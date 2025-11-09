Cum scădem colesterolul cu ajutorul alimentelor. Sfaturi de la medicii cardiologi

Doctor de bine
09-11-2025 | 10:32
Când avem colesterol mare în sânge, alegerile alimentare ne pot ajuta? Da, este răspunsul. Atunci când mâncăm o friptură, carne roșie de exemplu, în intestin va ajunge automat colesterol extern, din alimente.

autor
Andreea Groza

Dacă va găsi în intestin și fibre din salată sau orice altă formă de legume, colesterolul va fi eliminat. 

Toate alimentele de origine animală conțin colesterol.

Odată ce le consumăm, colesterolul poate fi eliminat. 

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Fibrele vegetale scad absorbția intestinală a colesterolului. Mănânc alimente care conțin colesterol, asociate cu aceste fibre vegetale din intestin, ele se vor elimina împreună cu colesterolul. Și nu se mai produce absorbția de colesterol atât de crescută în organism.”

Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Ce-i cu fibrele astea? Ele nu se absorb, spre deosebire de proteine și zaharuri, nu se absorb în intestinul subțire și ajung în colon, unde ajung la bacteriuțele alea bune din microbiomul nostru. Lactobacilii le digeră.”

Colesterolul extern, luat din alimente, se întâlnește în organism cu ceea ce produce ficatul – colesterolul intern. Asupra acestuia ne ajută să intervenim bine, culmea, grăsimile din alimente.

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Alimentele de tip nuci, alune, migdale au rolul de a scădea colesterolul, bazat pe conținutul de uleiuri vegetale, care scad producția de colesterol rău în organism. Ele fac parte din dieta mediteraneană.”

Andreea Groza: „Mișcarea zilnică devine obligatorie și când avem grăsimile din sânge normale. Dar și când avem LDL colesterol mărit, diabet, hipertensiune. Pentru că mișcarea ține în control toți acești factori de risc cardiovasculari”, ne spun medicii.

Atunci când colesterolul rămâne mare, în ciuda dietei mediteraneene și a mișcării zilnice, medicii vă dau medicamentele numite statine.

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Mulți pacienți se tem foarte mult de statine. Ele au și efecte adverse, ca orice alt medicament. Pacienții se tem că le strică ficatul - asta este vorba, dar aceste reacții apar destul de rar.”

La fiecare trei luni este evaluată funcția ficatului și funcția musculară. Dacă apar modificări nedorite, se schimbă medicamentele.

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „De ce preferăm să înceapă statina la toți pacienții de primă intenție?Statina, pe lângă scăderea LDL-colesterolului, are și rolul de a stabiliza plăcile de aterom deja depuse pe vase, ca să nu se mai rupă. Sunt mici bucăți din plăci, care sunt influențate de trecerea sângelui și se pot rupe. De aceea, medicamentele pe care le dăm pentru colesterol nu au doar rolul de a scădea colesterolul, ci și de a ține plăcile stabile, să nu se rupă și să predispună la cheaguri.”

Odată rupte, aceste plăci pot face cheaguri în alte locuri.

Așa apar infarctul și accidentul vascular cerebral.

Statinele înseamnă protecția cu medicamente, oriunde în lume. Iar mișcarea zilnică este al doilea tip de protecție.

Sursa: Pro TV

Etichete: alimente, colesterol, ddb,

Dată publicare: 09-11-2025 10:32

