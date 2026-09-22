Percheziții în București și 16 județe după violențele de la protestul din Piața Victoriei. S-au emis 30 de mandate de aducere

„Astăzi, 22 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui”, a transmis Poliția Capitalei.

Autoritățile mai transmit că „acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea sau alte violențe, față de 40 de persoane, dintre care, față de 10 inculpați, au fost dispuse anterior măsuri preventive”.

Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat la data de 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din municipiul București. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Potrivit polițiștilor, în timpul protestului din 15 septembrie, din Piața Victoriei, mai mulți participanți ar fi recurs la acte de violență și distrugeri. Aceștia ar fi aruncat spre jandarmi borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, iar unii manifestanți i-ar fi lovit pe oamenii legii cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

De asemenea, două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în timpul serviciului, ar fi fost agresate fizic, iar o autospecială și alte bunuri ale Jandarmeriei ar fi fost distruse, mai transmit autoritățile