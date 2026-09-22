„Astăzi, la ora 16:00, are loc o ședință reunită a grupurilor parlamentare ale PNL, la care va participa premierul desemnat, Siegfried Mureșan”, au transmis liberalii.

Întâlnirea premierului desemnat cu colegii de partid din parlament are loc la doar o zi după ce decretul prin care Nicușor Dan l-a desemnat premier a fost publicat în Monitorul Oficial. Siegfried Mureșan încearcă să-i convingă pe toți liberalii să-l susțină, asta după ce liderii PSD și AUR au transmis deja că nu-l vor vota.

Siegfired Mureșan a declarat în interviul acordat Andreei Esca faptul că, în primă fază, atenția sa va fi îndreptată către discuțiile cu parlamentarii PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale urmând ca mai apoi să încerce să negocieze cu aleșii social-democrați.

„Vom discuta cu ei. Primii parlamentari cu care voi discuta sunt, în mod firesc, cei de la PNL, USR și UDRM – partenerii noștri, pentru a le prezenta programul de guvernare pe care îl finalizăm, cel mai probabil, în cursul zilei de mâine. Vom discuta apoi cu grupul minorităților naționale, apoi vom încerca să avem un dialog cu PSD”, a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan vrea voturile, nu și miniștrii PSD

Întrebat de posibilitatea ca PSD să facă parte din guvernul său, Siegfried Mureșan a declarat că „experiențele” din ultimul an au arătat că un astfel de scenariu nu este posibil.

„Cred că România poate fi guvernată de PNL, împreună cu USR și UDMR sau de PSD. Noi, împreună cu ei nu mai putem guverna după experiența din ultimul an, când nu și-au respectat angajamentele și au răsturnat Guvernul din care făceau parte. Ca atare, fie ei, fie noi, dar nu împreună”, a declarant premierul desemnat.

Siegfried Mureșan spune că, în Parlamentul European, a reușit să obțină sprijin pentru proiectele legislative prin dialog și negocieri cu toate grupurile politice, inclusiv cu socialiștii. El susține că va aplica aceeași abordare și în relația cu PSD pentru a încerca să ajungă la un acord.

„ În Parlamentul European, mereu când am avut nevoie de negocierea unei legi – de altfel, am avut socialiști europeni mereu de parte mea – și mereu am tratat grupurile parlamentare cu respect și am discutat cu ele în ansamblu. Ca atare, vom avea un dialog organizat, franc, cu PSD. Ei știu că nu sunt pesedist, sunt multe lucruri în care avem puncte de vedere comune, dar va fi un moment al adevărului pentru ei. Va susține PSD un Guvern pro-european care să facă lucruri bune pentru România sau își va consolida parteneriatul cu AUR? Deci îi vom trata cu respect ca grup parlamentar, nu vom încerca să divizăm”, a mai declarat premierul desemnat.

Siegfried Mureșan vrea să ajungă la votul Parlamentului

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat pentru Știrile ProTV că va merge cu cabinetul său până la votul parlamentului, chiar dacă are sau nu sprijinul PSD și voturile necesare învestirii.

Andreea Esca: „Ați auzit ce a spus Sorin Grindeanu. Nu vă votează Guvernul. În aceste condiții, mai mergeți în Parlament? Ce șanse mai are Guvernul dumneavoastră?”

Siegfried Mureșan: „Categoric, da! Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Un stat nou, modern. O administrație publică centrală reformată, eficientizată. Administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. Reducem pierderile în companiile de stat și folosim banii pentru educație, pentru sănătate. Acolo unde e nevoie, vom prezenta Parlamentului viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Știu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat, deci vom merge în Parlamentul României în primul rând pentru a prezenta o viziune pentru România. În al doilea rând, pentru arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar. Și în al treilea rând, din respect pentru Constituția României și față de președinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios. Am fost surprins de lipsa de respect de astăzi a lui Grindeanu față de Prședintele României. PSD aproape a spus că are rezerve față de candidatura mea înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost ostil și față de Președintele României”.