Ce își propun românii să schimbe în 2026. „Din 2020 mă las de fumat. Sigur mă las anul ăsta"

02-01-2026 | 20:15
În același timp, când, se schimbă anul mulți ne propunem să ne schimbăm stilul de viață - să facem mai mult sport și să renunțăm la vicii. Dar puțini reușesc să respecte aceste ținte.

Marius Grama

Potrivit unui studiu făcut în Australia, 77% dintre obiectivele noului an sunt abandonate în prima săptămână.

Obiectivele pentru noul an sunt cum nu se poate mai diverse și, uneori, amuzante:

Pentru 2025 mi-am propus să fiu mai echilibrat pe partea de alimentaţie şi pe partea de alcool. Pe partea de alimentaţie mi-a ieşit..."

-Eu nu vreau să renunț la nimic.

facturi
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat

-Poate să duci o viață mai sănătoasă, să mănânci mai sănătos?

-Exclus. Nici nu pot să zic așa ceva."

Din 2020 mă las de fumat. Din 2020!!! Sigur mă las anul ăsta” spune un bărbat cu un pachet de țigări în mână.

Mulți încep noul an cu dorinţe legate de scăderea în greutate. În ianuarie, sălile de sport sunt deseori pline. Doar că nu rămân la fel.

Narcisa Dorin, instructor fitness: O mare parte pleacă, rămân doar aceia care sunt cu adevărat motivaţi."

Trecerea într-un an nou este un moment de reflecție, în care este bine să ne propunem să schimbăm lucruri, spun specialiștii, totuși destule persoane eșuează în atingerea țintelor stabilite.

Georgiana Damian, psiholog: Ne propunem obiective prea ambițioase, fără să ținem cont de proces: cum ajungem acolo, de fapt. Și fără să ținem cont de resurse de timp și energie, pe care poate nu le avem.”

Potrivit unui studiu făcut de o universitate din Sidney pe 200 de persoane, 77% dintre obiectivele propuse pentru noul an sunt abandonate în prima săptămână. Până la mijlocul lunii ianuarie și celelalte sunt istorie. Doar unul din cinci oameni reușește să se țină de rezoluțiile lui timp de doi ani, mai arată analiza. Iar secretul ar fi consecvența și renunțarea la ambițiile care ne depășesc.

Doru Dorobăț, instructor personal: Aceste taskuri zilnice trebuie gândite ca pentru zilele în care nu avem energie, nici timp. Și să renunțăm la ego, să nu ne punem niște taskuri foarte, foarte grele."

Același studiu a arătat că efectul unui nou început" este ilustrat și de creșterea numărului de căutări pe Google pentru termenii „dietă", „frecvență la sală" și „angajament pentru atingerea obiectivelor".

Dată publicare: 02-01-2026 20:06

