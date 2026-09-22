Potrivit CMTEB, încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfăşura etapizat, pentru a asigura un proces controlat şi sigur. Astfel, fiecare asociaţie de proprietari va fi informată în prealabil, prin afişaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalaţiei, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor, scrie News.ro.

„Rugăm clienţii companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Vă reamintim că este obligaţia asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, precizează reprezentanţii companiei.

Data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunţată ulterior, respectiv după îndeplinirea condiţiilor legale, conform prevederilor H.G.nr.425/1994, modificată prin H.G. nr.337/ 2018. Totodată, vă comunicăm că potrivit prevederilor articolului 30, alineatul (4) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial nr.651/27.07.2006, debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.

Clienţii au la dispoziţie alte informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.