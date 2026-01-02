Un cutremur puternic a zguduit Mexicul, în timpul conferinței de presă a președintei. Reacția șefei de stat | VIDEO

Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului vineri, provocând panică în rândul a milioane de oameni după sărbătorile de Anul Nou şi întrerupând pentru scurt timp conferinţa de presă zilnică a preşedintei Claudia Sheinbaum.

Cutremurul cu magnitudinea de moment de 6,5 a lovit în apropierea coastei Pacificului, în statul Guerrero, şi s-a produs la o adâncime de 35 km, a declarat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Guerrero găzduieşte Acapulco şi alte staţiuni care sunt o atracţie majoră pentru turiştii care vin în vacanţă. Acapulco încă se recuperează după un uragan de categoria 5 care a devastat zona în 2023.

Preşedinta Sheinbaum vorbea în Ciudad de Mexico când a sunat alarma de cutremur. Ea a observat că pământul se cutremura sub ea şi a ieşit calm din încăpere alături de jurnalişti. Sheinbaum a reluat conferinţa de presă la scurt timp după aceea.

#Mexico ???????? This was the reaction of President Claudia Sheinbaum when the earthquake alert activated during her daily morning press conference. pic.twitter.com/yQsv1XypoO — Voice of Mexico (@VOMexico) January 2, 2026

O persoană a murit în urma cutremurului, dar seismul nu a provocat „daune grave”, potrivit preşedintei Claudia Sheinbaum.

Pământul s-a cutremurat la ora locală 07:58 (15:58 ora României), determinând locuitorii capitalei să-şi părăsească apartamentele, mulţi dintre ei fiind încă în pijamale.

Epicentrul se află în apropiere de San Marcos, în statul Guerrero (sud), la aproximativ 400 km de capitală, a precizat USGS.

Un om a murit și 12 au fost răniți

La întoarcerea la Palatul Naţional, la câteva minute după violentul seism, Claudia Sheinbaum a spus că nu au fost semnalate „daune grave”, nici în Mexico, nici în statul Guerrero.

Însă autorităţile municipale din Mexico au anunţat ulterior decesul accidental al unui bărbat de 60 de ani care a căzut în timp ce se grăbea să plece din locuinţă.

Primarul Clara Brugada a declarat că 12 persoane au fost rănite.

Potrivit Serviciului Seismologic Naţional, au fost înregistrate 151 de replici de intensitate slabă.

Nu a fost emisă nicio alertă de tsunami, potrivit serviciului meteorologic american (NOAA).

The "The Angel of Independence" in Mexico City, shaking during the earlier M6.5 earthquake that hit Guerrero...pic.twitter.com/ZebkiKlQnu — Volcaholic ???? (@volcaholic1) January 2, 2026

Mexicul s-a dotat cu sisteme de alertă care avertizează asupra iminenţei cutremurelor. Acestea oferă populaţiei, prin intermediul telefoanelor mobile, un răgaz de circa un minut pentru a se adăposti.

Primăria din Mexico a instalat, de asemenea, difuzoare pe stâlpii de iluminat public care pot lansa „alerte seismice”

Mexicul este situat la intersecţia a cinci plăci tectonice, ceea ce îl face una dintre ţările cele mai vulnerabile la cutremure, în special pe această coastă a Pacificului, unde se înregistrează cea mai puternică activitate seismică din lume.

În 1985, un cutremur cu magnitudinea de 8,1 a devastat o mare parte din centrul şi sudul ţării. Acesta a provocat peste 12.000 de morţi şi a cauzat pagube grave în Mexico City.

O parte a capitalei, în special centrul său, este construită pe un subsol mlăştinos, care în trecut era un lac, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă la cutremure.

Pe 19 septembrie 2017, un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a ucis 369 de persoane, majoritatea în capitală. În aceeaşi zi, cinci ani mai târziu, centrul Mexicului a fost lovit de un alt cutremur, la doar câteva ore după ce milioane de oameni au participat la un exerciţiu de siguranţă care simula un cutremur.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













