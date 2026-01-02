Tânărul de 18 ani care voia să ucidă cu ciocane și cuțite evrei, creștini și persoane LGBT. FBI l-a prins în capcană

02-01-2026 | 22:23
Christian Sturdivant
Mint Hill Police Department

Autoritățile federale americane au anunțat dejucarea unui posibil atac terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din statul Carolina de Nord.

autor
Mihai Niculescu

Suspectul, un tânăr de 18 ani, ar fi acționat sub influența ideologiei Statului Islamic și ar fi intenționat să provoace un masacru într-un magazin alimentar și într-un restaurant fast-food.

Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat vineri că suspectul, Christian Sturdivant, a fost arestat pe 31 decembrie, în orașul Mint Hill, înainte ca planul său să fie pus în aplicare. Potrivit autorităților federale, acesta este acuzat de tentativă de furnizare de sprijin material unei organizații teroriste străine, infracțiune pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare, transmite Agerpres.

O judecătoare federală a decis menținerea sa în arest preventiv, urmând ca o nouă audiere să aibă loc pe 7 ianuarie.

Un atac pregătit timp de aproape un an

Procurorul federal Russ Ferguson a declarat că ancheta a arătat că Sturdivant pregătea atacul de aproape un an. Potrivit procurorilor, tânărul intenționa să acționeze în seara de Anul Nou, cu scopul declarat de a ucide cât mai multe persoane, vizând cel puțin 20 de victime.

Sturdivant manifestDOJ

Țintele alese erau un magazin alimentar și un restaurant de tip fast-food, iar metodele avute în vedere implicau cuțite și ciocane, pentru a produce victime într-un timp cât mai scurt.

Contacte cu agenți sub acoperire și jurământ de loialitate față de SI

Anchetatorii au stabilit că suspectul se afla în contact online cu două persoane despre care credea că sunt membri ai Statului Islamic, dar care erau, în realitate, agenți FBI sub acoperire. În conversațiile purtate, Sturdivant și-ar fi exprimat loialitatea față de SI, afirmând că se pregătește pentru „jihad” și că este dispus să moară „ca martir” într-o confruntare cu forțele de ordine.

Dovezi găsite la percheziții

În urma unei percheziții efectuate la domiciliul său pe 29 decembrie, autoritățile au descoperit manuscrise, mănuși, două ciocane și două cuțite, precum și mai multe note intitulate „Operațiunea Martiriu”, care detaliau planul atacului.

cutite si ciocane

Alte documente ridicate indicau că suspectul ar fi vizat în mod special evrei, creștini și membri ai comunității LGBTQ+.

Monitorizat de FBI încă din adolescență

FBI a precizat că Sturdivant era cunoscut agenției încă din 2022, când era minor, din cauza unor contacte online cu persoane asociate Statului Islamic. La acel moment nu au fost formulate acuzații, iar tânărul a beneficiat de suport psihologic.

Monitorizarea sa a fost reluată în decembrie, după apariția unor noi alerte privind activitatea sa online, fapt care a permis intervenția rapidă a autorităților înainte ca populația să fie pusă în pericol.

Un context de alertă ridicată înainte de Anul Nou

Cazul apare la câteva săptămâni după ce autoritățile americane au anunțat dejucarea altor planuri de atac terorist pregătite pentru Revelion, în California. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat anterior că, la mijlocul lunii decembrie, au fost prevenite atacuri planificate în Los Angeles și în comitatul Orange, unele fiind atribuite unor grupări extremiste cu motivații diferite.

Sursa: Agerpres

