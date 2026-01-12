O caricatură cu Donald Trump, publicată de liderul suprem al Iranului: „Și acesta va fi înlăturat”. Ce semnifică imaginea

Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi.

Imaginea este însoţită de mesajul „şi acesta va fi înlăturat”, transmite CNN.

آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً‌ مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،

این هم سرنگون خواهد شد.#مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 11, 2026

Imaginea îl prezintă pe liderul american ca un sarcofag din piatră în stilul Egiptului antic, aflat într-un mormânt funerar decorat cu hieroglife. Drapelul SUA şi Marele Sigiliu al Statelor Unite sunt reprezentate ca sculpturi pe sicriu, care este crăpat şi se sfărâmă.

Textul care însoţeşte desenul spune: „Ca faraonul”.

Regi istorici „răsturnați când se aflau la apogeul mândriei lor”

Un mesaj publicat alături de caricatură face referire la regi istorici şi legendari precum faraonii Egiptului antic şi Nimrod, personaj biblic din Cartea Genezei, avertizând că aceştia au fost „răsturnaţi atunci când se aflau la apogeul mândriei lor”, explică CNN.

De asemenea, sunt menţionaţi Reza Khan şi Mohammad Reza, primul şi al doilea şah ai Iranului din dinastia Pahlavi.

„Acest individ care stă acolo în aroganţă şi mândrie şi judecă întreaga lume ar trebui să ştie şi el că, de obicei, tiranii şi oamenii aroganţi ai lumii, precum faraonul, Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza şi alţii asemenea, au fost înlăturaţi atunci când se aflau la apogeul mândriei lor; şi acesta va fi înlăturat”, se arată în postarea de pe contul lui Khamenei.

