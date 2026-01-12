Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia”

Stiri externe
12-01-2026 | 07:35
donald trump

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat duminică faptul că liderii iranieni - care se confruntă în prezent cu proteste soldate cu victime şi cu tensiuni cu Statele Unite - l-au sunat sâmbătă pentru a negocia, relatează CNN.

autor
Sabrina Saghin

De asemenea, Trump spune că administraţia analizează diferite opţiuni pentru a răspunde protestelor din Iran

„Au sunat ieri. Iranul a sunat pentru a negocia.”, a spus Trump.

„Liderii Iranului vor să negocieze. Cred că s-au săturat să fie bătuţi de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze cu noi.”, a continuat el.

Trump afirmă că Iranul cere negocieri

Declaraţiile lui Trump vin la câteva zile după ce preşedintele le-a spus reporterilor că, dacă Teheranul va recurge la violenţe grave împotriva protestatarilor, SUA se vor „implica”.

Citește și
nava daneza groenlanda
Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA (Bloomberg)

De asemenea, peşedintele Donald Trump a mai afirmat că administraţia sa monitorizează protestele din Iran şi continuă să evalueze posibile opţiuni militare.

„Par să existe oameni ucişi care nu ar fi trebuit să fie ucişi. Aceştia sunt violenţi, dacă îi putem numi lideri. Nu ştiu dacă liderii lor sunt corecţi; ei guvernează prin violenţă, dar analizăm situaţia foarte serios. Armata analizează situaţia, iar noi luăm în calcul opţiuni foarte puternice. Vom lua o decizie.”, le-a spus Trump reporterilor.

CNN a relatat anterior că Trump analizează o serie de posibile opţiuni militare în Iran şi că, în ultimele zile, a fost informat cu privire la diferite planuri de intervenţie.

Amenințările cresc pe fondul tensiunilor

Trump a mai spus că administraţia sa ar putea discuta cu Elon Musk despre posibilitatea de a oferi iranienilor acces la Starlink, serviciul de internet prin satelit al miliardarului.

Întrebat cum ar reacţiona Statele Unite dacă Iranul ar lovi baze militare americane, Trump a răspuns: „Îi vom lovi la niveluri la care nu au mai fost loviţi niciodată.”

CNN a relatat anterior că există îngrijorări în interiorul administraţiei că loviturile militare ar putea avea efect invers şi ar putea submina protestele. Oficialii au spus că există temeri că astfel de lovituri ar putea avea efectul neintenţionat de a mobiliza populaţia iraniană în sprijinul guvernului sau de a determina Iranul să riposteze cu forţă militară.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, iran, donald trump,

Dată publicare: 12-01-2026 07:19

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
O caricatură cu Donald Trump, publicată de liderul suprem al Iranului: „Și acesta va fi înlăturat”. Ce semnifică imaginea
Stiri externe
O caricatură cu Donald Trump, publicată de liderul suprem al Iranului: „Și acesta va fi înlăturat”. Ce semnifică imaginea

Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi.

Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA (Bloomberg)
Stiri externe
Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA (Bloomberg)

Un grup de țări europene, condus de Marea Britanie și Germania, discută planuri de consolidare a prezenței militare în Groenlanda pentru a-i arăta lui Donald Trump că Europa ia în serios securitatea Arcticii, a raportat duminică Bloomberg.

Amenințare asupra „teritoriului ocupat”. Iran, gata de represalii împotriva Israelului dacă SUA îl atacă
Stiri externe
Amenințare asupra „teritoriului ocupat”. Iran, gata de represalii împotriva Israelului dacă SUA îl atacă

Israelul ar putea fi vizat de un atac al Iranului, în timp ce protestele naționale împotriva regimului ultrareligios din Iran au adus duminică mulțimi de manifestanți pe străzile Capitalei și ale celui de-al doilea oraș ca mărime al țării.

Recomandări
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri
Stiri actuale
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare
Stiri actuale
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Ianuarie 2026

27:45

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59