteni care împărtășesc aceleași idei și care pot lucra foarte bine împreună.

Este, așadar, o lună a colaborării pentru fiecare dintre noi. Este o lună mai rigidă, lucrurile merg mai greu, dar este ceva mai bună decât luna septembrie.

Pentru fiecare dintre cele 12 zodii, în funcție de anii de naștere care vor apărea pe ecran, cei care se regăsesc în anii respectivi sunt născuți în acei ani și, implicit, în zodia chinezească respectivă.

Șobolan

Pentru cei născuți în anul Șobolanului, luna octombrie poate să se simtă ca un fel de nisipuri mișcătoare, doar că nu sunt chiar mișcătoare. Ar fi fost bine. Sunt mai degrabă niște nisipuri rigide, mai blocante, pentru că vor apărea niște clauze neașteptate.

Cei din această zodie au avânt și foarte mult elan în proiectele lor, iar dintr-o dată apar acolo niște clauze care le blochează acest avânt.

Sfatul este, exact ca în cazul nisipurilor mișcătoare, doar că acestea sunt rigide, să nu se zbată prea tare. Chiar este recomandat să nu semneze nimic luna aceasta. Să fie mai cuminți și să aibă răbdare, pentru că sunt deja prinși de acest avânt și nu prea au răbdare.

Așadar, este recomandat să aibă răbdare, să nu semneze nimic și să nu se hazardeze.

Pentru cei născuți în zodia Șobolanului apare și anul 2020. Dacă există persoane născute în 2020, evident că recomandarea de a nu semna nimic în această lună nu li se aplică în același fel. Este vorba despre copii care trebuie să meargă la școală.

Bivol

Pentru cei născuți în anul Bivolului, luna aceasta vine cu decizii financiare influențate de emoții. Pot fi, de exemplu, emoții legate de sexul opus. Se poate lua o decizie financiară pentru că persoana iubită zâmbește foarte, foarte simpatic sau poate exista influența unei reclame bine făcute ori a unui produs foarte bine împachetat.

Doar că aceste decizii vor fi impulsive, iar emoțiile nu ajută atunci când trebuie investiți bani. Sunt mai degrabă cheltuieli.

De ce contează acest lucru? Pentru că felul în care sunt cheltuiți banii luna aceasta s-ar putea să doară mai târziu la buzunar. Nu sunt neapărat niște cheltuieli întâmplătoare. Pot fi cheltuieli cu efect și care s-ar putea să se dovedească utile sau să nu fie utile. Emoțiile nu aduc utilitate.

Tigru

Pentru cei născuți în anul Tigrului pot apărea colaborări foarte frumoase și propuneri. Însă mare atenție să nu tragă bățul cel scurt. Este acel joc în care se trage de un băț și există riscul ca Tigrul să tragă bățul cel scurt și să nu iasă în avantaj.

Așadar, trebuie să fie foarte atenți la cei cu care colaborează și să îi verifice bine. S-ar putea chiar să fie păcăliți, poate fără intenție. Dacă se întâmplă să tragă bățul cel scurt, trebuie să își asume acest lucru. Se mai întâmplă. Viața câteodată împinge și la așa ceva și pune în această postură.

Iepure

Pentru cei născuți în anul Iepurelui vin niște parteneriate foarte interesante. Pot să fie niște propuneri, însă atenție: Iepurii au tendința să dea mai mult decât primesc.

La rândul lor, trebuie să cântărească foarte bine aceste parteneriate.

Iepure

Iepurii s-ar putea să fie tentați să ofere mai mult în acest parteneriat și, evident, să iasă la rândul lor în pierdere. Situația este asemănătoare cu cea a Tigrului, însă nuanța este puțin diferită.

Așadar, este important să cântărească foarte atent dacă merită cu adevărat acel parteneriat.

Dragon

Pentru cei născuți în an de Dragon vin vești bune. În octombrie, s-ar putea să existe tentația de a schimba anumite lucruri prin casă sau de a face reparații.

Doar că luna aceasta poate veni cu mici probleme și există un mic risc de accidentare. Este recomandat să se iasă puțin din comoditate și să se repare ceea ce este de reparat, însă cu mare atenție.

Direcția Sudului trebuie evitată. Sudul a mai fost menționat pe parcursul acestui an ca fiind o direcție cu probleme, cea care poate aduce cele mai mari dificultăți.

În septembrie, influența Sudului s-a dublat, iar Nepalul, aflat în sudul Asiei, a avut parte de cele mai multe probleme. Așadar, nici în această perioadă nu este recomandat să se lucreze în zona de Sud. Nu se repară, nu se modifică și nu se intervine în această zonă. Recomandarea este valabilă pentru toate cele 12 semne zodiacale, nu doar pentru Dragoni.

Pentru Dragoni, este o perioadă bună pentru a se ocupa de gospodărie și de casă, dar cu mare atenție la micile accidente care pot apărea.

Șarpe

Pentru cei născuți în anul Șarpelui, este posibil să fi primit niște finanțe suplimentare, niște sume destul de generoase. Evident, atunci când se primesc bani, apare și tentația de a-i cheltui.

Recomandarea pentru această lună este să țină buzunarele închise, pentru că nu este cea mai bună perioadă pentru investiții. În general, luna aceasta nu este foarte bună pentru investiții, pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin.

Cu atât mai mult, dacă a fost primită acea sumă de bani care era dorită, este bine să fie păstrată. Nu este momentul să fie investită sau cheltuită. Pentru luna viitoare se va putea discuta din nou, dar în această lună nu este recomandat.

