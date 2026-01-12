Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.

Totodată, ministrul i-a îndemnat pe cei care "comentează de pe margine" să îşi imagineze cam ce s-ar întâmpla dacă ar fi ruşii la Galaţi.

"PURL (...) este un mecanism propus de Statele Unite. Toate ţările contribuie şi contribuie prin NATO, nu dăm banii Ucrainei, banii îi ducem în bugetul NATO şi Statele Unite, din cheta asta (...) făcută de fiecare ţară care vrea să sprijine Ucraina, livrează echipamente militare Ucrainei. Am propus, împreună cu domnul prim-ministru, cu preşedintele României şi cu ministrul de Externe, Oana Ţoiu, să nu trecem la clasificat această decizie. Guvernul putea să ia decizia asta în secret. Nu o vedea nimeni următorii 50 de ani (...). Să îşi imagineze cei care comentează de pe margine de ce am dat banii ăştia cam ce s-ar întâmpla dacă ar fi ruşii la Galaţi astăzi. E mult mai sănătos să ţinem departe de graniţele României războiul decât să ducem războiul ăsta în România", a declarat Radu Miruţă la Antena 3, întrebat de ce nu se face publică suma totală cu care România a sprijinit Ucraina de la începutul războiului.

El a adăugat că valoarea ajutorului poate fi făcută publică atâta timp cât nu influenţează nimic strategic.

De ce nu pot fi făcute publice detaliile militare

"România a ajutat Ucraina, sub diverse forme: cu echipamente, cu diverse dispozitive. Militar, nu este indicat să faci o listă cu ce a avut Armata Română în magazie şi cât dintre produsele acelea au fost date Ucrainei. (...) Valoarea poate fi făcută publică, în aprecierea mea, fără să spui ce produse ai dat, pentru că specialiştii din zona militară, dacă le spui ce produce ai dat şi care este valoarea, ştiu să descompună ca să afle numerele. Nu este indicat să spună că Armata Română a dat 100 de ceva sau 1.000 de ceva. Cred că nu ar fi o mare problemă dacă am spune public care este suma pe care ajutorul către Ucraina l-a presupus. (...) Sută la sută sunt de acord să se spună valoarea atunci când asta nu influenţează nimic strategic şi de acea hotărârea de guvern pe care am semnat-o cu cei 50 de milioane este publică, şi nu secretă", a subliniat ministrul apărării.

Radu Miruţă a precizat că va propune redeschiderea discuţiei, astfel încât factorii implicaţi să analizeze dacă pot transmite "fără consecinţe strategie negative" valoarea cumulată a ajutorului, ca cifră.

Întrebat de ce Franţa, Italia, Germania, Polonia fac publice datele, iar ţara noastră nu poate face publice aceste date, Miruţă a răspuns: "Nu au război la graniţă neapărat, între Federaţia Rusă şi Franţa nu este doar Ucraina, ci mai sunt vreo şase ţări, nu sunt în aceeaşi situaţie de risc cum este România, nu au umbrelă nucleară cum este Franţa, să spui 'pot să te enervez cât vreau eu, pentru că în caz de, am şi eu ce ai tu'. Sunt nişte aspecte pe care de multe ori e inteligent să le opreşti chiar dacă pierzi un pic politic. Ne-ar fi foarte uşor să venim să spunem: 'uitaţi, dragii mei, cât a costat tot; că e mult, că e puţin, unii înjuraţi, unii aplaudaţi, dar e un exerciţiu de transparenţă'. Da, nepublicarea sumei menţine un teren fertil pentru extremism, însă preţul pentru nepublicarea sumei s-ar putea să fie mai bun de a fi plătit, chiar dacă le dă apă la moară extremiştilor. Deciziile majore pentru interesul strategic al României nu se iau uitându-te la voturi, se iau cu responsabilitate şi ce presupune în spate asta. Unde s-a putut am publicat tot", a spus Miruţă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













