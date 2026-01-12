A fost descoperită o nouă specie uriașă de șarpe. Are peste 5 metri lungime, masculii și femelele sunt incredibil de diferiți

Oamenii de știință au descoperit recent o nouă specie de anaconda verde în pădurea amazoniană. Noua anaconda are peste 5 metri lungime și este cel mai greu șarpe de pe pământ. Masculii și femelele sunt atât de diferiți, încât vânează fiecare alte prăzi.

În 2024, oamenii de știință au anunțat descoperirea unei noi specii de anaconda în Amazonul ecuadorian, scrie Live Science. Acum, într-o nouă serie despre natură, cineaștii publică imagini palpitante, inedite, din momentul în care au întâlnit șarpele în sălbăticie.

Imaginile îi transportă pe spectatori în Teritoriul Baihuaeri Waorani din pădurea amazoniană, unde cercetătorii prelevau mostre de anaconda în 2022 pentru un studiu genetic al șerpilor.

În videoclip, expertul în venin Bryan Fry și actorul Will Smith călătoresc cu barca alături de ghizi indigeni Waorani de-a lungul malurilor unui râu tulbure. Într-o mică poiană, grupul observă o anaconda gigantică, pe care ghizii reușesc să o imobilizeze, astfel încât Fry și Smith să poată lua o bucată din solzii ei.

Anaconda din imagini - care apare într-un episod din documentarul „Pole to Pole with Will Smith” de la National Geographic - este o femelă cu o lungime de 4,9 până la 5,2 metri, estimează Fry în emisiune. Există pericolul ca ea să muște, spune unul dintre ghizii Waorani care ajută la prinderea șarpelui, chiar dacă anacondele verzi nu sunt veninoase.

Anacondele sunt constrictoare, adică își ucid prada înfășurându-și strâns corpul în jurul ei, sufocând animalul înainte de a-l înghiți întreg.

Anaconda verde să hrănește cu capibara, caimani sau căprioare

Proba de solzi și altele prelevate în 2022 au dezvăluit că anacondele verzi, despre care se credea anterior că aparțin aceleiași specii, formează de fapt două specii separate: Eunectes murinus, anaconda verde sudică deja identificată, și Eunectes akayima, anaconda verde nordică nou descoperită.

„Găsirea unei noi specii nu este adesea un caz de căutare activă, ci mai degrabă un proces științific riguros implementat, astfel încât serendipitatea să poată surveni”, a declarat Fry, profesor de toxicologie la Universitatea din Queensland, Australia. „Cercetarea geneticii anacondei verzi emblematice este de manual în acest sens”.

Analizele genetice indică faptul că E. murinus și E. akayima s-au separat acum 10 milioane de ani. De atunci, anacondele verzi nordice și sudice au acumulat mii de diferențe genetice, însumând un uimitor 5,5% din ADN-ul lor total. Prin comparație, nivelul de nepotrivire dintre ADN-ul uman și cel al maimuțelor este de aproximativ 2%.

Așa cum sugerează și numele, anaconda verde nordică locuiește în bazinul nordic al Amazonului, care include părți din Ecuador, Columbia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam și Guyana Franceză.

Anaconda verde sudică, pe de altă parte, se găsește în bazinul sudic al Amazonului, care se întinde de-a lungul Braziliei, din Peru și Bolivia până în Guyana Franceză.

Ambele specii trăiesc în zone umede și râuri, petrecându-și cea mai mare parte a timpului scufundate în apă. Culoarea lor verde-măsliniu se îmbină cu împrejurimile, ceea ce ajută anacondele verzi să atace prada mare, cum ar fi capibara, caimanii și căprioarele.

Concentrații mari de metale grele în masculii de anaconda verde nordică

Anaconda verde este cea mai grea specie de șerpi din lume, unele exemplare cântărind peste 250 de kilograme și depășind 30 de centimetri în circumferință. Femelele de anaconda verde nordică cresc cel mai mult și mai mult, în timp ce masculii au corpuri mai subțiri. Aceasta înseamnă că femelele și masculii de anaconda verde nordică vânează pradă diferită și ocupă poziții diferite în lanțul trofic, a spus Fry.

„Femelele și masculii trăiesc în același mediu, dar se hrănesc diferit”, a spus el.

Anaconda verde nordică este a cincea specie de anaconda descrisă în lume - și s-ar putea să se ascundă mai multe, a declarat Fry pentru Live Science. „În ciuda faptului că anaconda are o faimă care o depășește pe cea a oricărei alte reptile, este într-adevăr puțin cunoscută”, a spus el.

Cunoașterea existenței anacondei verzi nordice este importantă în sine, dar diferența dintre dietele masculilor și femelelor ar putea oferi, de asemenea, indicii despre sănătatea ecosistemului - și a oamenilor care trăiesc în el, a spus Fry.

Femelele de anaconda verde nordică se hrănesc mai jos în lanțul trofic decât masculii, hrănindu-se cu animale precum căprioarele. Masculii mănâncă mai mulți pești prădători și caimani, ceea ce înseamnă că acumulează mai multe toxine rămase în mediu în urma unor evenimente precum deversările de petrol decât femelele, a spus el.

Dieta masculilor de anaconda verde nordică seamănă cu cea a oamenilor care trăiesc în Amazon. Prin urmare, concentrația de toxine din aceste anaconde oferă o estimare a poluării la care sunt expuși oamenii - și că poluarea este ridicată, a spus Fry.

„Concentrațiile metalelor grele cadmiu și plumb, perturbatori endocrini puternici care sunt semnătura deversărilor de petrol, au fost cu peste 1000% mai mari la bărbați decât la femei”, a spus el. „Nu este o diferență subtilă. Este un semnal de alarmă”.

Având în vedere aceste descoperiri, Fry elaborează un ghid alimentar sălbatic pentru Waorani. „Recomandările vor include evitarea de către femeile însărcinate și copiii mici a prădătorilor de nivel superior, care pot transporta încărcături mai mari de contaminanți, cum ar fi arapaima și arowana (două tipuri de pești prădători de apă dulce)”, a spus el.

