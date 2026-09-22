Variante greșite care apar în vorbirea curentă

Forma corectă este „fileuri”, însă în vorbirea de zi cu zi pot apărea și variante precum „filee”. Pentru „fileu”, pluralul „fileuri” nu este ales întâmplător. Este un substantiv neutru, iar în limba română multe substantive neutre formează pluralul cu desinența -uri.

„Fileu” este un substantiv neutru care are la plural forma „fileuri”, conform DOOM 3. Forma „filee”, întâlnită în unele dicționare mai vechi, nu este forma indicată de norma actuală.

Ce este un fileu

Fileul este o plasă întinsă vertical, de obicei pe mijlocul terenului, care separă cele două părți ale suprafeței de joc. Este folosit în sporturi precum tenisul, voleiul, badmintonul sau tenisul de masă, având rolul de a delimita terenul și de a impune traiectoria mingii sau a fluturașului în timpul jocului.

Pluralul cuvântului „fileu”

Forma corectă de plural este „fileuri”, astfel că spunem „un fileu, două fileuri”. Varianta este indicată și în cadrul unui test de limba română prezentat de Corina Popa în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Pentru „fileu”, norma actuală este clară. DOOM 3 indică „fileu, pl. fileuri”. Interesant este că DEX-ul menționează și forma „filee”, dar DOOM 3, care este dicționarul normativ pentru scrierea și formele corecte, consemnează „fileuri”.

„File” și „fileu” sunt cuvinte diferite

Este important să nu confundăm „file” cu „fileu”, deoarece cele două cuvinte au sensuri și forme de plural diferite. Când vorbim despre o bucată de carne, folosim substantivul „file”, care își păstrează aceeași formă și la plural. Astfel, spunem „un file de ton” și „două file de ton”. În schimb, „fileu” desemnează plasa folosită în sporturi precum tenisul sau voleiul, iar pluralul acestuia este „fileuri”.