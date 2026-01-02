„Betty Boop” și „Blondie" au intrat în domeniul public. Ce înseamnă asta pentru artiștii din întreaga lume

Personajele „veterane" de benzi desenate, „Betty Boop” și „Blondie" i se alătură lui Mickey Mouse și Winnie de pluș, intrând în domeniul public.

Se numără printre operele de proprietate intelectuală pentru care a fost atins termenul maxim, de 95 de ani, al duratei drepturilor de autor în Statele Unite.

Asta înseamnă că orice creator le poate folosi și reutiliza fără permisiune și fără să plătească drepturi de autor.

Cu chip de copil, păr scurt, cu bucle aranjate și gene spectaculoase, Betty Boop a fost imortalizată în milioane de tatuaje, imprimeuri pe haine, brelocuri sau stickere, în întreaga lume. A debutat în 1930, la fel ca personajul Blondie, o casnică din suburbiile americane, care a inspirat seriale TV și spectacole radiofonice.

