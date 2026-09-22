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Percheziții în București și 16 județe după violențele de la protestul din Piața Victoriei. S-au emis 30 de mandate de aducere

Stiri Justitie
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Protest ciobani inquam photos eduard vinatoru
Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Polițiștii Capitalei fac 29 de percheziții și pun în aplicare 30 de mandate de aducere într-un dosar privind violențele și distrugerile produse la protestul din 15 septembrie 2026, din Piața Victoriei.

autor
Adrian Popovici

„Astăzi, 22 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui”, a transmis Poliția Capitalei.

Autoritățile mai transmit că „acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea sau alte violențe, față de 40 de persoane, dintre care, față de 10 inculpați, au fost dispuse anterior măsuri preventive”.

Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat la data de 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din municipiul București. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Potrivit polițiștilor, în timpul protestului din 15 septembrie, din Piața Victoriei, mai mulți participanți ar fi recurs la acte de violență și distrugeri. Aceștia ar fi aruncat spre jandarmi borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, iar unii manifestanți i-ar fi lovit pe oamenii legii cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

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De asemenea, două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în timpul serviciului, ar fi fost agresate fizic, iar o autospecială și alte bunuri ale Jandarmeriei ar fi fost distruse, mai transmit autoritățile

Comunicatul integral:

Astăzi, 22 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea sau alte violențe*, față de 40 de persoane, dintre care, față de 10 inculpați, au fost dispuse anterior măsuri preventive.

Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat la data de 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din municipiul București. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi. De asemenea, unii dintre manifestanți ar fi adoptat un comportament fizic agresiv, lovind cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulți jandarmi. De asemenea, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Totodată, în timpul manifestației, mai mulți protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale, precum și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.În vederea administrării materialului probator și documentării activității infracționale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Constanța, Covasna, Gorj, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui, precum și de sprijinul echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a participației fiecărei persoane în cauză.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal, reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei și care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

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Sursa: Poliția Română

Etichete: violente, piata victorie,

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