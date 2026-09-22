„Observăm o schimbare de mentalitate care este din ce în ce mai pregnantă de la an la an. Tinerii încep să treacă de la «ţara preferată» la «ţara potrivită». Nu mai pornesc neapărat de la ideea că trebuie să studieze într-o anumită destinaţie pentru că aceasta este populară în generaţia lor, ci caută universitatea şi programul care răspund profilului lor academic, intereselor şi planurilor profesionale. Este un semn al unei abordări mai mature a unei decizii care le poate influenţa următorii ani de studiu şi, ulterior, cariera", declară Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu, potrivit News.ro.

Țările de Jos rămân prima opţiune

Diversificarea se vede şi în diferenţa dintre ţările selectate iniţial în dosarele de aplicaţie şi destinaţiile în care tinerii ajung să se înregistreze la finalul procesului. În topul opţiunilor iniţiale se află Țările de Jos, Marea Britanie, Italia, Germania şi Spania, în timp ce clasamentul înregistrărilor finale concrete este condus de Țările de Jos, urmată de Italia, Spania, Marea Britanie şi Franţa.

Datele IntegralEdu arată că, per ansamblu, numărul opţiunilor pentru destinaţiile analizate a crescut cu 2,7% comparativ cu toamna anului 2025. Schimbarea relevantă este însă distribuirea acestora între mai multe ţări. Țările de Jos continuă să fie principala destinaţie aleasă în dosarele de aplicaţie, dar înregistrează o scădere de 10%. În paralel, Danemarca înregistrează o creştere de aproape 170%, Irlanda de 160%, Italia de aproximativ 120%, Franţa de 110%, iar Germania de 45%. Marea Britanie revine, de asemenea, pe creştere, cu peste 20%.

„Rolul nostru nu este să îi spunem unui elev care este universitatea «cea mai bună» în general, ci să îl ajutăm să identifice universitatea potrivită pentru el. O instituţie foarte cunoscută sau o destinaţie foarte populară nu reprezintă automat alegerea potrivită pentru fiecare tânăr. În procesul de consiliere analizăm profilul academic, interesele, aptitudinile, obiectivele profesionale, dar şi aspecte foarte concrete, de la buget şi condiţiile de admitere până la tipul de experienţă universitară pe care şi-o doreşte elevul. De aceea, consultanţa educaţională devine cu atât mai relevantă cu cât oferta internaţională este mai diversă", precizează Alexandra Bădescu.

Specializarea care se potriveşte profilului tânărului

Schimbarea se observă şi la nivelul domeniilor de studiu. Computer Science ocupă prima poziţie în opţiunile tinerilor care aplică prin IntegralEdu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law/Law şi Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradiţional foarte căutate în anii trecuţi (locul 1 în 2025), este devansat în acest an de aceste specializări şi ajunge pe poziţia a cincea. În top se mai regăsesc arhitectura, turism/ ospitalitate şi Data Science.

Distribuţia opţiunilor indică interes pentru specializări diferite, de la tehnologie şi inginerie până la drept, arhitectură şi industria ospitalităţii. În acest context, alegerea unui domeniu doar pentru că este perceput drept "de viitor" sau pentru că este popular în rândul colegilor poate fi înlocuită de o analiză mai atentă a compatibilităţii dintre specializare şi profilul individual al elevului.

„Una dintre cele mai importante întrebări nu este «ce domeniu este acum la modă?», ci «ce domeniu mi se potriveşte mie?». Putem vorbi despre tehnologie, inteligenţă artificială, inginerie sau orice altă zonă cu perspective profesionale foarte bune, dar acest lucru nu înseamnă că fiecare elev trebuie să urmeze acel traseu. O alegere bună începe cu înţelegerea propriilor aptitudini şi interese. Consultantul educaţional îi ajută pe tânăr şi pe părinţii săi să privească dincolo de trenduri şi să construiască un traseu academic realist şi personalizat", precizează Alexandra Bădescu.

Tendinţa de a căuta programul potrivit profilului individual începe să fie vizibilă cu mult înainte de momentul alegerii universităţii. În cazul taberelor educaţionale internaţionale, familiile caută tot mai mult programe adaptate vârstei, intereselor şi nivelului de autonomie al copilului. În 2026, IntegralEdu a înregistrat o creştere de 17% a înscrierilor faţă de sezonul anterior, concomitent cu diversificarea destinaţiilor şi a tipurilor de programe.

Marea Britanie şi SUA se menţin printre destinaţiile preferate, în timp ce Japonia a intrat în top 3. Asia câştigă, de altfel, tot mai mult teren: China, cu programe desfăşurate în Shanghai şi Beijing, s-a numărat printre noutăţile anului 2026, iar pentru 2027 oferta se extinde cu noi destinaţii precum Bangkok, Bali şi Maldive.