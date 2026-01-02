Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate

Autoritățile elvețiene admit că incendiul devastator produs în barul „Constellation”, din Crans Montana, a pornit, cel mai probabil, de la artificii decorative, puse în sticle de șampanie și apropiate prea mult de tavan.

Iar experții spun că ar trebui investigate și materialele inflamabile folosite la tavanul fals. Oficial, numărul celor care au pierit rămâne 40. Dintre cei 119 răniți, între 80 și 100 sunt în stare gravă, iar 50 sunt transferați în centre pentru mari arși din țări europene.

Noi imagini filmate în plină panică în interiorul barului arată cum izbucnește incendiul care cuprinde rapid tavanul.

Béatrice Pilloud, procuror general al cantonului Valais: „Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânări cu artificii decorative sau "lumini Bengal" puse în sticle de șampanie, care au fost ridicate prea aproape de tavan”.

Sunt imagini dramatice cu un tânăr în cămașă albă care încearcă zadarnic să oprească vălvătaia. Dar mulți petrecăreți parcă nu-și dau seama că este începutul dezastrului. După momentele de confuzie, cei aflați în incintă se reped pe scări, singura cale de scăpare.

Laetitia, de 17 ani, a reușit să scape din infernul de foc.

Laetitia: „Lângă noi erau 3 - 4 persoane care aveau arsuri. Am văzut că cineva murise acolo. Eu eram cu o prietenă când am auzit țipete, erau tineri care strigau foc!, foc!... Și fumul era oribil, îți intra în ochi și nu puteai să respiri”.

O mamă își caută cu disperare fiul de 16 ani, Artur.

Mama unei posibile victime: „Au trecut 30 de ore, mai mult de 30 de ore de când îmi caut fiul. Am mers la mai multe spitale imediat ce am aflat și continui să îl caut, nu mă opresc niciodată din căutare, pe rețelele sociale, peste tot”.

Mărturia unei românce din Elveția

Ana Maria locuiește de opt ani în Crans Montana. Împreună cu băiatul ei de 16 ani și soțul au fost de Revelion în barul Constellation. Dar au plecat acasă cu o oră înaintea tragediei.

Băiatul Anei s-a întâlnit la petrecere cu prietenii lui, care au rămas acolo și după miezul nopții. Printre ei era și un tânăr român de 17 ani despre care părinții lui încă așteaptă vești. Inclusiv Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că printre victime este și un adolescent român.

Ana Maria Allemann: „Două dintre familiile apropiate nouă și-au pierdut ambii copii, două fete și doi băieți și o altă familie neidentificată, nu au nicio veste, așteaptă. Băieții aveau 14 și 16 și fetițele aveau 16 și 19 și încă un băiat de 17 ani”.

Corespondent Știrile ProTV: „Mă aflu în centrul stațiunii elvețiene, la câțiva metri distanță de barul Le Constellation. Drumul este blocat și zona este restricționată, însă aici a fost amenajat un loc unde se depun flori și se aprind lumânări pentru victimele acestui cumplit incendiu. Am citit mesajele, sunt emoționante, copleșitoare, sunt mesaje ale copiilor care își încurajează părinții care se luptă în aceste momente să supraviețuiască, dar am văzut și mesaje ale supraviețuitorilor care mulțumesc. Sunt aici lăsate și geci de ski ale celor care nu au mai reușit să se salveze din acest incendiu”.

Mulți dintre cei care au pierit sau au fost răniți sunt adolescenți.

Eric Bonvin, directorul general al Spitalului Sion: „Aproximativ 80 de răniți grav au fost aduși la spital, în nici trei ore. A fost intens”.

Corespondență Știrile ProTV de la locul tragediei în care 40 de oameni și-au pierdut viața

Cam 50 dintre răniți „au fost transferați sau urmează să fie transferați în curând în țări europene, în centre specializate pentru arsuri severe” - au anunțat autoritățile elvețiene.

Corespondent Știrile ProTV: „Tragedia de aici, de la Crans Montana, ne amintește încă o dată tuturor cât de fragili suntem, iar ziua de 01/01/2026 va rămâne pentru totdeauna marcată de acest cumplit incendiu. Stațiunea este în continuare plină de turiști, dar este o liniște apăsătoare, o tăcere grea. Cu toții suntem afectați de cele întâmplate aici, în apropiere a barului. Oamenii continuă să vină să aprindă lumânări, să lase flori sau să scrie mesaje copleșitoare. Am văzut astăzi inclusiv turiști care au mers pe pârtie, la schi, însă pe fața lor nu se citește altceva decât tristețe. Probabil a fost doar o formă de refulare.

Bilanțul este devastator: 40 de morți și 119 răniți, majoritate grav. 113 au fost identificați, 71 sunt elvețieni, 14 francezi, 11 italieni. Naționalitatea a 14 persoane încă nu a fost stabilită. 50 de persoane au fost sau urmează să fie transferate în spitalele Uniunii Europene. În paralel, continuă căutările tânărului român de 17 ani, dat dispărut de către părinți. Dar având în vedere cât de dureros este acest subiect, autoritățile române au anunțat că nu vor face declarații decât în momentul în care vor avea informații clare despre el.

Ancheta continuă și a fost stabilită cauza incendiului. Este vorba de acele artificii decorative care au fost amplasate pe șampaniile ridicate mult prea aproape de tavan. Anchetatorii spun că a existat o ieșire de urgență, însă că este greu de crezut că, în isteria acelei nopți, oamenii au reușit să o găsească.

Anchetatorii au stat deja de vorbă cu cei doi proprietari. S-a declarat că au discutat doar în calitate de persoane care pot oferi informații suplimentare, dar că, în cazul în care se va dovedi că a fost vorba de neglijență, vor putea fi acuzați de incendiere din culpă, omor din culpă sau vătămare corporală din culpă.

Am stat astăzi de vorbă și cu George Gherghina. Este vorba de un român stabilit în Elveția de 5 ani, care susține că în noaptea de Revelion a intervenit pentru salvarea celor care se aflau în bar”.

