Călin Georgescu a fost adus marţi la Tribunalul Bucureşti, unde se va judeca cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidenţiale, inculpat pentru că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

În faţa tribunalului s-au adunat zeci de susţinători ai lui Georgescu, în zonă fiind amplasate garduri de protecţie de către Jandarmerie. Procesul se va desfăşura cu uşile închise.

Corespondent PRO TV: „De aproximativ o oră, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au trimis propunerea de arestare preventivă a lui Călin Georgescu, dar și a celuilalt reținut în acest dosar, Ionel Rusen, omul de afaceri acuzat de asemenea de participare la acest grup infracțional organizat, cum susțin anchetatorii și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Așadar, întreg dosarul cu propunerea de arestare preventivă și aici ne referim inclusiv la dovezile cu care anchetatorii vor să convingă judecătorul de drepturi și libertăți să îi aresteze preventiv pe cei doi va fi fixat un termen de judecată, probabil în următoarele două, trei ore, iar apoi avocații celor doi vor fi înștiințați să vină la instanță.

Între timp, vor ajunge aici, la Tribunalul București, și cei doi reținuți, inclusiv Călin Georgescu, după noapte petrecut, în arestul poliției. Asta în condițiile în care luni, după-amiază, la DIICOT s-au emis ordonanțele de reținere pentru 24h. Apoi, urmează dezbaterile în spatele ușilor închise, pentru că această procedură nu este publică, iar la finalul ei, același judecători de drepturi și libertăți va analiza propunerea și va lua o decizie.

O decizie care poate fi una dintre multele posibilități, de la respingerea propunerii de arestare preventivă la admiterea ei și, implicit, emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Sau există și așa-zise variante intermediare, de pildă plasarea lor în arest la domiciliu sau chiar sub control judiciar. O decizie pe care însă o ia doar judecătorul de drepturi și libertăți”.

﻿De asemenea, procurorii cer arestarea preventivă a unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

Cei doi au fost reţinuţi luni şi au petrecut noaptea în arestul central al Capitalei.

În faţa tribunalului s-au adunat zeci de susţinători ai lui Georgescu, în zonă fiind amplasate garduri de protecţie de către Jandarmerie. Procesul se va desfăşura cu uşile închise.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineaţa şi dus pentru percheziţii la vila lui din Mogoşoaia.

Printre altele, anchetatorii au găsit în vilă o legitimaţie "diplomatică" falsă pe numele lui Călin Georgescu, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta.

În maşina lui Georgescu a fost găsit un aparat de bruiaj, care îi permitea fostului candidat la Preşedinţie să nu fie înregistrat în timp ce poartă conversaţii. Conform unor surse judiciare, este vorba de un aparat de bruiaj (rabbler), folosit pentru a bloca ascultarea şi înregistrarea convorbirilor.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro.

Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.