Din interceptări reiese faptul că cei doi au purtat diferite discuții pe diferite teme, chiar și despre politică.

Călin Georgescu i-ar fi explicat atunci afaceristului și „misiunea” pe care o are, aceea de a deconspira tot „sistemul”, dar și pe liderul AUR, George Simion, afirmând că beneficiază de susținerea „poporului”, potrivit surselor judiciare pentru Știrile PRO TV.

CĂLIN GEORGESCU: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.

RUSEN IONEL: Da?

CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil). Acuma când se intră(n.n. neinteligibil). Toți s-au devoalat.

CĂLIN GEORGESCU: Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice.

RUSEN IONEL: Tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, să (n.n. neinteligibil)?

CĂLIN GEORGESCU: Bineînțeles! Tocmai șansa este...”

Călin Georgescu a fost adus marţi la Tribunalul Bucureşti, unde se va judeca cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidenţiale, inculpat pentru că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro, scrie Agerpres.

De asemenea, procurorii cer arestarea preventivă a unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

Cei doi au fost reţinuţi luni şi au petrecut noaptea în arestul central al Capitalei.

În faţa tribunalului s-au adunat zeci de susţinători ai lui Georgescu, în zonă fiind amplasate garduri de protecţie de către Jandarmerie. Procesul se va desfăşura cu uşile închise.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineaţa şi dus pentru percheziţii la vila lui din Mogoşoaia.

Printre altele, anchetatorii au găsit în vilă o legitimaţie "diplomatică" falsă pe numele lui Călin Georgescu, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta.

În maşina lui Georgescu a fost găsit un aparat de bruiaj, care îi permitea fostului candidat la Preşedinţie să nu fie înregistrat în timp ce poartă conversaţii. Conform unor surse judiciare, este vorba de un aparat de bruiaj (rabbler), folosit pentru a bloca ascultarea şi înregistrarea convorbirilor.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro.

Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.