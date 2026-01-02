Prima declarație a proprietarului barului din Elveția după tragedia cu 40 de morți: „Totul era conform normelor”

Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul din Elveția în care a avut loc tragedia care a dus la moartea a 40 de persoane, insistă că barul era administrat conform normelor. Aceasta este prima lui reacție publică după tragedie.

Jacques Moretti a declarat că localul a fost inspectat de trei ori în zece ani și că „totul a fost făcut conform standardelor”, notează 24 Heures. Cu toate acestea, el a refuzat un interviu mai lung, spunând că „nu se simte bine” după tragedie.

Moretti și soția sa Jessica, un cuplu francez, au fost intervievați de anchetatori ca „persoane chemate să furnizeze informații”. Cei doi mai dețin și alte localuri din din stațiunea Crans-Montana.

Înainte de a încheia disucția cu jurnaliștii elvețieni, patronul a asigurat însă că clădirea a fost inspectată „de trei ori în zece ani” și că „totul a fost făcut conform standardelor”.

„Cu toate acestea, acest ritm pare insuficient în conformitate cu legea. Articolul 8 din ordonanța cantonală privind prevenirea incendiilor stipulează că inspecțiile trebuie să aibă loc „în fiecare an în clădirile deschise publicului sau care prezintă riscuri speciale”, după cum arată jurnaliștii elvețieni.

Consilierul de stat Stéphane Ganzer a reiterat această obligație în cadrul unei conferințe de presă: „Municipalitatea este responsabilă de inspectarea clădirii, iar această inspecție trebuie să aibă loc anual”. Dacă se constată defecte, trebuie prezentat un raport autorităților. Din câte știe, nu a fost emis recent niciun raport care să indice defecte pentru barul în cauză.

Când au fost întrebate despre inspecțiile efectuate la unitatea respectivă, autoritățile municipale nu au răspuns la întrebările publicației. Birourile administrative sunt, de asemenea, închise pe perioada sărbătorilor de iarnă.

Bilanțul tragediei

Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi, pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.

„Totul ne face să credem că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor sau a artificiilor care au fost puse pe sticle de şampanie care au fost aduse prea aproape de tavan. De acolo, focul s-a extins foarte repede... Au fost analizate înregistrări video, au fost intervievate mai multe persoane şi au fost întocmite rapoarte”, a spus procuroarea.

Au fost furnizate liste cu persoanele care erau prezente în noaptea de Revelion, a adaugat ea.

Următorii paşi ai anchetei se vor concentra pe materialele utilizate în bar, permisele de funcţionare, măsurile de siguranţă, cum ar fi stingătoarele de incendiu şi ieşirile de urgenţă, precum şi numărul de persoane prezente, a precizat procuroarea.

Întrebată dacă ar fi fost necesară vreo autorizaţie pentru artificiile pirotehnice, Pillaud a spus: „Acestea sunt lumânări de aniversare pe care le poţi cumpăra dintr-un magazin, oricine poate avea acces la ele”.

Ancheta verifică, de asemenea, dacă spuma izolatoare a tavanului a contribuit la răspândirea rapidă a incendiului, a spus Pilloud. De asemenea, ancheta va arăta dacă cineva trebuie să fie tras la răspundere penală pentru neglijenţă, a adăugat ea.

Zeci de tineri petrecăreţi răniţi în incendiul din noaptea de Revelion au fost transferaţi la unităţi specializate în tratarea arsurilor din toată Europa, luptându-se pentru viaţa lor.

Între timp, anchetatorii s-au concentrat pe sarcina dureroasă de a identifica cadavrele arse, avertizând că acest proces este foarte delicat şi va dura mult timp. Arsurile au fost atât de grave încât oficialii elveţieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor putea identifica toate victimele incendiului.

Bilanţul oficial este de 40 de morţi, iar 119 persoane au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.

