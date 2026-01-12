Marine Le Pen luptă pentru a-şi salva visurile prezidenţiale. Procesul care poate răsturna planurile partidului RN

12-01-2026 | 22:38
Marine Le Pen
Getty

Marți începe în Franța un proces-cheie care ar putea decide dacă Marine Le Pen sau protejatul său, Jordan Bardella, va fi candidatul Rassemblement National la prezidențialele de anul viitor, potrivit POLITICO.

Mihaela Ivăncică

Deşi Le Pen a fost o forţă decisivă în transformarea partidului anti-imigraţie RN în favoritul pentru alegerile prezidenţiale din 2027, ea nu poate în prezent să-i urmeze lui Emmanuel Macron în funcţie, din cauza unei interdicţii de cinci ani de a candida impuse în urma condamnării sale de anul trecut pentru deturnare de fonduri de la Parlamentul European.

Ea contestă acum această decizie în apel, într-un proces care se preconizează că va dura o lună, deşi verdictul nu va fi pronunţat până la vară.

Le Pen pare hotărâtă să-şi susţină apelul pe baza unor obiecţii juridice tehnice şi a argumentului că interdicţia este disproporţionată în loc să se lanseze într-o campanie agresivă şi să insiste că este victima unei lovituri politice, observă POLITICO.

bordel paris
Extrema dreaptă din Franța vrea să redeschidă bordelurile. „Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor”

Pe de altă parte, chiar dacă va reuşi să depăşească obstacolele foarte mari necesare pentru a câştiga procesul, ea va trebui să se confrunte cu o realitate politică - aceea că electoratul francez înclină tot mai mult către Bardella. Planul B al partidului începe să semene tot mai mult cu un plan A. Un sondaj realizat de Ipsos în decembrie a arătat că tânărul de 30 de ani o depăşeşte pe Le Pen şi este cotat ca politicianul francez cu cea mai mare pondere de opinii pozitive. Iar un sondaj realizat de Odoxa în noiembrie a arătat că Bardella ar câştiga ambele tururi ale alegerilor prezidenţiale.

Schimbare de strategie

RN continuă să insiste că Le Pen este prima opţiune, dar pentru a o include pe buletinul de vot, va trebui probabil să câştige apelul rapid, lăsând deoparte nemulţumirile personale şi poate chiar arătând într-o oarecare măsură o neobişnuită remuşcare, pentru a se asigura că acest proces nu se va termina cu acelaşi verdict ca în primă instanţă.

Dar Le Pen nu este cunoscută pentru o atitudine de modestie şi umilinţă. La scurt timp după condamnare, ea a declarat că mişcarea sa va urma exemplul lui Martin Luther King, simbolul drepturilor civile, şi a promis: „Nu vom ceda niciodată în faţa acestei încălcări a democraţiei”.

Însă nu aceasta este strategia pe care intenţionează să o folosească acum. Avocaţii ei vor urma o strategie mai puţin politizată pentru a câştiga simpatia judecătorilor, potrivit a trei politicieni de extremă dreapta care au informaţii directe despre caz şi cărora li s-a acordat anonimatul. „Vom aborda cazul cu o anumită umilinţă şi vom încerca să nu considerăm că este un proces politic”, a declarat unul dintre cei trei, un oficial francez ales, care este unul dintre co-inculpaţii care contestă condamnarea lor în primă instanţă.

Le Pen şi alţi 24 de co-inculpaţi au fost judecaţi la sfârşitul anului 2024 sub acuzaţia că au utilizat în mod ilegal fonduri de la Parlamentul European pentru a plăti funcţionarii partidului, angajându-i ca asistenţi parlamentari. Însă aceşti asistenţi, a susţinut acuzarea, rareori sau niciodată au lucrat pentru activităţi parlamentare propriu-zise. Strategia aparentă de apărare a RN la acea vreme a fost de a prezenta procesul ca fiind unul politizat, cu şanse de câştig în faţa opiniei publice şi acceptând consecinţele unei condamnări.

Avocaţii care reprezentau inculpaţii nu au putut face prea multe pentru a respinge mai multe probe deosebit de incriminatorii, inclusiv faptul că un asistent i-a trimis un mesaj lui Le Pen întrebându-o dacă poate fi prezentat deputatului european cu care se presupune că lucra de luni de zile.

Având în vedere cât de grav a greşit apărarea prima dată, avocaţii multora dintre cei 14 co-inculpaţi din instanţă vor urmări în această săptămână demersuri mai tradiţionale, analizând hotărârea preliminară „rând cu rând” pentru a identifica potenţiale contraargumente sau probleme procedurale, au explicat cele trei surse care au cunoştinţe directe despre caz.

Avocaţii apărării intenţionează, de asemenea, să-şi adapteze argumentele individuale mai specific la fiecare client, pentru a evita alimentarea sentimentului că deciziile luate la cel mai înalt nivel al conducerii RN sunt impuse întregului partid. În timpul procesului iniţial, acuzarea a susţinut cu succes că şefii RN mai degrabă decât europarlamentarii au ales personal asistenţii, de la sediul partidului, pentru a servi conducerea.

Justiţia decide viitorul politic al lui Le Pen

Avocaţii lui Le Pen vor susţine, de asemenea, că pedeapsa ei – interzicerea unui candidat prezidenţial favorit de a candida la alegerile naţionale – a fost disproporţionată faţă de infracţiunea pentru care a fost condamnată.

Hotărârea curţii de apel va avea consecinţe seismice pentru politica franceză şi Europa înaintea unuia dintre cele mai importante scrutine de pe continent. Drumul către preşedinţie va fi aproape imposibil pentru Le Pen dacă interdicţia ei de a candida va fi menţinută.

Le Pen a indicat în interviuri anterioare că va renunţa, dacă va primi aceeaşi interdicţie de a candida, având în vedere că nu ar avea suficient timp pentru a face apel din nou la o instanţă superioară.

Dacă Bardella o va înlocui şi va câştiga, consecinţele pentru sistemul judiciar francez ar putea fi profunde. Unul dintre co-inculpaţi a sugerat posibilitatea unui răspuns similar cu cel al preşedintelui american Donald Trump faţă de cei care l-au urmărit penal înainte de realegerea sa. „Sentimentul persistent de nedreptate va rămâne şi poate evolua în cele din urmă într-o dorinţă de răzbunare”, a avertizat coacuzatul.

Schimbări în sistemul medical: Acces limitat la analize și investigații imagistice. Doar anumiți pacienți sunt exceptați

