Papaya – cum se taie și cum se mănâncă acest fruct exotic. Beneficii, mod de consum și rețete delicioase

Papaya (Carica papaya) este fructul suculent al unei plante de mari dimensiuni din familia Caricaceae.

Deși originea sa exactă este incertă, se presupune că papaya ar putea fi rezultatul încrucișării a două sau mai multe specii de Carica native din Mexic și America Centrală. În prezent, este cultivată în întreaga lume tropicală și în cele mai calde regiuni ale subtropicalelor. Fructul de papaya are un gust ușor dulce, cu o notă moscantă plăcută, mai accentuată la unele varietăți sau în anumite climate. Este un fruct popular în multe țări și este folosit și în salate, plăcinte, înghețate, sucuri și deserturi. Fructul necopt poate fi gătit asemănător cu dovlecelul.



Shutterstock

Ce este și de unde provine papaya

Carica papaya este denumirea științifică a fructului portocaliu-verzui cunoscut mai ales sub numele de papaya. Are un gust dulce și o textură moale, plăcută pentru mulți. Semințele sunt și ele comestibile, deși au un gust mai amar decât fructul în sine. Papaya crește cel mai bine în regiuni tropicale, unde există ploi abundente, dar fără inundații de lungă durată. Temperaturile de îngheț pot afecta serios cultura de papaya.

Papaya provine inițial din America Centrală. Populațiile indigene din zonă consumau fructul și îl foloseau și în scopuri medicinale. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, coloniștii spanioli și portughezi au dus semințele în alte regiuni tropicale ale lumii, inclusiv în Filipine și India.

Astăzi, principalele regiuni producătoare de papaya sunt Hawaii, Filipine, India, Sri Lanka, Australia și zonele tropicale din Africa. Există încă și culturi mai mici în America Centrală și de Sud.

Papaya are numeroase denumiri în întreaga lume. În Australia este cunoscută sub numele de pawpaw, iar în Asia de Sud poate fi numită kepaya, lapaya sau tapaya. În limba franceză, este uneori denumită figueir des îles, adică „smochinul insulelor”. În spaniolă, papaya poate fi numită melón zapote, fruta bomba sau mamona.

Ce gust are papaya

Papaya are un gust delicat, iar dulceața sa depinde de cât de copt este fructul. Aroma sa este asemănătoare cu cea a pepenelui galben (cantalup). Semințele au un gust înțepător, asemănător cu cel al boabelor de piper.

Când muști dintr-o papaya perfect coaptă, vei simți o textură cremoasă și un gust tropical dulce, asemănător pepenelui galben. Această combinație unică de arome face din papaya un adaos delicios în alimentație. Dulceața poate fi mai subtilă sau mai intensă, în funcție de cât timp a fost lăsat fructul să se coacă.

Când tai o papaya, vei da și peste semințele sale. Aceste semințe negre, mici și comestibile, au o aromă puternică, asemănătoare cu boabele de piper, care contrastează cu dulceața blândă a fructului. Deși nu sunt pe gustul tuturor, semințele pot adăuga un plus interesant pentru cei mai curajoși în bucătărie.

Versatilitatea papayei merge dincolo de consumul ei în stare proaspătă. Gustul său delicat și textura cremoasă o transformă într-un ingredient ideal pentru diverse preparate, de la smoothie-uri și salate, până la deserturi. Aroma dulce a fructului îi sporește farmecul și te invită să o folosești în tot felul de creații culinare.

Cum se taie și cum se curăță papaya

Începe prin a clăti bine papaya sub un jet de apă rece, frecând ușor coaja pentru a îndepărta murdăria sau eventualele impurități. Acordă o atenție deosebită capătului unde a fost codița și oricăror crăpături în care s-ar putea ascunde contaminanți.

După spălare, tamponează papaya cu un prosop de hârtie curat sau cu o cârpă pentru a elimina excesul de umiditate. Acest pas nu doar că asigură igiena alimentului, dar previne și alunecarea fructului în timpul tăierii, reducând riscul de accidente.

