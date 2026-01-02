Prima declarație a proprietarului barului din Elveția după tragedia cu 40 de morți: „Totul era conform normelor”

Stiri externe
02-01-2026 | 21:45
elvetia, tragedie
AFP

Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul din Elveția în care a avut loc tragedia care a dus la moartea a 40 de persoane, insistă că barul era administrat conform normelor. Aceasta este prima lui reacție publică după tragedie.

autor
Adrian Popovici

Jacques Moretti a declarat că localul a fost inspectat de trei ori în zece ani și că „totul a fost făcut conform standardelor”, notează 24 Heures. Cu toate acestea, el a refuzat un interviu mai lung, spunând că „nu se simte bine” după tragedie.

Moretti și soția sa Jessica, un cuplu francez, au fost intervievați de anchetatori ca „persoane chemate să furnizeze informații”. Cei doi mai dețin și alte localuri din din stațiunea Crans-Montana.

Înainte de a încheia disucția cu jurnaliștii elvețieni, patronul a asigurat însă că clădirea a fost inspectată „de trei ori în zece ani” și că „totul a fost făcut conform standardelor”.

„Cu toate acestea, acest ritm pare insuficient în conformitate cu legea. Articolul 8 din ordonanța cantonală privind prevenirea incendiilor stipulează că inspecțiile trebuie să aibă loc „în fiecare an în clădirile deschise publicului sau care prezintă riscuri speciale”, după cum arată jurnaliștii elvețieni.

Citește și
tragedie crans montana
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Consilierul de stat Stéphane Ganzer a reiterat această obligație în cadrul unei conferințe de presă: „Municipalitatea este responsabilă de inspectarea clădirii, iar această inspecție trebuie să aibă loc anual”. Dacă se constată defecte, trebuie prezentat un raport autorităților. Din câte știe, nu a fost emis recent niciun raport care să indice defecte pentru barul în cauză.

Când au fost întrebate despre inspecțiile efectuate la unitatea respectivă, autoritățile municipale nu au răspuns la întrebările publicației. Birourile administrative sunt, de asemenea, închise pe perioada sărbătorilor de iarnă.

Bilanțul tragediei

Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi, pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.

„Totul ne face să credem că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor sau a artificiilor care au fost puse pe sticle de şampanie care au fost aduse prea aproape de tavan. De acolo, focul s-a extins foarte repede... Au fost analizate înregistrări video, au fost intervievate mai multe persoane şi au fost întocmite rapoarte”, a spus procuroarea.

Au fost furnizate liste cu persoanele care erau prezente în noaptea de Revelion, a adaugat ea.

Următorii paşi ai anchetei se vor concentra pe materialele utilizate în bar, permisele de funcţionare, măsurile de siguranţă, cum ar fi stingătoarele de incendiu şi ieşirile de urgenţă, precum şi numărul de persoane prezente, a precizat procuroarea.

Întrebată dacă ar fi fost necesară vreo autorizaţie pentru artificiile pirotehnice, Pillaud a spus: „Acestea sunt lumânări de aniversare pe care le poţi cumpăra dintr-un magazin, oricine poate avea acces la ele”.

Ancheta verifică, de asemenea, dacă spuma izolatoare a tavanului a contribuit la răspândirea rapidă a incendiului, a spus Pilloud. De asemenea, ancheta va arăta dacă cineva trebuie să fie tras la răspundere penală pentru neglijenţă, a adăugat ea.

Zeci de tineri petrecăreţi răniţi în incendiul din noaptea de Revelion au fost transferaţi la unităţi specializate în tratarea arsurilor din toată Europa, luptându-se pentru viaţa lor.

Între timp, anchetatorii s-au concentrat pe sarcina dureroasă de a identifica cadavrele arse, avertizând că acest proces este foarte delicat şi va dura mult timp. Arsurile au fost atât de grave încât oficialii elveţieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor putea identifica toate victimele incendiului.

Bilanţul oficial este de 40 de morţi, iar 119 persoane au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.

Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate

Sursa:

Etichete: elvetia, tragedie,

Dată publicare: 02-01-2026 21:45

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect
Stiri actuale
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că, în urma incendiului din Elveţia în care zeci de oameni au murit, ”trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.

Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”
Stiri externe
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Pacienții cu răni grave sunt trimiși în străinătate
Stiri externe
Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Pacienții cu răni grave sunt trimiși în străinătate

Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE, a anunţat joi seara preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după catastrofa de Anul Nou cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre ei suferind arsuri grave, scrie Le Figaro.

Recomandări
Ce își propun românii să schimbe în 2026. „Din 2020 mă las de fumat. Sigur mă las anul ăsta”
Stiri Diverse
Ce își propun românii să schimbe în 2026. „Din 2020 mă las de fumat. Sigur mă las anul ăsta”

În același timp, când, se schimbă anul mulți ne propunem să ne schimbăm stilul de viață - să facem mai mult sport și să renunțăm la vicii. Dar puțini reușesc să respecte aceste ținte.

Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate
Stiri actuale
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate

Autoritățile elvețiene admit că incendiul devastator produs în barul „Constellation”, din Crans Montana, a pornit, cel mai probabil, de la artificii decorative, puse în sticle de șampanie și apropiate prea mult de tavan.

Europa se pregătește de un posibil război cu Rusia. Domeniile în care Moscova are un avantaj în fața țărilor din NATO
Stiri externe
Europa se pregătește de un posibil război cu Rusia. Domeniile în care Moscova are un avantaj în fața țărilor din NATO

Pe fondul temerilor tot mai vizibile privind extinderea războiului din Ucraina, europeni încep să ia în calcul o confruntare directă cu Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28