Două miliarde de lire italiene, vechea monedă a Italiei, erau ascunse într-un seif de depozit, o sumă care, convertită la vechiul curs oficial de schimb, ar valora acum peste un milion de euro. Aceasta este moștenirea neașteptată descoperită de un bărbat de 51 de ani după moartea unchiului său. Din păcate, acea comoară, cel puțin pentru moment, este inutilizabilă, scrie ilfattoquotidiano.it.

Stefano a găsit banii în seif

Protagonistul poveștii, Stefano, originar din Vicenza, dar stabilit în Cuneo, se ocupa de formalitățile legate de moștenire ale unchiului său matern, care a murit fără soție sau copii, când s-a dus la banca unde ruda sa avea un seif. La deschiderea acestuia, a avut parte de o surpriză: bancnote de lire de diferite valori nominale, în valoare totală de peste două miliarde.

Convertite în euro la cursul de schimb irevocabil de 1 euro pentru fiecare 1.936,27 lire, suma depășește un milion de euro. Însă aceste bancnote nu pot fi duse la ghișeul unei bănci pentru a fi schimbate. Banca contactată de Stefano a trimis cazul către Banca Italiei.

Lira nu mai poate fi schimbată

Și aici lucrurile se complică. Lira a încetat să mai fie mijloc legal de plată la 28 februarie 2002, dar a fost posibilă schimbarea ei în euro încă zece ani. Termenul limită inițial era 28 februarie 2012. Conform orientărilor publicate în prezent chiar de Banca Italiei, schimbul nu mai este posibil, cu excepția unor cazuri foarte specifice: trebuie să puteți demonstra că ați depus deja o cerere de conversie între 6 decembrie 2011 și 28 februarie 2012 și că dreptul respectiv a fost ulterior păstrat prin întreruperea termenului de prescripție.

Aceste condiții fac ca transformarea comorii găsite în seif în numerar utilizabil să fie departe de a fi ușoară. Bărbatul în vârstă de 51 de ani pare însă să nu fie dispus să renunțe și a contactat o asociație pentru a explora posibile căi legale. Deocamdată, Stefano este moștenitorul a peste două miliarde de lire, dar nu și al unui milion de euro.