Misteriosul ingredient fără gluten care cucerește deserturile. Ce este tapioca și cum se gătește corect

Tapioca este un produs uscat, comercializat de obicei sub formă de făină albă, fulgi sau perle, și are o valoare nutritivă foarte scăzută.

Ce este tapioca, din ce se obține și ce beneficii nutritive are

Tapioca este alcătuită aproape în întregime din carbohidrați. O porție de 1/4 de cană de amidon de tapioca conține aproximativ 26 de grame de carbohidrați, foarte puține proteine, aproape deloc grăsimi și, de asemenea, puține fibre. Nu conține colesterol, ceea ce o face o opțiune potrivită pentru persoanele care își monitorizează aportul de colesterol alimentar și grăsimi saturate. De asemenea, are un conținut foarte scăzut de sodiu.

Din cauza conținutului redus de proteine și nutrienți, tapioca nu este la fel de hrănitoare precum majoritatea cerealelor și făinurilor. De fapt, poate fi considerată o sursă de „calorii goale”, deoarece oferă energie, dar nu conține cantități semnificative de nutrienți esențiali. Acest lucru nu înseamnă că este nesănătoasă, ci că este un aliment relativ neutru.

Fiind fără gluten și fără cereale, tapioca este un înlocuitor potrivit pentru persoanele care nu pot digera în mod corespunzător anumite alimente pe bază de cereale. Din acest motiv, poate fi o alternativă pentru persoanele cu boală celiacă.

Tapioca nu are o aromă proprie foarte puternică, ci doar un gust discret de amidon. Acest lucru poate fi un avantaj, deoarece îi permite să preia cu ușurință aromele celorlalte ingrediente, fie că sunt dulci, sărate sau picante, conform finedininglovers.

De exemplu, atunci când este îndulcită și adăugată în budinci, tapioca oferă preparatului textură și consistență. Datorită gustului neutru, este potrivită și pentru îngroșarea preparatelor sărate, precum supele și sosurile.

Tapioca este obținută dintr-o legumă bogată în amidon, numită manioc, cunoscută și sub denumirea de cassava sau yuca. La fel ca și cartoful, maniocul este o plantă subterană, al cărei tubercul este folosit pentru consum.

Pentru obținerea amidonului de tapioca, pulpa maniocului este zdrobită până când se transformă într-o pastă. Aceasta este apoi presată pentru a extrage lichidul. După uscare, lichidul se transformă într-o pulbere foarte fină, asemănătoare făinii.

Tapioca se găsește cel mai des sub formă de amidon, dar poate fi comercializată și sub formă de fulgi sau perle, precum cele folosite în ceaiul cu tapioca (bubble tea) și în budinci.

Deși este uneori comercializată sub denumirea de făină de tapioca, tapioca este, de fapt, un amidon. Și, deși este obținută din manioc, este diferită de făina de manioc pe care o poți găsi în magazine.

Pentru făina de manioc se folosește întreaga rădăcină, în timp ce pentru amidonul de tapioca este extras doar amidonul din lichidul obținut din pulpa maniocului. Cele două produse nu sunt, în general, interschimbabile, deoarece au un conținut diferit de fibre.

Perle de tapioca vs. făină de tapioca. Cum se folosește fiecare în bucătărie

Tapioca este obținută prin extragerea amidonului din rădăcina de manioc. Rădăcinile sunt procesate pentru a elimina cianura prezentă în mod natural în plantă, iar rezultatul este un amidon purificat. Acesta poate fi cumpărat ca atare, sub denumirile de tapioca, amidon de manioc sau făină de manioc – trei denumiri folosite pentru același produs – sau sub formă de fulgi, bastonașe ori perle de diferite dimensiuni.

Dintre acestea, perlele de tapioca sunt probabil cea mai cunoscută formă. O perlă de tapioca este o bilă translucidă comestibilă, obținută din făină de tapioca amestecată cu apă fierbinte și, de obicei, cu zahăr sau zahăr brun.

Perlele foarte mici pot fi folosite pentru budinca de tapioca, în timp ce perlele mari sunt folosite la bubble tea. Practic, perlele de tapioca sunt ceea ce se numește boba. Acestea pot fi îndulcite și adăugate în ceai.

După ce bubble tea a devenit popular în Asia, în anii 1990, perlele de tapioca au ajuns să fie folosite mai frecvent, deoarece sunt mai ieftine.

Făina de tapioca este un aliment de bază în mai multe țări din Africa, Asia și America de Sud. Acest ingredient este folosit frecvent în prepararea produselor de panificație fără gluten și este popular și în rândul persoanelor care urmează o dietă paleo.

Făina de tapioca nu conține în mod natural gluten și poate înlocui făina de grâu în numeroase rețete fără gluten. Deoarece amidonul de manioc nu are miros și nici gust pronunțat, poate fi adăugat atât în preparate dulci, cât și sărate, fără să le schimbe aroma.

Atunci când este folosit în produse de panificație, amidonul de tapioca ajută ingredientele să se lege între ele, având un rol asemănător celui pe care îl are glutenul în multe rețete. Proprietățile sale de legare îi ajută pe cei care prepară produse de patiserie să obțină o textură pufoasă, ușoară și elastică.

La fel ca multe alte tipuri de amidon, făina de tapioca poate fi folosită și ca agent de îngroșare pentru supe, tocănițe și budinci.