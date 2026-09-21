Procurorii au explicat că, în cadrul escrocheriei, victimei i s-ar fi spus că un milion de euro din garanție urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar alți 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului (n.r Călin Georgescu), pentru această sumă fiind prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. După ce finanțarea de șase milioane de euro nu s-a concretizat, victima ar fi fost convinsă să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea finanțării poate fi majorată la 15 milioane de euro. Banii nu ar fi fost restituiți, iar prejudiciul indicat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro.

În urma demersurilor, victima ar fi transferat peste un milion de euro. Procurorii susțin că banii au ajuns într-un cont al unei entități cu sediul în Dominica, o țară insulară din Caraibe, deschis la o instituție bancară din Elveția.

La conferința de presă susținută luni, reprezentanții DIICOT au explicat și care ar fi fost destinația banilor depuși drept garanție.

„Destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlul de garanție, după obținerea finanțării și recuperarea acesteia: un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase și 100.000 pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. A fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, au precizat procurorii.

Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT, într-un caz de înșelăciune

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineaţă, la locuinţa sa şi în alte patru imobile având loc percheziţii într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea.

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, a transmis DIICOT la primele ore ale zilei.

Victima este Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, care căuta bani pentru un proiect legat de tranzacţii cu aur, iar în cealaltă parte se află un cetăţean italian prezentat drept reprezentant al unei instituţii financiare. Potrivit plângerii depuse ulterior de Leu, între cele două părţi s-ar fi aflat Ionel Rusen. Iar primul contact ar fi fost făcut de Călin Georgescu, conform informaţiilor publice apărute în ultimul an, News.ro.

Omul de afaceri Răzvan Leu căuta o linie de credit de câteva milioane de euro. În acest context, a ajuns să se întâlnească cu Călin Georgescu. Georgescu nu ar fi venit singur. Potrivit plângerii lui Leu, apărută în presă în 2024, acesta i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri „potent şi serios”, care ar fi putut intermedia obţinerea finanţării.

Pentru Leu, întâlnirea putea fi începutul unei soluţii pentru proiectul său. Pentru anchetatori, ea avea să devină primul moment dintr-un traseu care, aproape cinci ani mai târziu, avea să ducă la percheziţii DIICOT.

După întâlnirea cu Georgescu şi Rusen, discuţiile despre finanţare au continuat. În scenă a intrat Massimiliano Arena, cetăţean italian prezentat drept reprezentant al unei instituţii financiare.

Potrivit plângerii, Rusen ar fi fost cel care l-ar fi pus pe Leu în legătură cu Arena. Pe masă se afla o finanţare de şase milioane de euro. Banii urmau să fie obţinuţi în baza unei garanţii financiare. Leu susţine că a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro, dar finanţarea promisă nu a mai venit. În locul banilor a rămas o serie de discuţii, promisiuni şi încercări de recuperare a sumei transferate.

După ce creditul nu s-a concretizat, Leu a început să ceară restituirea banilor. Potrivit informaţiilor publicate anterior despre dosar, el ar fi solicitat în 2022 returnarea garanţiei. Discuţiile nu au dus însă la recuperarea integrală a banilor. În 2024, omul de afaceri a depus o plângere la DIICOT. În document îi indica pe Călin Georgescu, Ionel Rusen şi Massimiliano Arena.