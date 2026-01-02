Trenurile din România, între punctualitate scăzută și bilete mai scumpe de sărbători: „Am avut o întârziere de 65 de minute”

02-01-2026
Cine a vrut să evite aglomerația de pe șosele și a ales trenul ca să ajungă la munte din București s-a dovedit inspirat.

Laura Culiță

A găsit locuri chiar dacă biletele s-au mai scumpit față de anul trecut, iar vremea însorită a făcut așteptarea pe peroane mai plăcută.

Unii călători și-au luat și prietenii necuvântători pentru o plimbare pe zăpadă.

Sosiți pentru a doua oară în România, acești turiști străini s-au grăbit să urce în trenul spre munte, mai ales că aveau bagaje voluminoase.

Turist: „Vrem să mergem la Sinaia, la Poiana Brașov.”

Băiat: „Trenul acesta încă e ok, am dat și de trenuri foarte aglomerate, mai ales acum, de sărbători.”

Pentru câțiva călători, drumul a fost mai lung din cauza întârzierilor.

Călător: „Am venit de la Târgu Jiu, de la Rovinari, am avut o întârziere de 65 de minute, am pierdut trenul spre Brașov.”

De altfel, potrivit datelor statistice:

Corespondent Știrile PRO TV: „România este pe ultimul loc la punctualitatea trenurilor într-un clasament european. Doar 20% dintre trenuri ajung la timp, iar întârzierile acumulate sunt de 12 ani într-un an. Asta în condițiile în care viteza medie de deplasare a trenurilor de călători este de doar 45 de kilometri pe oră.”

Au fost și călători blănoși care nici nu s-au uitat la ceas.

Au stat cuminți, alături de stăpânii lor, pe drumul spre munte.

Înainte de sărbători, biletele la CFR s-au scumpit cu 10%, astfel că pentru o călătorie București-Brașov, la clasa a doua, dăm acum 75 de lei față de 68 de lei înainte.

Cei care își cumpără bilete online pot beneficia de o reducere de 10% dacă le achită cu cel puțin 11 zile înainte de plecare.

02-01-2026