Chiar dacă nu ai de gând să consumi coaja, spălarea este esențială, deoarece cuțitul poate transfera bacteriile de pe exterior pe pulpa comestibilă în timpul tăierii.

Așază papaya pe un tocător stabil, ca să nu alunece. Cu un cuțit bine ascuțit, taie fructul pe lungime, de sus în jos, în două jumătăți egale. Această metodă oferă acces ușor la semințe și pulpă.

Dacă întâmpini rezistență, e posibil ca papaya să nu fie complet coaptă. Pentru fructele mai mari, s-ar putea să fie nevoie să aplici o presiune ușor mai mare, dar ai grijă să controlezi cuțitul pe tot parcursul procesului.

Semințele de papaya sunt comestibile și au un gust ușor iute, asemănător cu piperul, ceea ce le face versatile în bucătărie. După ce ai tăiat fructul în jumătate, următorul pas este să scoți semințele. Poți face acest lucru ajutându-te de o lingură sau decupând cu grijă cu cuțitul marginile locului în care se află semințele.

După ce ai scos semințele, ai mai multe opțiuni pentru a tăia papaya, în funcție de modul în care vrei să o folosești: poți tăia cuburi, felii subțiri sau o poți rade, dacă ai o papaya mai puțin coaptă, pe care vrei să o folosești în preparate precum salate.

Beneficiile consumului de Papaya

Papaya conține cantități ridicate de antioxidanți precum vitamina A, vitamina C și vitamina E. O dietă bogată în antioxidanți poate reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare. Antioxidanții previn oxidarea colesterolului – un proces care, odată declanșat, crește riscul formării de blocaje în vasele de sânge, ceea ce duce la boli de inimă.

În plus, papaya are un conținut ridicat de fibre, care contribuie la reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare. Dietele bogate în fibre pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol din sânge, conform webmd.

Un alt beneficiu important al papayei este conținutul de acid folic. Acesta este esențial pentru transformarea aminoacidului homocisteină în alți aminoacizi mai puțin dăunători. (Aminoacizii sunt molecule care alcătuiesc proteinele.) Nivelurile ridicate de homocisteină, un aminoacid care se găsește în special în produsele din carne, reprezintă un factor de risc pentru bolile de inimă. Consumul de papaya poate contribui la scăderea acestui nivel, reducând astfel riscul.

Papaya conține două enzime – papaină și chimopapaină – care ajută la digestia proteinelor. Aceste enzime pot sprijini procesul digestiv și pot contribui la reducerea inflamațiilor. Papaina este, de altfel, un ingredient folosit în unele suplimente alimentare pentru ameliorarea disconfortului gastric minor.

Ambele enzime, papaina și chimopapaina, au și proprietăți antiinflamatoare. Pot fi utile în calmarea durerilor acute, precum cele provocate de arsuri sau lovituri, dar și în afecțiuni inflamatorii cronice precum artrita sau astmul.

Consumul alimentelor bogate în vitamina C poate stimula sistemul imunitar, ajutând organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor bacteriene și virale. Papaya are un conținut semnificativ de vitamina C, ceea ce o face un aliat natural pentru imunitate.

De asemenea, papaya este o sursă bună de vitamina A, esențială pentru funcționarea optimă și sănătatea sistemului imunitar.

Contraindicații și precauții

Fructul de papaya este un aliment comun și este sigur de consumat atunci când este copt.

Totuși, papaya necoaptă conține latex de papaya, care conține o enzimă numită papaină. Consumul unor cantități mari din această enzimă poate dăuna esofagului, dar acest risc este scăzut atunci când se consumă papaya coaptă.

De asemenea, persoanele cu alergie la latex pot fi și alergice la papaya, așa că ar trebui să fie precauți în preajma acestui fruct și a produselor care conțin papaya.

Cum să alegi papaya

Atunci când alegi o papaya, gândește-te mai întâi când și cum vrei să o consumi. Papaya verde nu este încă coaptă și nu are gustul sau textura caracteristice fructului copt. Totuși, papaya necoaptă este folosită în unele preparate gătite sau în anumite tipuri de salate. Papaya cu coaja roșiatică sau portocalie este mai coaptă. Ideal ar fi să fie ușor moale la atingere, dar să nu fie prea moale. Gândește-te la mango sau avocado și aplică aceleași criterii.

