Un muncitor din Vrancea și-a găsit colegul mort într-o pădure, în timpul programului. Ce au aflat polițiștii

Trupul unui bărbat de 58 de ani a fost găsit luni după-amiază într-o zonă împădurită din Movilița, unde aveau loc lucrări de exploatare a lemnului, a anunțat IPJ Vrancea.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 14:00, prin apel la 112, de către un bărbat care a anunţat că a găsit trupul neînsufleţit al colegului de muncă în zona respectivă.

"La data de 12 ianuarie, în jurul orei 14:00, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că a identificat trupul neînsufleţit al unei persoane într-o zonă împădurită din localitatea Moviliţa, unde se desfăşoară activităţi de exploatare a materialului lemnos. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au constatat că cele sesizate se confirmă. Trupul neînsufleţit aparţine unui bărbat în vârstă de 58 de ani, angajat al unei societăţi comerciale", a precizat IPJ Vrancea.

Din primele verificări a reieşit că bărbatul îşi desfăşura activitatea împreună cu un alt muncitor, care, la un moment dat, s-ar fi deplasat la o distanţă mică pentru desfăşurarea unor activităţi specifice, iar la revenire l-ar fi găsit pe colegul său decedat.

Conform poliţiei, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă pe corpul persoanei decedate. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