Cal

Cei născuți în anul Calului au fost blocați în septembrie. Au fost cei mai blocați dintre toate cele 12 semne.

În sfârșit, pot să respire ușurați, pentru că luna aceasta apare soarele și pe strada lor. Li se recomandă suplimentar să delege, să le ofere și celorlalți roluri în ceea ce au de făcut, pentru că lucrurile încep, încet-încet, să se miște și pentru ei și să fie din ce în ce mai bine.

Capră sau Oaie

Pentru cei născuți în anul Caprei sau al Oii, nu este nicio problemă dacă își doresc să renoveze. Și aici trebuie evitată direcția Sudului.

În ceea ce privește renovarea, este o perioadă în care își doresc foarte mult să progreseze și să aducă lucruri noi în viața lor. Însă progresul se realizează atunci când se renunță la anumite idei preconcepute sau la lucruri vechi.

Pot fi idei vechi, dar și obiecte vechi. În cazul unei renovări, este momentul să se renunțe la acele lucruri de care există tendința de a se ține cu dinții.

Este greu, însă astfel se poate progresa și pot veni lucruri noi. Poate fi vorba despre eliberarea unui spațiu din garderobă, dar și despre piese de mobilier care nu mai sunt necesare, dar de care există încă atașament. Aceste obiecte pot menține și emoțional legătura cu trecutul.

Este o lună bună, însă există încă o atenționare pentru Capre: dacă apar probleme ale sistemului respirator sau o problemă recurentă, aceasta trebuie neapărat tratată în această lună. Altfel, există șansa să se acutizeze.

Maimuță

Cei născuți în anul Maimuței trebuie neapărat să facă o vizită la stomatolog. Este luna destinată acestui lucru și este consacrată problemelor stomatologice.

Este recomandată atenția la eventualele probleme dentare, astfel încât acestea să nu se acutizeze.

Mai există și un alt aspect la care Maimuțele trebuie să fie atente. Este posibil să apară tentația de a da replica unui superior ierarhic, însă nu este momentul potrivit pentru acest lucru, pentru că ar putea avea efecte în timp.

Dacă există ceva de spus sau de reproșat unui șef, este mai bine să se aștepte. Poate în noiembrie, poate chiar în decembrie, dar nu acum, înainte de Crăciun.

Cocoș

Pentru cei născuți în anul Cocoșului, luna aceasta începe să se mai așeze lucrurile. Ar fi bine chiar să se ocupe de gospodărie, să se ocupe de murături, să înceapă să depoziteze și să se pregătească pentru iarnă în adevăratul sens al cuvântului.

Este mai degrabă o lună domestică. Nu este, în general, o lună extraordinară și strălucitoare, așa cum a fost septembrie. Este, așa cum s-a menționat, mai domestică, mai rigidă și mai calmă.

Câine

Cei născuți în anul Câinelui vor fi foarte preocupați de investițiile pe care le-au făcut.

Acest lucru îi poate face să fie foarte speriați, pentru că au investit destul de mult în acest an și s-ar putea ca rezultatele pe care le așteaptă să nu fi apărut încă. Vor urmări graficele sau vor suna pentru a afla rezultatele, însă anul acesta este foarte fluctuant.

Nu trebuie să se sperie. Vor exista fluctuații, dar la un moment dat vor apărea și rezultatele. Pentru cei născuți în anul Câinelui este important să aibă siguranța că rezultatele vor apărea.

Porc sau Mistreț

Pentru cei născuți în anul Porcului, numiți și Mistreți, există o expresie: „când o zbura porcul”. Ei bine, luna aceasta se vor simți de parcă au aripioare și vor fi tentați să zboare.

Dar unde? Prin casă. Vor dori să redecoreze și să reamenajeze. Se vor simți pe cai mari.

Atenție însă, pentru că există o mare diferență între a redecorara cu un specialist și a face acest lucru de capul propriu. S-ar putea să iasă o adevărată salată care nu va fi neapărat foarte estetică, pentru că există riscul ca locuința să fie umplută doar cu obiecte.

Recomandarea este ca, fiind o lună foarte bună pentru cursuri și studiu, să fie urmate niște cursuri în domeniu, dacă există atât de mult interes pentru acest lucru.

Nu tot ce zboară se mănâncă, așa că nu trebuie cumpărate chiar toate obiectele. Mai bine sunt urmate niște cursuri și sunt alese acele obiecte care chiar vor fi de folos.

Ce zodie ești în zodiacul chinezesc

Pentru a afla ce zodie ești în zodiacul chinezesc în funcție de anul nașterii, trebuie să verifici ciclul de 12 ani al zodiacului chinezesc și să identifici animalul asociat cu anul tău de naștere. Iată o listă cu ani și animalele corespunzătoare:

· Șobolan: 2008, 1996, 1984, 1972, etc.

· Bivol: 2009, 1997, 1985, 1973, etc.

· Tigru: 2010, 1998, 1986, 1974, etc.

· Iepure: 2011, 1999, 1987, 1975, etc.

· Dragon: 2012, 2000, 1988, 1976, etc.

· Șarpe: 2013, 2001, 1989, 1977, etc.

· Cal: 2014, 2002, 1990, 1978, etc.

· Capră: 2015, 2003, 1991, 1979, etc.

· Maimuță: 2016, 2004, 1992, 1980, etc.

· Cocoș: 2017, 2005, 1993, 1981, etc.

· Câine: 2018, 2006, 1994, 1982, etc.

· Porc: 2019, 2007, 1995, 1983, etc.