Dacă ai cumpărat papaya necoaptă și vrei să o lași să se coacă, păstreaz-o la temperatura camerei până se înmoaie ușor.

Când e gata de consum, tot ce trebuie să faci este să o tai, să scoți semințele și să savurezi miezul portocaliu.

Rețete cu papaya

Shutterstock

Salată de papaya

Ingrediente:

• 1 papaya verde mică (curățată de coajă, fără semințe, dată pe răzătoare)

• 2-3 căței de usturoi (tocați mărunt)

• 2-3 ardei iuți (tocați fin, după gust)

• 1 cană de roșii cherry (tăiate în jumătate)

• 1/4 cană de arahide prăjite (tocate grosier)

• 2 linguri de creveți uscați (opțional, pentru un plus de umami)

• 1-2 linguri de sos de pește (după gust)

• 1-2 linguri de zahăr de palmier sau zahăr brun (după gust)

• Felii de lime (pentru servire)

Instrucțiuni:

Zdrobește usturoiul și ardeii iuți într-un mojar pentru a elibera aromele. Poți să îi toci mărunt și cu un cuțit, dacă nu ai mojar. Într-un bol mic, combină usturoiul și ardeii cu sosul de pește și zahărul. Amestecă până se dizolvă zahărul. Ajustează gustul pentru un echilibru între sărat, dulce, acru și picant.

Curăță papaya cu un curățător de legume, taie-o în jumătate și scoate semințele. Dă pulpa pe răzătoarea mare sau folosește o răzătoare julienne. Pune papaya într-un bol mare. Adaugă roșiile cherry, arahidele tocate și creveții uscați (dacă folosești) peste papaya rasă.

Toarnă dressingul peste ingredientele din bol. Amestecă ușor cu clești de salată sau cu mâinile curate, până când totul este bine îmbrăcat în sos. Gustă salata și adaugă, după nevoie, mai mult sos de pește, zahăr sau lime. Mută salata pe un platou și decorează cu arahide tocate suplimentar. Servește cu felii de lime.

Smoothie cu papaya

Ingrediente:

• 1/4 papaya coaptă (curățată de coajă, fără semințe, tăiată cuburi)

• 1 banană (coaptă, curățată)

• 1/2 cană de iaurt grecesc sau alt iaurt preferat (simplu sau cu vanilie)

• 1/2 cană de lapte (de vacă sau vegetal)

• 1 lingură de miere sau alt îndulcitor (opțional, după gust)

• 1/2 linguriță de extract de vanilie (opțional)

• Cuburi de gheață (după preferință)

Instrucțiuni:

Curăță papaya, taie-o în două, scoate semințele și taie miezul în cuburi. Adaugă în blender papaya, banana, iaurtul, laptele, mierea și vanilia (dacă folosești).

Amestecă la viteză mare până obții o textură fină. Dacă este prea gros, mai adaugă puțin lapte. Gustă și, dacă vrei, mai adaugă miere. Poți regla grosimea cu mai mult lapte sau gheață. Toarnă smoothie-ul în pahare. Adaugă câteva cuburi de gheață dacă vrei să-l servești rece. Poți decora cu felii de papaya sau un praf de scorțișoară.

Poți folosi papaya în rețete de:

• Salată de fructe

• Ca topping pentru o Panna cota

• Adăugată într-o salată cu nuci, brânză cu mucegai și roșii uscate

• Pe un platou de brânzeturi, fructe și nuci

Înghețată de papaya

• 1/2 de papaya de la congelator

• 1 banană congelată

• 2 linguri sirop de agave sau miere

Blendează papaya și banana congelate, adaugă siropul de agave și amestecă bine până obții o consistență cremoasă. Dacă nu se blendeuiesc bine, adaugă puțin suc de fructe sau un strop de lapte. Vei obține o înghețată sănătoasă și cremoasă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: