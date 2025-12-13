Nori – ingredientul japonez care transformă orice fel de mâncare într-o experiență asiatică

13-12-2025
Nori este o algă marină bine cunoscută, cu un gust umami blând. Aceste foi de nori ne-prăjite sunt delicioase în supe (miso) și salate. Nori este recoltat folosind metode tradiționale în golful Ise-Shima din Japonia.

Anca Lupescu

Pe scurt, este o foaie uscată de alge comestibile, folosită în mod obișnuit pentru a înveli sushi. Există și sub formă de pudră, folosită ca condiment. Iată tot ce trebuie să știi despre nori.

Ce este Nori

Nori este un tip de alge apreciat în Japonia. În sălbăticie, poate fi roșu, roz, maro sau verde închis. Se obține din alga roșiatică de genul Pyropia, care crește pe stânci în ape puțin adânci de pe coasta Japoniei. Nu trebuie confundat cu aonori.

Utilizarea Nori datează de mai multe secole. Este imposibil de știut exact când, dar având în vedere că Nori a fost menționat pentru taxare într-o lege emisă în 702, are cel puțin 1300 de ani. În perioada Edo (1603-1867), japonezii au început să producă foile de Nori ca în prezent. Pentru o producție stabilă de Nori de înaltă calitate, inovațiile în metodele de cultivare continuă și astăzi.

Astăzi, majoritatea Nori este cultivat în ferme. Este crescut de fermierii de alge în mări calme, în regiunile Kyushu, Marea Insulelor Seto, Tokai, Chiba și Miyagi. Semințele sunt plantate în plasă la sfârșitul verii. Nori-ul crescut în fermă este recoltat din toamnă până primăvară și procesat în foi pătrate după mărunțire. Deoarece este crescut în ape reci, aceasta reprezintă o muncă foarte grea pentru fermierii de alge.

Când este consumat proaspăt după recoltare, Nori-ul din Marea Ariake are un gust sărat plăcut, subtil.

Pentru a produce alge Nori uscate, pescarii toacă și mărunțesc Nori-ul proaspăt, apoi îl amestecă cu apă dulce. Amestecul este turnat într-un cadru de dimensiunea foii de Nori. Cadrele se deplasează pe linia de producție în timp ce sunt încălzite la o temperatură medie, care nu depășește 50 °C. La finalul procesului, majoritatea Nori-ului este prăjit pentru a obține o foaie crocantă și lucioasă. Nori-ul prăjit este excelent pentru sushi.

Nutrienți 

Compoziția chimică a algelor este similară cu cea a sângelui uman și reprezintă o metodă eficientă de curățare a sângelui.

Nutrienții din Nori includ: calciu (de 10 ori mai mult decât laptele), cupru, fier, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, seleniu și zinc. De asemenea, oferă vitaminele A, B, C, D, E și K, precum și niacină, acid folic și taurină. Nori este bogat și în fibre și proteine.

Nori conține un număr semnificativ de polifenoli (carotenoide și flavonoide) și alți fitonutrienți, inclusiv diferite tipuri de alcaloizi cu proprietăți antioxidante. Pigmentul verde din Nori, clorofila, este un detoxifiant natural excelent care poate ajuta la eliminarea deșeurilor din corp.

Beneficii pentru sănătate

Sănătatea tiroidei

Nori este o sursă concentrată de iod, un mineral esențial pentru sănătatea tiroidei. Iodul nu este produs de organism și trebuie obținut din alimentație sau suplimente. Deficiența de iod poate duce la suprasolicitarea glandei tiroide, încetinind metabolismul și favorizând acumularea de grăsime, ceea ce poate cauza oboseală și creștere în greutate.

Dietele occidentale conțin adesea puțin iod din cauza consumului de alimente procesate. Adăugarea unei lingurițe de Nori de trei ori pe săptămână poate menține funcția tiroidiană sănătoasă.

Sănătatea digestivă

Nori este un aliment prebiotic, conținând fibre nedigerabile care hrănesc bacteriile benefice din tractul digestiv. De asemenea, crește producția de acizi grași cu lanț scurt, menținând un mucoasa intestinală sănătoasă, conform uwajimaya.

Sănătatea inimii

Cercetările recente sugerează că consumul de alge poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale. Un studiu japonez publicat în British Journal of Nutrition a legat consumul de Nori de scăderea nivelului de colesterol.

Cum se folosește Nori 

Adaugă Nori în salate, supe, tocănițe, stir-fry, orez, quinoa, tofu și preparate din pește. Poate fi folosit și ca condiment, în locul sării. Le poți sfărâma și adăuga peste boluri sănătoase cu orez, somon, edamame și alte legume. Alternativ, le poți consuma ca gustare crocantă.

Tipuri de Nori 

Nori se găsește în trei forme principale:

Nori japonez: alge tocate, întinse pe tăvi și prăjite. Gust ușor picant, folosite la sushi, bile de orez, prăjituri de orez și alte preparate. Nori japonez sfărâmat se poate folosi ca topping sau decor.

Nori coreean (Gim): asemănător cu cel japonez, dar condimentat cu ulei de susan și sare. Are găuri mici și poate fi recunoscut vizual. Se folosește cu orez.

Pastă de Nori: fiartă cu sos de soia și alte condimente, numită „Nori no tsukudani” în japoneză, folosită deasupra orezului.

